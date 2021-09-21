Более 2500 бюллетеней аннулированы на избирательном участке в Северной Осетии

21 сентября 2021, 02:26

На избирательном участке во Владикавказе признан недействительным 1271 бюллетень по федеральному избирательному округу, столько же по одномандатному избирательному округу, сообщил Центризбирком Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", на избирательных участках во Владикавказе были зафиксированы попытки голосования посторонних людей и выдача необоснованно большого количества бюллетеней для выездного голосования, сообщили 19 сентября наблюдатели от оппозиционных партий. По данным ЦИК России, по сравнению с выборами 2016 года явка в Северной Осетии выросла на 27,71%. В Северной Осетии "Единая Россия", по предварительным данным, получила более 71% голосов, а кандидат в депутаты Госдумы от партии власти Артур Таймазов - свыше 76%, сообщила сегодня глава Центризбиркома республики.

Часть бюллетеней на избирательном участке №307 во Владикавказе признана недействительными, сказал 20 сентября консультант правового отдела Центризбиркома Северной Осетии Анатолий Завацкий на пресс-конференции, которую посетила корреспондент "Кавказского узла".

По словам сотрудника избиркома, возможный факт голосования большим количеством бюллетеней, чем установлено законодательством, был выявлен с помощью видеонаблюдения на избирательных участках. "Мы приехали на участок. Было принято решение опечатать комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы) и поставить резервный стационарный ящик. Соответствующие решения были приняты ТИК и УИК, и составлены акты. По окончании голосования все бюллетени, которые были в комплексах обработки избирательных бюллетеней, были признаны недействительными. Протокол составлен на основании тех данных, которые содержались в резервном стационарном ящике. В настоящий момент этим занимаются правоохранительные органы", - рассказал Завацкий.

Недействительным был признан 1271 бюллетень по федеральному избирательному округу и такое же количество по одномандатному избирательному округу, сообщил он.

Ни жалоб, ни особых мнений к протоколам ТИК и УИК не было, жалоб также не поступало через приемную, сообщила глава ЦИК Северной Осетии Жанна Моргоева. "Более четырех тысяч наблюдателей [было], члены комиссии от различных партий [...] и у каждого несогласного есть возможность задать вопрос либо выразить свое мнение, не согласившись непосредственно при подсчете голосов", - сказала она. По словам Моргоевой, "ни одного особого мнения к протоколам участковых и территориальных избирательных комиссий приложено не было". "То есть итоги голосования по выборам депутатов Государственной думы сегодня никем не оспариваются", - подчеркнула Моргоева.

Она также прокомментировала сообщение о нарушениях на участке №277 с надомным голосованием от партии КПРФ.

"Грубое нарушение закона зафиксировано наблюдателями от КПРФ на УИК №277 города Владикавказа. При выезде на надомное голосование членам избирательной комиссии было выдано большое количество бюллетеней, которое многократно превышает реестр зарегистрированных заявок. Кроме этого, вместо выписки из реестра заявок, выездной группой был взят сам реестр, что является очередным нарушением избирательного законодательства", - говорится в посте, опубликованном 19 сентября на странице реготделения КПРФ kprf_ossetia в Instagram, насчитывающем 2778 подписчиков.

По словам Моргоевой, когда комиссия выходила с переносным ящиком и уезжала на надомное голосование, она заходила на этот участок и никто не ничего не сообщил, а потом ЦИК увидел в соцсети информацию о нарушении и разобрался в ситуации. "Выехать для организации надомного голосования, не посчитав бюллетеней и без реестра, просто невозможно. Председатель и секретарь Левобережного ТИК выехали на участок в присутствии тех людей, которые разместили видео и говорили о том, что комиссия выехала, не посчитав бюллетени. Подняли реестр, в котором под роспись было выдано количество, нужное для организации голосования бюллетеней. Реестр [остался] на участке, выписка из реестра - это тот документ, с которым выехали члены комиссии. Наблюдатели, так же как, и члены комиссии, выехали на надомное голосование", - сказала она.