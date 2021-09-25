Волгоградские коммунисты провели акции против фальсификаций на выборах

25 сентября 2021, 19:13

На думских выборах в Волгограде зафиксированы грубые нарушения, заявили участники двух протестных акций. Честность выборов вызывает сомнения, указали прохожие.

Как писал "Кавказский узел", 17-19 сентября в России прошли выборы в Государственную Думу. Представители "Единой России" победили во всех одномандатных округах в Волгоградской области, а по федеральному избирательному округу партия власти набрала 58,44% голосов. Избирком заявил, что нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов, не зафиксировано.

Представители оппозиционных партий в Волгоградской области указывали, что на выборах в Госдуму наблюдателям зачастую не давали проверять реестры проголосовавших на дому и списки избирателей, при вскрытии сейф-пакетов количество фактически обнаруженных там бюллетеней не подсчитывалось. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов требовал признать недействительными итоги голосования на одном из участков в Волгограде, где наблюдатель заснял на видео момент вброса бюллетеней.

Активистка заявила о психологическом давлении на пикетчиков

Сегодня 10 человек собрались на площади Металлургов и в 15.00 мск начали пикет. Они стояли с плакатами "Фальсификации прошли нормально. Голосований в ходе нарушений не замечено", "Выборы в России – гнусная узурпация власти", "Требуем свободы слова и честных выборов!", "Из-за незаконного удаления наблюдателя от КПРФ с УИК 716 требуем отмены итогов голосования на участке и привлечь к ответственности председателя комиссии!", "Учителя-фальсификаторы, вам не стыдно?" и другими. Пикетчики стояли вдоль Второй продольной магистрали. Прохожих там не было, но водители машин активно сигналили в знак поддержки.

За акцией наблюдали четверо полицейских, один из них переписал данные всех пикетчиков.Присутствовал также сотрудник администрации и люди в штатском, передал корреспондент "Кавказского узла".

Член бюро обкома КПРФ Зарина Асланова пояснила корреспонденту "Кавказского узла", что согласование пикета в гайд-парке не требуется. "Это всероссийская акция. В первую очередь, этой акцией мы хотим поблагодарить наших избирателей, кто за нас проголосовал, что нам не безразлична их поддержка, и мы готовы отстаивать их голоса. Мы не смирились с результатами выборов, потому что знаем, что они занижены", - указала Асланова.

Фальсификации были, несмотря на то, что "Единая Россия" подстроила под себя все выборное законодательство , подчеркнула представитель КПРФ. "Главные нарушения происходят не на виду. Это фальсификации за счет вбросов, переписываний результатов. Это происходит там, куда наших наблюдателей просто не допустят. Это и нарушения при надомном голосовании, когда выезжают и привозят намного больше голосов [, чем избирателей, которых можно было обойти за это время]. А жалобу на это не подать. В законе не прописано, сколько минут должна потратить комиссия на одного избирателя", - отметила Зарина Асланова.

По ее мнению, "полиция переписывает данные, чтобы знать, кто у нас в городе небезразличный гражданин". "Но это и способ психологического давления – чтоб не повадно было выходить", - добавила Асланова.

Нарушений было множество и в Волгограде, и по всей России, заявил корреспонденту "Кавказского узла" депутат гордумы Волгограда Илья Кравченко. "Основное, вопиющее – это электронное голосование, где, по сути, наблюдателей не было. Как теперь выясняется, структура самого голосования не предполагала наблюдения. Поэтому КПРФ по всей стране выступает сейчас не только за адекватный разбор и отмену итогов по тем участкам, где были выявлены нарушения, но, в первую очередь, за отмену результатов электронного голосования – инструмента, с помощью которого не просто искажают волеизъявление избирателей, а прямо на него плюют, и вместо выборов устраивают, по сути, диктатуру. Мы также требуем адекватного наказания для людей, участвовавших в фальсификациях. Не просто небольших штрафов, а наказания, по сути, за экстремизм, поскольку они участвовали в захвате власти", - заявил Кравченко.

Наблюдатели указали на безнаказанность нарушителей

Член комиссии с правом решающего голоса на УИК №722 Алексей Базаренко рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что и на прошлых выборах фиксировал на этом участке нарушения.

"Постоянно на этом участке вбросы, фальсификации, жульничество. В прошлом [2020] году я подавал иск в суд по этому поводу, но суды и первой, и второй инстанции меня прокатили. Также я был членом комиссии с правом совещательного голоса на выборах по одномандатному округу в Тракторозаводском районе, там менялся депутат. Ситуация еще хуже. Я писал жалобы, написал иск в суд - также суд прокатил меня внаглую. Это у нас не суды, а судилище", - возмутился Базаренко.

В этом году, по его словам, на УИК №722 выездная комиссия, выехав в первый день голосования по 14 адресам, вернулась со списком из 28 фамилий. "Однозначно понял, что здесь что-то нечисто. 19 сентября пришел человек по фамилии Колесников и увидел, что его лежачий дед, который вообще живет в другом месте, оказывается, проголосовал 17-го [сентября] на дому. Подняли шум, какой могли. Я звонил в ТИК Краснооктябрьского района. Я подал две жалобы в УИК и две жалобы подал член комиссии с правом совещательного голоса ТИК от «Яблока». По первой жалобе председатель ТИК выдала мне ксерокопии заявок на выезд на дом. По второй жалобе мне не ответили", - рассказал Базаренко.

Он уточнил, что готовится подавать в суд сразу три иска. "Когда уже посчитали голоса, я потребовал ознакомить меня со списками избирателей. С десятого раза мне дали. В списках я увидел, что подделали результаты по двум фамилиям. Жульничество, фальсификации, вбросы – главные нарушения", - возмутился Алексей Базаренко.

