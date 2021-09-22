Жители Тагаварда потребовали обеспечить их безопасность

22 сентября 2021, 21:23

Жители села Тагавард-Калер в Нагорном Карабахе потребовали установить в селе посты российских миротворцев и вооружить мужское население, чтоб обеспечить безопасное проживание людей.

Как писал "Кавказский узел, община Тагавард Мартунинского района Нагорного Карабаха в результате войны осенью 2020 года была разделена на две части. Вернее, село перешло под контроль Азербайджана, а нижняя часть села, Тагавард-Калер, осталась у армянской стороны, и охранялась вооруженными силами Нагорного Карабаха. Российские миротворцы находились на трассе Красный Базар – Степанакерт почти в километре от Тагавард-Калера. К началу февраля в село Тагавард-Калер вернулось 140 семей, но они лишены источника питьевой воды и возможности заниматься земледелием и животноводством в связи с тем, что по условиям мирного соглашения часть села Тагавард перешла азербайджанской стороне, рассказали сельчане.

10 ноября 2020 года вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. По условиям мирного соглашения часть территории была передана под контроль Азербайджана. Какие это территории, отмечено на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Как обустроилось после войны село Тагавард-Калер, можно посмотреть в фоторепортаже корреспондента "Кавказского узла" "Тагавард: сельчане возвращаются к мирной жизни".

Главной проблемой для жителей села Тагавард-Калер является безопасность, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" член Совета старейшин общины этого села Рудик Бадасян.

"Обстрелы в направлении села ведутся ежедневно и ночью. Чаще всего в воздух. Были случаи, когда обстрел велся целенаправленно по домам, как это было 6 сентября. Люди опасаются за свою жизнь. Мы не исключаем, что могут быть и диверсии со стороны азербайджанцев, ведь их посты находятся очень близко от села. Из любого дома нашего села можно ясно увидеть азербайджанские военные посты – село окружено с трех сторон, под прямым прицелом находятся не только дома, но и школа", – сказал Бадасян.

Дом жителя села Тагавард Мартунинского района 6 сентября поврежден при обстреле азербайджанскими военными, люди не пострадали, сообщил уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян.

Семья Алавердянов, чей дом 6 сентября подвергся несколько раз обстрелу, продолжает жить в селе, их дом, получивший повреждения в результате обстрелов, будет отремонтирован, отметил Бадасян.

С 11 сентября ситуация в селе немного успокоилась, обстрелов с азербайджанской стороны почти не производится, сообщил он. "Российский миротворческий контингент установил пост над селом. Ситуация стабилизировалась за последние дни. Вчера, 21 сентября, была пара выстрелов в воздух. Думаю, размещение поста миротворцев [в селе] сильно улучшит безопасность нашего села", – сказал Бадасян.

Из социальных проблем он выделил жилищное строительство и ремонт домов, пострадавших во время войны. "В ходе войны осенью 2020 года в результате ракетных обстрелов с азербайджанской стороны пострадали все дома общины. Пять домов полностью уничтожены в результате попадания снарядов. Сейчас ведутся ремонтные работы на крышах и внутренняя отделка. Отремонтированы крыши 25 жилых домов. Здание школы села Тагавард-Калер тоже отремонтировано, здесь возобновлен учебный процесс. В селе восстановлено водоснабжение, есть электричество, связь, работает транспорт в райцентр и в столицу. Заасфальтированы внутренние дороги в селе – до четырех километров", – рассказал Бадасян.

По его словам, до войны в общине проживало более 1300 человек. В результате войны в верхней части Тагаварда, которая оказалась под контролем азербайджанских вооруженных сил, осталось 132 дома и частных хозяйств, а так же административные и духовные строения, сельское кладбище, при этом до 600 человек стали беженцами.

В оставшейся у армянской стороны нижней части села – Тагавард-Калер – на сегодня проживает до 650 человек или более 147 семей. Также тут находятся еще три семьи беженцев из Гадрутского района, одна семья переселенцев из Армении и пять семей из оккупированной части Тагаварда.

Потеряны также все сельскохозяйственные угодья, поэтому у жителей Тагавард-Калер нет возможности заниматься земледелием и животноводством, часть населения – безработные, остальные заняты в госсекторе или в строительстве, добавил Бадасян.

Директор средней школы Тагавард-Калер Маргарита Саакян рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что в ходе войны здание школы сильно пострадало от ракетных обстрелов. Параллельно с ремонтными работами с конца февраля в школе начали учебный процесс, сейчас школа почти восстановлена, учатся 37 детей, с первого по девятый класс, работают 19 учителей и восемь человек технического персонала, сообщила директор.

Она отметила, что в плане безопасности есть беспокойство, потому что школа хорошо просматривается с азербайджанских боевых позиций, и детям приходится постоянно напоминать, чтоб не забывали об этом.

"Очень много стреляли. И прямо по селу, и в воздух. Днем и ночью. Даже было время, что мы сутками не могли уснуть, так как опасались, что после обстрелов последует нападение на дома мирных жителей. Но в последнее время, когда миротворческий контингент установил пост вблизи села, ситуация сильно изменилась – изредка раздаются выстрелы. Мы надеемся, что со временем выстрелы вообще прекратятся, потому что очень страшно за детей", – заявила директор средней школы села Тагавард-Калер.

Если власти Нагорного Карабаха и российский миротворческий контингент обеспечат безопасность населения, то из общины никто не уедет, добавила директор.

"Те семьи, которые уже живут здесь, не собираются покидать село. Они вернулись сюда после войны и живут, несмотря на то, что находящиеся на постах азербайджанские военные в любой момент могут пойти на провокации. Я надеюсь, что российские миротворцы смогут установить полное затишье, и режим прекращения огня больше не будет нарушаться", – выразила надежду Маргарита Саакян.

Библиотекарь школы Тагавард-Калер Лиана Степанян рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что в ходе войны в ее дом попали четыре ракетных снаряда. Библиотекарь отметила, что дом восстанавливается, и скоро можно будет переезжать, а пока она с семьей временно снимает жилье.

Женщина очень надеется, что безопасность села будет обеспечена, потому что люди не хотят покидать свои дома и родное село. "Почти вторую неделю мы живем спокойно. Но я надеюсь, что так будет всегда. Сегодня днем, например, было спокойно. Но мы с опасением ждем ночи", – сказала Лиана Степанян.

Отец четырех детей Апрес Авагимян заявил корреспонденту "Кавказского узла", что вокруг села необходимо увеличить количество армянских и российских постов, чтоб азербайджанские военные не пытались проникать в село, хотя таких случаев не было, и чтоб раздавшийся выстрел был бы сразу зафиксирован и пресечен сразу же.

Раньше российские миротворцы стояли у центральной трассы в общине Красный базар, соседствующей с Тагавард-Калером, отметил он.

"Миротворцы приезжали только зафиксировать инцидент. Но сейчас, когда у них есть пост рядом с нашим селом, обстрелы прекратились. Ведь теперь российский пост от нас ближе, чем азербайджанский. Думаю, необходимо, если есть намерение обеспечивать безопасность населения, увеличить количество охраняющих нас постов. Ведь мы фактически окружены врагом, нам необходима усиленная охрана. А если будет необходимо, то стоит привлечь для этого и мужчин села", – рассказал Апрес Авагимян.

Подробнее об обострении карабахского конфликта в 2020 году можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".