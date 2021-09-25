Групповой пикет против фальсификации итогов голосования. Волгоград, 25 сентября 2021 года. Фото Татьяны Филимоновой для "Кавказского узла".

25 сентября 2021, 19:13

Волгоградские коммунисты провели акции против фальсификаций на выборах

На думских выборах в Волгограде зафиксированы грубые нарушения, заявили участники двух протестных акций. Честность выборов вызывает сомнения, указали прохожие.

Как писал "Кавказский узел", 17-19 сентября в России прошли выборы в Государственную Думу. Представители "Единой России" победили во всех одномандатных округах в Волгоградской области, а по федеральному избирательному округу партия власти набрала 58,44% голосов. Избирком заявил, что нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов, не зафиксировано.

Представители оппозиционных партий в Волгоградской области указывали, что на выборах в Госдуму наблюдателям зачастую не давали проверять реестры проголосовавших на дому и списки избирателей, при вскрытии сейф-пакетов количество фактически обнаруженных там бюллетеней не подсчитывалось. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов требовал признать недействительными итоги голосования на одном из участков в Волгограде, где наблюдатель заснял на видео момент вброса бюллетеней.

Активистка заявила о психологическом давлении на пикетчиков

Сегодня 10 человек собрались на площади Металлургов и в 15.00 мск начали пикет. Они стояли с плакатами "Фальсификации прошли нормально. Голосований в ходе нарушений не замечено", "Выборы в России – гнусная узурпация власти", "Требуем свободы слова и честных выборов!", "Из-за незаконного удаления наблюдателя от КПРФ с УИК 716 требуем отмены итогов голосования на участке и привлечь к ответственности председателя комиссии!", "Учителя-фальсификаторы, вам не стыдно?" и другими. Пикетчики стояли вдоль Второй продольной магистрали. Прохожих там не было, но водители машин активно сигналили в знак поддержки.

Зарина Асланова на пикете. Волгоград, 25 сентября 2021 года. Фото Татьяны Филимоновой для "Кавказского узла".За акцией наблюдали четверо полицейских, один из них переписал данные всех пикетчиков.Присутствовал также сотрудник администрации и люди в штатском, передал корреспондент "Кавказского узла".

Член бюро обкома КПРФ Зарина Асланова пояснила корреспонденту "Кавказского узла", что согласование пикета в гайд-парке не требуется. "Это всероссийская акция. В первую очередь, этой акцией мы хотим поблагодарить наших избирателей, кто за нас проголосовал, что нам не безразлична их поддержка, и мы готовы отстаивать их голоса. Мы не смирились с результатами выборов, потому что знаем, что они занижены", - указала Асланова.

Илья Кравченко на пикете. Волгоград, 25 сентября 2021 года. Фото Татьяны Филимоновой для "Кавказского узла".Фальсификации были, несмотря на то, что "Единая Россия" подстроила под себя все выборное законодательство , подчеркнула представитель КПРФ. "Главные нарушения происходят не на виду. Это фальсификации за счет вбросов, переписываний результатов. Это происходит там, куда наших наблюдателей просто не допустят. Это и нарушения при надомном голосовании, когда выезжают и привозят намного больше голосов [, чем избирателей, которых можно было обойти за это время]. А жалобу на это не подать. В законе не прописано, сколько минут должна потратить комиссия на одного избирателя", - отметила Зарина Асланова.

По ее мнению, "полиция переписывает данные, чтобы знать, кто у нас в городе небезразличный гражданин". "Но это и способ психологического давления – чтоб не повадно было выходить", - добавила Асланова.

Нарушений было множество и в Волгограде, и по всей России, заявил корреспонденту "Кавказского узла" депутат гордумы Волгограда Илья Кравченко. "Основное, вопиющее – это электронное голосование, где, по сути, наблюдателей не было. Как теперь выясняется, структура самого голосования не предполагала наблюдения. Поэтому КПРФ по всей стране выступает сейчас не только за адекватный разбор и отмену итогов по тем участкам, где были выявлены нарушения, но, в первую очередь, за отмену результатов электронного голосования – инструмента, с помощью которого не просто искажают волеизъявление избирателей, а прямо на него плюют, и вместо выборов устраивают, по сути, диктатуру. Мы также требуем адекватного наказания для людей, участвовавших в фальсификациях. Не просто небольших штрафов, а наказания, по сути, за экстремизм, поскольку они участвовали в захвате власти", - заявил Кравченко.

