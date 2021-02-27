Заключенный Важа Бочоришвили и сотрудники колонии. Кадр видео организации "Общественный вердикт"* https://vimeo.com/515356661

27 февраля 2021, 14:40

Подозреваемые в избиении Бочоришвили отправлены под домашний арест

Суд в Ярославле отказал следователю в заключении под стражу двоих подозреваемых в избиении гражданина Грузии Важи Бочоришвили сотрудников колонии и отправил их под домашний арест, сообщила сегодня пресс-служба суда.

Как сообщал "Кавказский узел", в январе организация "Общественный вердикт"* получила видеозапись избиения в ярославской колонии гражданина Грузии Важи Бочоришвили, умершего весной 2017 года. Следственный комитет отчитался о возбуждении дела после публикации видео, хотя в прошлые годы смерть Бочоришвили официально объясняли болезнью печени. 26 февраля правозащитники информировали, что после публикации видео задержаны сотрудники исправительной колонии в Ярославле.

"Общественный вердикт"* передал "Новой газете"  два видео, где силовики группой избивают заключенных - двоих мужчин, по отдельности. Одно из них было снято в конце августа 2016 года - на этих кадрах запечатлено избиение заключенного-мусульманина, который затем две недели провел в больнице, говорится в публикации издания "Тут, конечно, крыть уже нечем" (18+). На втором видео - пытки заключенного Важи Бочоришвили в апреле 2017 года. 

Заволжский районный суд Ярославля отправил подозреваемого в избиении заключенных сотрудника исправительной колонии №1 Александра Семенова под домашний арест, сообщила сегодня пресс-служба суда. "Отказано в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Семенова. <…> Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 23 апреля 2021 года при условии предъявления обвинения в течение 10 суток с момента задержания", – привел "Коммерсант" сообщение пресс-службы.

Второй участник дела – сотрудник колонии Иван Коковин также отправлен под домашний арест до 23 апреля, сообщил сегодня "Интерфакс".

Комментариев от адвокатов Семенова и Коковина относительно сообщения суда пока не поступало.

Напомним, правозащитники уже несколько лет обнародуют факты пыток в одной из колоний Ярославской области, где практиковались жестокие избиения заключенных. "Общественный вердикт" получил и опубликовал ряд видеозаписей, сделанных сотрудниками колонии во время истязания осужденных, в том числе выходца из Чечни Хасдина Муртазалиева. За его избиение двое сотрудников колонии в январе 2020 года получили условные сроки. Далеко не все сотрудники ФСИН, причастные к издевательствам, попали на скамью подсудимых, отмечал Муртазалиев.

* организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

Примечание:

"Родные Ризвана Эльбиева сообщили о его смерти в колонии", "Двое сотрудников колонии получили условные сроки за избиение Муртазалиева", "Видео избиения заключенного возмутило жителей Чечни".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

28 февраля 2021, 00:58

  • Комитет защиты журналистов потребовал освободить Асланова и Садыгова

    Состояние здоровья объявившего голодовку азербайджанского журналиста Полада Асланова ухудшилось, он помещен в медсанчасть колонии, сообщила его супруга. Другой объявивший голодовку журналист Афган Садыгов находится в тюремной реанимации, врачи не гарантируют восстановление его здоровья, сообщила его жена. Комитет защиты журналистов потребовал освободить и оказать медицинскую помощь Асланову и Садыгову.

27 февраля 2021, 23:59

27 февраля 2021, 23:03

  • Арест Ники Мелии ухудшил имидж Грузии в глазах Запада

    Евросоюз и США негативно восприняли спецоперацию по задержанию оппозиционного лидера Ники Мелии в Тбилиси и его арест, указали в совместном заявлении 26 грузинских неправительственных организаций. Жесткие действия властей по отношению к оппозиции могут затруднить интеграцию в ЕС и НАТО, заявил политолог Каха Гоголашвили.

27 февраля 2021, 22:05

27 февраля 2021, 22:02

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи