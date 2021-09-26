Житель Нагорного Карабаха задержан по подозрению в госизмене

26 сентября 2021, 09:23

Правоохранители задержали жителя Аскеранского района, заподозренного в связях с азербайджанскими спецслужбами после публикации видео о Степанакерте в соцсети.

По версии следствия, 25 сентября в соцсетях и Telegram-канале был распространен видеоролик, на котором автор показывает различные места Степанакерта и подчеркивает на русском языке, что находится в Ханкенди (азербайджанское название города).

Следователи установили, что автором видео является 21-летний житель общины Иванян Аскеранского района, он задержан по подозрению в шпионаже (статья 310 УК Нагорного Карабаха), сообщила 25 сентября Служба национальной безопасности Нагорного Карабаха на своем сайте.

Комментариев подозреваемого или его представителей относительно версии следствия не поступало.

Напомним, полномасштабные бои в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

"Кавказский узел" также писал, что в июне армянский военный был арестован за шпионаж в пользу Азербайджана.