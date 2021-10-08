08 октября 2021, 06:30

Четыре человека пострадали при взрыве газа в Ингушетии

Один взрослый и трое детей получили различные травмы при взрыве бытового газа в селе Кантышево.

 По данным спасателей взрыв газа в частном доме произошел в селе Кантышево в Ингушетии в ночь на 8 октября.

В результате пострадали четыре человека. "В 03.00 мск поступило сообщение о происшествии по адресу: Республика Ингушетия, Кантышево, улица Олигова, 16. В результате хлопка газовоздушной смеси (без последующего горения) частично повреждена кровля частного жилого дома, выбиты окна и двери в помещении, – привел сегодня ТАСС сообщение пресс-службы МЧС России.

С различными травмами были госпитализированы четыре человека, из них трое детей. "Все пострадавшие в средней и тяжелой степени тяжести доставлены в республиканскую больницу города Назрань", – привел сегодня "Интерфакс" сообщение пресс-службы МЧС России.

"Кавказский узел" также писал, что 1 марта два человека были госпитализированы после взрыва газа в Экажево.

Примечание:

"Житель Назрани госпитализирован после взрыва газа", "Возобновлена подача газа жителям пригорода Махачкалы", "Газовики заподозрены в гибели двух человек в Дагестане".

Автор: "Кавказский узел"

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