Въезд на вокзал №2 в Нальчике перекрыли бетонными блоками. 23 августа 2021 г. Фото Людмилы Маратовой для "Кавказского узла"

30 сентября 2021, 20:55

Активисты раскритиковали ответ чиновников о переносе автовокзала в Нальчике

Министерство транспорта Кабардино-Балкарии расхвалило новый автовокзал в Нальчике за комфорт, который важен только для иногородних пассажиров, и ошибочно увязало закрытие старого вокзала с решением проблемы заторов на дорогах, указали в инициативной группе протестующих после получения ответа из ведомства на свой запрос.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Нальчика решили обустроить на месте автовокзала №2 на улице Пачева новый сквер и построить новую транспортную развязку, которая разгрузит автомобильное движение в центре города. Администрация города заверила, что для пассажиров организуют удобные маршруты и внедрят систему единых проездных, что позволит им избежать лишних трат на проезд из-за того, что теперь нужно пользоваться новым автовокзалом "Северный". Однако противники переноса вокзала считают, что единый проездной не решит проблем с пересадками. В ночь на 24 августа территория автовокзала №2 была обложена бетонными блоками, которые закрыли все въезды на вокзал, однако водители маршруток сломали блоки и возобновили движение. 

20 августа активисты передали 2750 подписей и обращение главе республики Казбеку Кокову с требованием сохранить автовокзал в центре города. В тот же день у закрытого автовокзала состоялся стихийный митинг, когда люди из других городов не смогли уехать с него домой. 23 августа прошла акция торговцев с рынка в Нальчике у здания Минтранса Кабардино-Балкарии, они также потребовали отменить решение о переносе автовокзала. Активисты попросили прокуратуру проверить законность решения о переносе вокзала на окраину города. 25 августа противники переноса автовокзала встретились с чиновниками, а после заявили, что те ответили не на все вопросы и дали сомнительные обещания.

Представитель инициативной группа сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла", что они получили из Министерства транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарии ответ на коллективное обращение к главе республики Казбеку Кокову о закрытии автовокзала №2. Ведомство заявило, что закрыть автовокзал необходимо - ради устранения дорожных заторов, улучшения экологической ситуации и в целом качества жизни местных жителей.

"В настоящее время пропускная способность объекта не соответствует количеству принимаемого транспорта, отсутствуют комфортные места для ожидания и посадки пассажиров, не обеспечиваются требования транспортной безопасности в соответствии с федеральным законодательством", - подчеркнул в письме глава Минтранса Аслан Дышеков. Новый же автовокзал, по его словам, "построен с соблюдением всех норм транспортной безопасности и доступности для маломобильных граждан". Там имеется комфортный зал ожидания, зона отдыха для водителей, комната матери и ребенка, отметил министр.

Авторов обращения проинформировали о том, что для удобства пользования новым вокзалом изменены схемы движения сразу восьми муниципальных маршрутов: 1, 7, 13, 18, 21, 24, 25 и 33. Теперь все эти маршруты, охватывающие значительную часть Нальчика, предусматривают заезд на автовокзал "Северный". По словам Дышекова, для жителей тех районов города, где эти автобусы не проходят, будут созданы новые маршруты - например, от автовокзала до больничного городка в Дубках. Для студентов КБГУ еще с 1 сентября курсирует автобус между университетом и автовокзалом. "Перевозка студентов осуществляется бесплатно", - сообщается в письме.

Автовокзал №2 на улице Пачева пока работает в прежнем режиме, отметили в Минтрансе.

Член инициативной группы Руслан Карамурза охарактеризовал это письмо как чиновничью отписку. "Мы им об одном говорим, а они как будто не слышат нас и говорят совершенно другое. Где ответы на наши доводы о том, что нам неудобно приезжать на «Северный», там делать пересадку и ехать на рынок? Что это лишние расходы на дорогу, что это дополнительное время, что это неудобно, в конце концов, когда едешь с домашними продуктами на рынок", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Министр пишет о пропускной способности объекта, которая якобы не соответствует количеству принимаемого транспорта, возмутился Карамурза. "С чего он это взял? Маршрутки заезжают и выезжают свободно, пропускные способности вокзала достаточны для того количества маршруток, которые столько лет отправлялись оттуда и приезжали туда. А если планируется введение новых маршрутов, то пусть эти новые маршруты и отправляют на новый вокзал, а на старом останутся те, кто здесь до сих пор без проблем размещались", - указал член инициативной группы.

Комфортные места для ожидания противникам закрытия вокзала ни к чему, отметил он. "Не нужны нам ни комфортные и никакие другие места. Мы не сидим на вокзале, мы приходим ко времени отправления маршрутки и садимся сразу в салон микроавтобуса", - рассказал Руслан Карамурза. Комфортный зал ожидания, зона отдыха для водителей, комната матери и ребенка - это все для пассажиров дальнего следования, добавил он. "Так пусть новый вокзал отдадут под автобусы дальнего следования, а сельские маршрутки оставят на старом вокзале", - отметил Карамурза.

Вопрос обеспечения безопасности важен, но и на площадках старого вокзала можно установить видеонаблюдение, указал член инициативной группы. "Что касается устранения дорожных заторов и улучшения экологической ситуации, я думаю, что перенос автовокзала эту проблему не решит, ибо транспорта меньше не станет - его будет столько же и даже больше, но теперь это будут городские маршрутки, количество которых, по логике вещей, должно увеличиться в связи с ростом пассажиропотока, который они просто хотят пересадить из сельских маршруток на городские", - считает Руслан Карамурза.

Он выразил недоумение тем, что власти так заинтересованы в переносе вокзала на окраину Нальчика, так как это перенос ни одну из перечисленных в письме министра Дышекова проблем, по мнению Карамурзы, не решает. "Я не вижу другого объяснения кроме чьего-то неуемного желания освободить территорию вокзала под коммерческие объекты", - сказал активист.

Примечание:

"Нальчане пожаловались на переполненные мусорные баки", "Жители Нартана пожаловались на сильные перебои с водоснабжением", "Жители поселка в Кабардино-Балкарии пожаловались на отсутствие медпомощи".

Автор: Людмила Маратова источник: корреспондент "Кавказского узла"

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