Свидетель по делу Гаджиева назвал выдуманными протоколы своих допросов

07 октября 2021, 18:09

Свидетель обвинения Мурат Кусигаджиев, допрошенный по делу журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева, не подтвердил в суде зачитанные из протоколов допросов показания о том, что он решил примкнуть к "Исламскому государству"* после просмотра роликов Абу Умара Саситлинского и прочтения статей Гаджиева.

Как писал "Кавказский узел", 23 сентября свидетель обвинения по делу Абдулмумина Гаджиева, житель Хасавюрта Азамат Алиев, в суде выразил уверенность, что собранные им деньги были направлены на благотворительность, а в протокол допроса были внесены слова, которых он не говорил.

По версии следователей, журналист дагестанской газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев собрали для террористов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов. Следствие связывает их с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун", известным как Абу Умар Саситлинский, который объявлен в розыск по делу о терроризме. Все трое находятся под стражей в СИЗО Ростова-на-Дону. Гаджиев настаивает на своей невиновности, а его коллеги считают уголовное дело способом давления на журналиста.

В Южном окружном суде в Ростове-на-Дону сегодня продолжилось рассмотрение дела Абдулмумина Гаджиева, Кемала Тамбиева и Абубакара Ризванова. На заседании присутствовали только пожилая мать свидетеля обвинения и двое сотрудников СМИ, передал корреспондент "Кавказского узла". Заседание началось с задержкой более чем на час из-за поздней доставки подсудимых из СИЗО.

Сегодня был допрошен свидетель обвинения Мурат Кусигаджиев. В начале заседания конвоиры завели его в клетку-"аквариум", отделенную от подсудимых бронированным стеклом. Кусигаджиев, мужчина с бородой в спортивном костюме, рассказал, что он родился в 1985 году в селе Бабаюрт в Дагестане, проживал там же, имеет высшее образование, женат, у него есть четверо малолетних детей.

Уголовное дело в отношении Мурата Кусигаджиева также рассматривается в Южном окружном военном суде. Он обвиняется по статье об участии в деятельности террористической организации, наказание по которой предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы. Дело поступило в суд 2 апреля, заседания по существу начались в июне, следует из картотеки на сайте суда.

На вопрос о знакомстве с подсудимыми Кусигаджиев ответил отрицательно: "Этих лиц до задержания я не знал. Отношений с ними у меня нет никаких".

Отвечая на вопросы прокурора, свидетель сообщил, что об Абдулмумине Гаджиеве ему стало известно только после его задержания из средств массовой информации и "по их делу, в принципе, неизвестно ничего". Он также сказал, что Абу Умара Саситлинского он знает наряду с другими дагестанскими проповедниками, из его проповедей интересовался только "вопросами брака и развода". "Перед тем как жениться, я смотрел его лекции о правах и обязанностях жены и мужа, о других вопросах я его не слушал", - пояснил свидетель. Также он добавил, что определенного "выбранного СМИ" не имел, и газет и журналов "особо не читал".

Общественно-политическая еженедельная газета "Черновик" издается в Республике Дагестан с 2003 года. Коллеги Гаджиева не рассчитывают на справедливый приговор и опасаются закрытия "Черновика" по окончании судебного процесса по его делу, однако борьбы не оставляют, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

При ответах на вопросы защиты, Кусигаджиев сказал, что про Гаджиева ему известно "что его обвиняют в чем-то, связанном с терроризмом". "Я видел вырезки из СМИ в соцсетях, описывали, что его оговорили", - уточнил он, отвечая на вопросы защиты. Свидетель добавил, что "саму газету ("Черновик") в руках не держал", но задержание Гаджиева "обсуждали многие в республике".

По просьбе гособвинителя был оглашен протокол допроса Мурата Кусигаджиева от 19 мая 2020 года. В документе сказано, что с 2015 года мужчина "просматривал ролики известного дагестанского религиозного проповедника Абу Умара Саситлинского и увлекался чтением статей в еженедельной газете "Черновик", особенно статьями Абдулмумина Гаджиева. В результате Кусигаджиев "решил, что всем неплохо бы жить в государстве, где действовали бы нормы шариата", при этом его "больше всего привлекало то, что не надо работать и можно иметь четырех жен и еще наложниц", указано в протоколе. Позднее он познакомился с другим жителем Бабаюрта, Мажитханом Мисирхановым, а затем — с Хамзой Магомедовым, Ибрагимом Увайсовым и Хизри Хизриевым, с которыми они "встречались по пятницам в мечети", а в доме одного из них "обсуждали методы дестабилизации органов государственной власти".

