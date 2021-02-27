Подозреваемые в избиении Бочоришвили отправлены под домашний арест

27 февраля 2021, 14:40

Суд в Ярославле отказал следователю в заключении под стражу двоих подозреваемых в избиении гражданина Грузии Важи Бочоришвили сотрудников колонии и отправил их под домашний арест, сообщила сегодня пресс-служба суда.

Как сообщал "Кавказский узел", в январе организация "Общественный вердикт"* получила видеозапись избиения в ярославской колонии гражданина Грузии Важи Бочоришвили, умершего весной 2017 года. Следственный комитет отчитался о возбуждении дела после публикации видео, хотя в прошлые годы смерть Бочоришвили официально объясняли болезнью печени. 26 февраля правозащитники информировали, что после публикации видео задержаны сотрудники исправительной колонии в Ярославле.

"Общественный вердикт"* передал "Новой газете" два видео, где силовики группой избивают заключенных - двоих мужчин, по отдельности. Одно из них было снято в конце августа 2016 года - на этих кадрах запечатлено избиение заключенного-мусульманина, который затем две недели провел в больнице, говорится в публикации издания "Тут, конечно, крыть уже нечем" (18+). На втором видео - пытки заключенного Важи Бочоришвили в апреле 2017 года.

Заволжский районный суд Ярославля отправил подозреваемого в избиении заключенных сотрудника исправительной колонии №1 Александра Семенова под домашний арест, сообщила сегодня пресс-служба суда. "Отказано в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Семенова. <…> Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 23 апреля 2021 года при условии предъявления обвинения в течение 10 суток с момента задержания", – привел "Коммерсант" сообщение пресс-службы.

Второй участник дела – сотрудник колонии Иван Коковин также отправлен под домашний арест до 23 апреля, сообщил сегодня "Интерфакс".

Комментариев от адвокатов Семенова и Коковина относительно сообщения суда пока не поступало.

Напомним, правозащитники уже несколько лет обнародуют факты пыток в одной из колоний Ярославской области, где практиковались жестокие избиения заключенных. "Общественный вердикт" получил и опубликовал ряд видеозаписей, сделанных сотрудниками колонии во время истязания осужденных, в том числе выходца из Чечни Хасдина Муртазалиева. За его избиение двое сотрудников колонии в январе 2020 года получили условные сроки. Далеко не все сотрудники ФСИН, причастные к издевательствам, попали на скамью подсудимых, отмечал Муртазалиев.

* организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.