Участница пикета Татьяна Карпова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что была наблюдателем на 718-м участке и написала пять жалоб. "Возмущена до глубины души. Мне пришел ответ по двум жалобам. Я была наблюдателем от КПРФ одна, мне было тяжело со всем справиться. В первый день я пришла попозже, не с утра. В полвосьмого вечера прибыли три команды, которые собирали надомников. Этих надомников за первый день оказалось 509. Как только они уехали, я стала спрашивать реестры - сказали, что их нет, отдали на выезд. Оказалось, что на выезд ездили три команды. Я собрала акты и все посчитала. Когда приехала первая команда, они сказали: «У нас было 200 бюллетеней. В реестре 194 фамилии, но мы еще добавили». Я тут же заявила, что это нарушение. Когда я пересчитала, оказалось, что в одной команде тратилось полторы минуты на человека, в другой – 2,5, в третьей – три. Нарушения очевидны. Если бы ТИК захотел, они бы это увидели. То, что было выдано 200 бюллетеней, а в реестре – 194, никому это не надо", - отметила Карпова.

Наблюдатель сообщила, что ей не разрешили заснять подсчет голосов 19 сентября. "Мне не давали близко подходить, огораживали отовсюду. Работали видеокамеры. Я считала, что с них можно будет увидеть, что был полный неправильный подсчет голосов, но потом мне сказали, что камеры не работали. Вываливали из сейф-пакетов все на стол и даже не считали. В каждом сейф-пакете должно быть определенное количество бюллетеней. Кто бы это проверял. Меня близко не пустили, а они этого не сделали. Каждая пачка по кандидатам или партиям должна считаться отдельно. Одна пачка считается – все смотрят. Там такого не было. Каждый сидит и считает свою пачку. Это грубое нарушение", - отметила Карпова.

Наряду с массовым пикетом прошла одиночная акция протеста

Коммунист Александр Пономарев провел сегодня одиночный пикет. С 9.00 до 10.00 он стоял у Титовского рынка в Красноармейском районе Волгограда с плакатами "Украли не выборы. У меня и у вас страну украли. И время, и будущее" и "Фальсификации прошли нормально. Голосований в ходе нарушений не выявлено".

Пономарев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что во время выборов был наблюдателем на УИК №719. "За пределами участка была замечена группа, которую инструктировала женщина. Слова были сказаны буквально такие: «Заходим смело, ничего не боимся, называем улицу и дом»", - сообщил Пономарев.

Он рассказал о нарушениях и на других участках. "На соседнем 720 УИК были сейфы, сделанные из тоненького листового железа, которые легко можно вскрыть отверткой или расческой. Жалобу я не подавал, сообщил вышестоящим. Они сказали, что из-за этого отменять не будем - нужно просто обклеить сейфы. Их обклеили, но все равно их вскрыть легко. На другом участке я увидел, что проголосовавших на дому было 1380 человек. Такого никогда не было. Там частный сектор. Чтобы обойти этих людей, нужно 90 часов. У меня опыт есть, я знаю, что такое обходить людей в частном секторе. Где-то 700 человек голосовали на дому, это тоже под знаком вопроса. Я предполагаю, что именно на таких участках сделаны вбросы. Я следил, как идет голосование на соседних участках. Например, на 716-м участке незаконно был удален наблюдатель с участка. В то время как закон предусматривает удаление наблюдателя только по решению суда или по решению партии, направившей его туда наблюдателем. Закон нарушен был", - заключил Александр Пономарев.

Прохожие усомнились в честности выборов

Прохожие, опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" у ближайшей к гайд-парку троллейбусной остановки, скептически отнеслись к голосованию по выборам в Госдуму. Пенсионерка Нина Владимировна сказала, что "фальсификация прошла просто прекрасно, на глазах у международной общественности и простых жителей". "Удивляет, что все знают и понимают насчет нарушений и подтасовки фактов, электронного заочного голосования, и при этом все говорят, что выборы состоялись. Про нарушения на участках мне писали приятели и родственники из нескольких городов и пересылали посты о нарушениях из соцсетей", - отметила она.

Безработный Игорь сказал, что не ходил на выборы. "А что ходить, если от нас ничего не зависит? По телевизору талдычат, что выборы честные, но в это давно никто не верит", - заявил волгоградец.

Студентка Ирина сообщила, что проголосовала в этом году впервые в жизни. "Нарушений я, конечно, не видела. Но меня смущает, что в некоторых регионах голосовали дистанционно. Мне кажется, здесь целое поле для подделки результатов. И никто никогда не поймет, как это произошло", - отметила она.

Женщина, представившаяся Анной Константиновной, не ходит на выборы принципиально. "Зачем тратить свое время? Все уже решено без нас. Ходить туда - только унижаться. Конечно, фальсифицируют все и вся, и вбрасывают, и чего только не делают", - уверена горожанка.

Пенсионер Виктор Сергеевич сказал, что "в честные выборы верится с трудом". "Но я голосовал за КПРФ, и партия показала неплохой результат, но "Единую Россию" им одолеть сложно. Я так надеялся, что результат у коммунистов будет все же побольше", - сказал он, добавив, что лозунги пикетчиков "справедливые".

В Волгоградской области параллельно с выборами в Госдуму проходили выборы и довыборы депутатов различных уровней, выборы глав сельских поселений, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы-2021 на Юге России: главное о едином дне голосования". Новости о выборах в Ставропольском крае и других регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Выборы-2021: Юг России".