Наблюдатели указали на безнаказанность нарушителей

Член комиссии с правом решающего голоса на УИК №722 Алексей Базаренко рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что и на прошлых выборах фиксировал на этом участке нарушения.

Алексей Базаренко на пикете. Волгоград, 25 сентября 2021 года. Фото Татьяны Филимоновой для "Кавказского узла"."Постоянно на этом участке вбросы, фальсификации, жульничество. В прошлом [2020] году я подавал иск в суд по этому поводу, но суды и первой, и второй инстанции меня прокатили. Также я был членом комиссии с правом совещательного голоса на выборах по одномандатному округу в Тракторозаводском районе, там менялся депутат. Ситуация еще хуже. Я писал жалобы, написал иск в суд - также суд прокатил меня внаглую. Это у нас не суды, а судилище", - возмутился Базаренко.

В этом году, по его словам, на УИК №722 выездная комиссия, выехав в первый день голосования по 14 адресам, вернулась со списком из 28 фамилий. "Однозначно понял, что здесь что-то нечисто. 19 сентября пришел человек по фамилии Колесников и увидел, что его лежачий дед, который вообще живет в другом месте, оказывается, проголосовал 17-го [сентября] на дому. Подняли шум, какой могли. Я звонил в ТИК Краснооктябрьского района. Я подал две жалобы в УИК и две жалобы подал член комиссии с правом совещательного голоса ТИК от «Яблока». По первой жалобе председатель ТИК выдала мне ксерокопии заявок на выезд на дом. По второй жалобе мне не ответили", - рассказал Базаренко.

Он уточнил, что готовится подавать в суд сразу три иска. "Когда уже посчитали голоса, я потребовал ознакомить меня со списками избирателей. С десятого раза мне дали. В списках я увидел, что подделали результаты по двум фамилиям. Жульничество, фальсификации, вбросы – главные нарушения", - возмутился Алексей Базаренко.

Татьяна Карпова (слева) на пикете. Волгоград, 25 сентября 2021 года. Фото Татьяны Филимоновой для "Кавказского узла".Участница пикета Татьяна Карпова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что была наблюдателем на 718-м участке и написала пять жалоб. "Возмущена до глубины души. Мне пришел ответ по двум жалобам. Я была наблюдателем от КПРФ одна, мне было тяжело со всем справиться. В первый день я пришла попозже, не с утра. В полвосьмого вечера прибыли три команды, которые собирали надомников. Этих надомников за первый день оказалось 509. Как только они уехали, я стала спрашивать реестры - сказали, что их нет, отдали на выезд. Оказалось, что на выезд ездили три команды. Я собрала акты и все посчитала. Когда приехала первая команда, они сказали: «У нас было 200 бюллетеней. В реестре 194 фамилии, но мы еще добавили». Я тут же заявила, что это нарушение. Когда я пересчитала, оказалось, что в одной команде тратилось полторы минуты на человека, в другой – 2,5,  в третьей – три. Нарушения очевидны. Если бы ТИК захотел, они бы это увидели. То, что было выдано 200 бюллетеней, а в реестре – 194, никому это не надо", - отметила Карпова.

Наблюдатель сообщила, что ей не разрешили заснять подсчет голосов 19 сентября. "Мне не давали близко подходить, огораживали отовсюду. Работали видеокамеры. Я считала, что с них можно будет увидеть, что был полный неправильный подсчет голосов, но потом мне сказали, что камеры не работали. Вываливали из сейф-пакетов все на стол и даже не считали. В каждом сейф-пакете должно быть определенное количество бюллетеней. Кто бы это проверял. Меня близко не пустили, а они этого не сделали. Каждая пачка по кандидатам или партиям должна считаться отдельно. Одна пачка считается – все смотрят. Там такого не было. Каждый сидит и считает свою пачку. Это грубое нарушение", - отметила Карпова.

