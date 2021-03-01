01 марта 2021, 05:59

Два человека пострадали при взрыве газа в Ингушетии

Взрыв бытового газа и пожар произошли сегодня в частном доме в Экажево, двое пострадавших госпитализированы.

По данным МЧС по Ингушетии, взрыв газа в доме по улице Фронтовиков произошел сегодня в 00.48 мск.

После взрыва газа дом загорелся. На место приехали спасатели, которые установили, что при взрыве пострадали два человека. Их доставили в Ингушскую республиканскую клиническую больницу, сообщает ведомство.

Общая площадь пожара составила 85 квадратных метра. Огонь был локализован. Из-за взрыва дом частично обрушился.

Ранее "Кавказский узел" также писал, что 20 февраля в поселке Загородный в Дагестане отравились угарным газом шесть человек. Они были госпитализированы.

Примечание:

 "Спасатели сообщили о тяжелом состоянии детей после взрыва газа в Дагестане", "Пострадавший при взрыве в Батаюрте доставлен в Махачкалу", "Четыре человека пострадали при взрыве газа в Дагестане".

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