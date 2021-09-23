Суд смягчил меру пресечениях двоим обвиняемым в пытках кавказцев в ярославской колонии

23 сентября 2021, 05:32

Заволжский райсуд Ярославля отпустил под подписку бывших сотрудников ФСИН Игоря Камиронова и Ивана Коковина, обвиняемых в пытках уроженца Чечни Абубакара Цагалаева, сообщил «Общественный вердикт»*.

Как писал "Кавказский узел", в марте защита сообщила о десяти фигурантах в деле в пытках кавказцев в ярославской колонии. Трое подозреваемых в избиении уроженца Чечни Абубакара Цагалаева и гражданина Грузии Важи Бочоришвили в ярославской колонии были арестованы, двое находились под домашним арестом, вопрос о мере пресечения не был решен, а местонахождение остальных устанавливалось. Пытки кавказцев в местах лишения свободы стали системой, рассказал "Кавказскому узлу" бывший заключенный.

"Общественный вердикт"* передал "Новой газете" два видео, где силовики группой избивают заключенных - двоих мужчин, по отдельности. Одно из них было снято в конце августа 2016 года - на этих кадрах запечатлено избиение заключенного-мусульманина, который затем две недели провел в больнице, говорится в публикации издания "Тут, конечно, крыть уже нечем" (18+). На втором видео - пытки заключенного Важи Бочоришвили в апреле 2017 года.

Заволжский райсуд Ярославля не стал продлевать домашний арест Игорю Камиронову и Ивану Коковину и отпустил их под подписку о невыезде, сообщил 22 сентября фонд «Общественный вердикт»*. Свое решение судья пояснил тем, что подсудимым в преддверии грядущего судебного процесса невыгодно нарушать условия подписки о невыезде, скрываться от правосудия, оказывать давление на потерпевшего и препятствовать ходу дел, говорится в сообщении.

Игоря Камиронова, Ивана Коковина, а также Александра Семенова следствие считает причастными к пыткам Цагалаева, по этому же делу проходят еще двое сотрудников колонии, всех их задержали после публикации «Новой газетой» и «Общественным вердиктом» видео пыток в феврале, сообщила "Медиазона".

Еще пятеро бывших сотрудников колонии осуждены в ноябре 2020 года по делу о пытках другого заключенного, отмечается в сообщении.

Напомним, в январе организация "Общественный вердикт"* получила видеозапись избиения в ярославской колонии гражданина Грузии Важи Бочоришвили, умершего весной 2017 года. Следственный комитет отчитался о возбуждении дела после публикации видео, хотя в прошлые годы смерть Бочоришвили официально объясняли болезнью печени. 26 февраля правозащитники информировали, что после публикации видео задержаны сотрудники исправительной колонии в Ярославле. 27 февраля суд в Ярославле отказал следователю в заключении под стражу двоих подозреваемых в избиении Бочоришвили сотрудников колонии и отправил их под домашний арест.