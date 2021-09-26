26 сентября 2021, 09:23

Житель Нагорного Карабаха задержан по подозрению в госизмене

Правоохранители задержали жителя Аскеранского района, заподозренного в связях с азербайджанскими спецслужбами после публикации видео о Степанакерте в соцсети.   

По версии следствия,  25 сентября в соцсетях и Telegram-канале был распространен видеоролик, на котором автор показывает различные места Степанакерта и подчеркивает на русском языке, что находится в Ханкенди (азербайджанское название города).

Следователи установили, что автором видео является 21-летний житель общины Иванян Аскеранского района, он задержан по подозрению в шпионаже (статья 310 УК Нагорного Карабаха), сообщила 25 сентября Служба национальной безопасности Нагорного Карабаха на своем сайте.

Комментариев подозреваемого или его представителей относительно версии следствия не поступало. 

Напомним, полномасштабные бои в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

"Кавказский узел" также писал, что в июне армянский военный был арестован за шпионаж в пользу Азербайджана. 

Примечание:

"24 азербайджанских солдата остаются в списках без вести пропавшиих", "Карабахский поисковик ранен при взрыве мины", "Пастух пострадал при взрыве мины в Агдамском районе".

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