Наряду с массовым пикетом прошла одиночная акция протеста

Коммунист Александр Пономарев провел сегодня одиночный пикет. С 9.00 до 10.00 он стоял у Титовского рынка в Красноармейском районе Волгограда с плакатами "Украли не выборы. У меня и у вас страну украли. И время, и будущее" и "Фальсификации прошли нормально. Голосований в ходе нарушений не выявлено".

Александр Пономарев на пикете. Волгоград, 25 сентября 2021 года. Фото Татьяны Филимоновой для "Кавказского узла".Пономарев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что во время выборов был наблюдателем на УИК №719. "За пределами участка была замечена группа, которую инструктировала женщина. Слова были сказаны буквально такие: «Заходим смело, ничего не боимся, называем улицу и дом»", - сообщил Пономарев.

Он рассказал о нарушениях и на других участках. "На соседнем 720 УИК были сейфы, сделанные из тоненького листового железа, которые легко можно вскрыть отверткой или расческой. Жалобу я не подавал, сообщил вышестоящим. Они сказали, что из-за этого отменять не будем - нужно просто обклеить сейфы. Их обклеили, но все равно их вскрыть легко. На другом участке я увидел, что проголосовавших на дому было 1380 человек. Такого никогда не было. Там частный сектор. Чтобы обойти этих людей, нужно 90 часов. У меня опыт есть, я знаю, что такое обходить людей в частном секторе. Где-то 700 человек голосовали на дому, это тоже под знаком вопроса. Я предполагаю, что именно на таких участках сделаны вбросы. Я следил, как идет голосование на соседних участках. Например, на 716-м участке незаконно был удален наблюдатель с участка. В то время как закон предусматривает удаление наблюдателя только по решению суда или по решению партии, направившей его туда наблюдателем. Закон нарушен был", - заключил Александр Пономарев.

Прохожие усомнились в честности выборов

Прохожие, опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" у ближайшей к гайд-парку троллейбусной остановки, скептически отнеслись к голосованию по выборам в Госдуму. Пенсионерка Нина Владимировна сказала, что "фальсификация прошла просто прекрасно, на глазах у международной общественности и простых жителей". "Удивляет, что все знают и понимают насчет нарушений и подтасовки фактов, электронного заочного голосования, и при этом все говорят, что выборы состоялись. Про нарушения на участках мне писали приятели и родственники из нескольких городов и пересылали посты о нарушениях из соцсетей", - отметила она.

Полицейский переписывает данные участников пикета. Волгоград, 25 сентября 2021 года. Фото Татьяны Филимоновой для "Кавказского узла".Безработный Игорь сказал, что не ходил на выборы. "А что ходить, если от нас ничего не зависит? По телевизору талдычат, что выборы честные, но в это давно никто не верит", - заявил волгоградец.

Студентка Ирина сообщила, что проголосовала в этом году впервые в жизни. "Нарушений я, конечно, не видела. Но меня смущает, что в некоторых регионах голосовали дистанционно. Мне кажется, здесь целое поле для подделки результатов. И никто никогда не поймет, как это произошло", - отметила она.

Женщина, представившаяся Анной Константиновной, не ходит на выборы принципиально. "Зачем тратить свое время? Все уже решено без нас. Ходить туда - только унижаться. Конечно, фальсифицируют все и вся, и вбрасывают, и чего только не делают", - уверена горожанка.

Пенсионер Виктор Сергеевич сказал, что "в честные выборы верится с трудом". "Но я голосовал за КПРФ, и партия показала неплохой результат, но "Единую Россию" им одолеть сложно. Я так надеялся, что результат у коммунистов будет все же побольше", - сказал он, добавив, что лозунги пикетчиков "справедливые".

В Волгоградской области параллельно с выборами в Госдуму проходили выборы и довыборы депутатов различных уровней, выборы глав сельских поселений, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы-2021 на Юге России: главное о едином дне голосования". Новости о выборах в Ставропольском крае и других регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Выборы-2021: Юг России".

Примечание:

"Представитель "Яблока" в Волжском доказал свою правоту в споре с участковой комиссией", "Волгоградский активист обжаловал отказ мэрии согласовать пикет", "Итоги выборов в Госдуму в регионах ЮФО показали доминирование "Единой России"".

Автор: Татьяна Филимонова источник: корреспондент "Кавказского узла"

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