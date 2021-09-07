Карабахский омбудсмен обвинил Азербайджан в обстреле села

07 сентября 2021, 16:15

Дом жителя села Тагавард Мартунинского района поврежден при обстреле азербайджанскими военными, люди не пострадали, сообщил сегодня уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан и Армения регулярно обмениваются обвинениями в нарушении перемирия в зоне карабахского конфликта и на границе двух стран. В августе обстрелы на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск стали столь же регулярными, как и перед осенней войной 2020 года, но тяжелое вооружение стороны сейчас не применяют, указали опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты.

Дом одного из жителей села Тагавард Мартунинского района получил повреждения в результате обстрела с азербайджанской стороны, заявил сегодня омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян.

"6 сентября около 19.30 часов по местному времени (18.30 мск) в результате обстрелов с позиций Азербайджана, расположенных в направлении поселков Кармир Шука (Красный Базар) - Тагавард Мартунинского района, пострадал дом одного из жителей общины Тагавард. Из выстрелов в сторону дома три пули попали в стену дома, одна пуля попала в окно одной из спален. В доме проживают шесть мирных жителей, один из которых несовершеннолетний", - сообщил Гегам Степанян на своей официальной странице в Facebook.

Степанян добавил, что "после полуночи азербайджанская сторона продолжила стрельбу в направлении населенного пункта", отметив, что "пострадавших среди населения нет, правоохранительные органы и российские миротворцы проинформированы".

"Азербайджанские позиции, расположенные вблизи мирных населенных пунктов Арцаха (Нагорного Карабаха), представляют прямую угрозу жизни, здоровью и другим жизненно важным правам народа Арцаха, нарушают нормальную жизнь и деятельность населения этих населенных пунктов. [...] На повестке дня всестороннее расследование всех нарушений режима прекращения огня, с подключением российских миротворцев", - говорится в заявлении Степаняна, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Минобороны Азербайджана по состоянию на 16.14 мск не прокомментировало на своем сайте эту информацию.

10 ноября 2020 года вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, по условиям которой Нагорный Карабах утратил контроль над двумя третями территории. Какие территории Азербайджан получил после заключения мирного соглашения, можно увидеть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе.

Подробнее об обострении карабахского конфликта в 2020 году можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".