Четыре человека пострадали при взрыве газа в Ингушетии

08 октября 2021, 06:30

Один взрослый и трое детей получили различные травмы при взрыве бытового газа в селе Кантышево.

По данным спасателей взрыв газа в частном доме произошел в селе Кантышево в Ингушетии в ночь на 8 октября.

В результате пострадали четыре человека. "В 03.00 мск поступило сообщение о происшествии по адресу: Республика Ингушетия, Кантышево, улица Олигова, 16. В результате хлопка газовоздушной смеси (без последующего горения) частично повреждена кровля частного жилого дома, выбиты окна и двери в помещении, – привел сегодня ТАСС сообщение пресс-службы МЧС России.

С различными травмами были госпитализированы четыре человека, из них трое детей. "Все пострадавшие в средней и тяжелой степени тяжести доставлены в республиканскую больницу города Назрань", – привел сегодня "Интерфакс" сообщение пресс-службы МЧС России.

"Кавказский узел" также писал, что 1 марта два человека были госпитализированы после взрыва газа в Экажево.