Дело в отношении Мажитхана Мисирханова также рассматривает Южный окружной военный суд. Он обвиняется по статьям об участии в деятельности террористической организации, незаконном обороте оружия и боеприпасов, незаконном изготовлении, переделке или ремонте оружия или боеприпасов и незаконном обороте взрывчатых веществ. Дело поступило в суд 29 декабря 2020 года, заседания по существу начались в марте, следует из картотеки на сайте суда. 30 сентября военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к длительным срокам семерых жителей Дагестана, среди которых были Хамза Магомедов, Ибрагим Увайсов и Хизри Хизриев. Они были признаны участниками террористической организации. Магомедов и Увайсов являются уроженцами села Бабаюрт.

"О том, что есть такой настоящий мусульманин — Абу Умар Саситлинский — я узнал благодаря газете "Черновик" из публикаций Абдулмумина Гаджиева. Я с ним не знаком, но всегда слежу за их публикациями", - указано в конце протокола допроса. В двух других протоколах допроса Кусигаджиева приведены схожие фразы.

Мурат Кусигаджиев, отвечая на вопрос прокурора сказал, что не согласен с показаниями. "Я их не подтверждаю. Полностью не подтверждаю. Я показаний не давал", - заявил он.

Показания были подписаны под давлением, указал Кусигаджиев. "19 мая 2020 года ко мне пришли с обыском. Меня из дома вывезли и привезли в здание Центра по противодействию экстремизму Кизляра. Мне сказали: "Или ты сейчас подпишешь, или ты откажешься, и мы подкинем…, в первую очередь, твоей супруге. Потом меня привезли в здание Следственного комитета. Когда мы хотели зайти в здание, у меня оказалась температура больше 37 градусов и меня не пустили, я с сотрудниками сидел в беседке. Через несколько часов принесли бумаги. Еще полтора-два часа ждали госадвоката, он приехал и все подписал", - рассказал свидетель.

Кусигаджиев уточнил, что в рамках своего дела он еще не сообщал о давлении силовиков, поскольку стадия его допроса еще предстоит, а жалоб в прокуратуру он не писал. "Такие дела, не думаю, что будут рассматриваться", - заявил он. По его словам, так "обычно практикуется в Дагестане". "Адвокат этот был в курсе всего", - объяснил свидетель. По его словам, последующие протоколы допроса были подписаны им "внутри конвойной машины".

Тексты трех документов "совершенно идентичны", обратил внимание адвокат Кусигаджиева Сергей Лабинцев. "То есть, выходит, что человека не допрашивали вообще. На эту тему имеется мнение Верховного суда России. Текст такого протокола допроса не может являться доказательством. Человек (Кусигаджиев) в здание (Следственного комитета) вообще не заходил", - отметил он.

Второй свидетель обвинения, которого планировалось допросить сегодня по видеосвязи с военным судом в Махачкале, не дождался своей очереди и ушел из здания.

Рассмотрение дела продолжится в 10:00 мск 14 октября. Ожидается, что допрос свидетелей обвинения будет продолжен.

Свидетель отверг полученные под давлением показания, прокомментировала заседание адвокат Гаджиева Анна Сердюкова. "Свидетель не подтвердил показания, добытые под принуждением на предварительном следствии. Кроме этого, они добыты из другого уголовного дела. Он не подтвердил заранее подготовленный следственными органами текст показаний, который был получен под угрозой противоправных действий в отношении его семьи, каких-то незаконных действий с его женой. В судебном заседании он подтвердил, что никогда не был лично знаком ни с Гаджиевым, ни с другими подсудимыми, а о Гаджиеве узнал только после его задержания из СМИ. Конечно, текст [протоколов допроса] профессионально составлен, видно, что специально обученным человеком, с нужными для следствия формулировками. Обычный человек так не разговаривает", - сказала она.

Ситуация с отказом от показаний свидетелей и подсудимых в делах о терроризме является частой, отметила защитник Гаджиева. "Это "классика жанра" и так практически в каждом деле", - указала адвокат.

Адвокатам удаётся навещать подсудимых в следственном изоляторе, но на свидания с родственниками распространяются ограничения из-за коронавируса, пояснила Анна Сердюкова. "Препятствий к посещению для адвокатов нет, для родственников продолжают действовать карантинные ограничения. Мы каждый раз их (подсудимых) спрашиваем перед судебным заседанием, есть ли жалобы на условия содержания и состояние здоровья — жалоб сейчас нет, передачи передаются свободно", - сообщила она.

Дело Абдулмумина Гаджиева имеет общие черты с попыткой уголовного преследования московского журналиста Ивана Голунова, указали участники онлайн-дискуссии, проведенной на "Кавказском узле" 27 июня 2019 года. Подробнее о деле Гаджиева говорится в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также опубликован материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* организация признана террористической, ее деятельность на территории России запрещена по решению Верховного суда.