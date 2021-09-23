Коммунисты Северной Осетии потребовали отменить итоги выборов в Госдуму

23 сентября 2021, 01:39

Комитет Северо-Осетинского республиканского отделения КПРФ не признает итоги голосования в Госдуму и намерен обратиться в суд. Выборы в Северной Осетии прошли с многочисленными вбросами и фальсификациями при подсчете голосов, нарушениями при голосовании на дому и препятствием работе наблюдателей, говорится в заявлении комитета.

Голосование на выборах в Госдуму проводилось в течение трех дней подряд – с 17 по 19 сентября. В Северной Осетии в эти дни параллельно проходили выборы, досрочные выборы и довыборы депутатов в муниципальных районах. 19 сентября депутаты республиканского парламента выбрали главу региона, указано в справке "Кавказского узла" "Выборы-2021 на Юге России: главное о едином дне голосования".

Северо-Осетинское отделение КПРФ, республиканский комитет партии, ее члены и сторонники в своем заявлении указали, что не признают результаты выборов в Государственную Думу Российской Федерации.

"Выборы в республике Северная Осетия - Алания прошли с тотальной фальсификацией. Вбросы бюллетеней - цинично, бесцеремонно, не боясь стоящих на участках камер. "Карусели" на участках, голосование по "стикерам", вложенными в паспорта как опознавательные знаки, многочисленное голосование на дому - когда выездная урна, выехав по 15-ти заявлениям в итоге была полна сотнями бюллетеней, использование административного ресурса, препятствие в работе членам комиссий с совещательным голосом, препятствие в работе наблюдателей и, как итог, удаление наблюдателей с территории участков с помощью силовых структур. и сразу же - повестка и судебное разбирательство. Многочисленные дезинфекции территории УИКов с удалением с участков всех присутствующих - членов комиссий, наблюдателей, избирателей. Какая прекрасная возможность для вбросов!" - отмечается в заявлении, опубликованном вечером 22 сентября на сайте Коммунистической партии Российской Федерации.

Все перечисленные нарушения зафиксированы наблюдателями от партии: имеются фото-, видео-фиксации нарушений, заявления наблюдателей, заверил комитет.

"Люди, превратившие выборный процесс в Содом и Гоморру, должны понести уголовную ответственность. Мы будем выступать за отмену итогов голосования в республике Северная Осетия - Алания, обратившись в суд. Мы считаем, что Коммунистическая партия Российской Федерации в этих выборах победила, чему свидетельствуют многочисленные обращения к нам избирателей, отдавших свои голоса КПРФ", - говорится в заявлении.

Власти сделали все, чтобы украсть победу, уверена член фракции КПРФ, депутат республиканского парламента Елена Князева.

"Не смотря на огромную поддержку КПРФ в Северной Осетии, которая проявлялась в предвыборный период решительной активностью общественных сил в республике, заявлениями наших сторонников в информационном пространстве, в социологических опросах, в активности наших приверженцев в интернете, партия власти и ее сподручные в лице ЦИКа РСО-Алании сделали все необходимое, чтобы украсть у КПРФ победу путем вбросов и фальсификаций при подсчете голосов. Они нарисовали "Единой России", имеющей минимальную поддержку в республике, "смешные" результаты, которые не только не отображают реальную картину избирательного процесса, но и в корне переворачивают результативность партий на выборах с ног на голову. Северо-Осетинское отделение КПРФ, республиканский комитет партии, ее члены и сторонники заявляют свой протест и не признают результаты выборов", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Елена Князева.

По официальным данным, в Северной Осетии на выборы пришли 86,27% зарегистрированных избирателей — 449 040 человек. По итогам обработки 100% протоколов на выборах в Северной Осетии по федеральным спискам победила "Единая Россия" 340 844 голоса (более 71%). На втором месте по количеству голосов КПРФ, далее "Справедливая Россия – За правду" и ЛДПР.

По ее словам, порочно и преступно отнимать у многонациональной республики не только возможность достойного существования, но и ключевую ценность Конституции - волю народа.

"Фальсификаторы таким образом дробят общество, вовлекая в преступные процессы работников бюджетной сферы, разлагают общество, разобщают веками сложившуюся на нашей земле дружбу и братство между народами. "Закручивание гаек" и откровенный "мухлеж", воровство голосов может привести к социальному взрыву в обществе. Люди устали от бесконечной лжи, их лишили, по сути, последней реальной свободы - свободы выбора. Представители народа Осетии от КПРФ, которых выбирали наши сограждане 17, 18, 19 сентября, получили подавляющую поддержку. Мы выиграли эти выборы. Это очевидно по результатам параллельного подсчета. Ночью с 19 на 20 сентября при подсчете голосов в ЦИКе наш результат ежечасно стремительно уменьшался. И днем следующего дня мы увидели арифметику, которой ужаснулись бы видавшие виды политологи", - отметила Елена Князева.

В республиканском отделении КПРФ заверили, что из-за фальсификаций выборов готовятся протестные акции. "Конечно, протестные акции будут, но на данный момент только подводятся итоги, поэтому конкретных дат нет. Акции протеста будут", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" представитель партии Марат Айляров.

В центральном офисе КПРФ в Москве корреспонденту "Кавказского узла" также сказали, что обсуждается проведение массовых акций после выборов.

"Что касается акций в Северной Осетии, то по этому вопросу решение примут наши коллеги из этого региона", - сказал представитель КПРФ.

В ЦИК Северной Осетии все еще не поступили официальные обращения относительно нарушений в ходе голосования, сказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель ЦИК.

По его словам, заявления о нарушениях делались в основном в соцсетях, но задокументированных обращений, свидетельствующих о нарушениях, никто из участников выборов не представил. Аннулированы были результаты голосования только одного участка - № 307, добавил он.

На избирательном участке № 307 во Владикавказе признан недействительным 1271 бюллетень по федеральному избирательному округу, столько же по одномандатному избирательному округу, сообщил ранее Центризбирком Северной Осетии.

Новости о выборах в Северной Осетии и других регионах СКФО и ЮФО публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы-2021: Юг России".