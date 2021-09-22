Грузинские политологи спрогнозировали негативные последствия слива слежки за дипломатами

22 сентября 2021, 05:54

Прослушка иностранных дипломатов приведет к "зеркальным мерам", но серьезная реакция международного сообщества последует лишь после того, как "Грузинская мечта" потеряет власть, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Слив незаконной слежки за жителями Грузии и иностранцами продемонстрировал, что правящая партия использует те же методы, что и предыдущие власти, что неминуемо вызовет разочарование избирателей, считают они.

Как сообщал "Кавказский узел", 13 сентября ряд грузинских изданий получил на электронную почту ссылки на файлы в интернете с записями слежки за священниками грузинской патриархии. Предположительно, эти сведения были получены в результате утечки материалов Службы безопасности Грузии. Их опубликовал пользователь под псевдонимом "Хаким Паша", за которым, предположительно, скрывается бывший сотрудник спецслужбы. Обнародование этих данных привело к скандалу в Грузии. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело о нарушении тайны частной жизни в связи со сведениями о слежке за священниками. По мнению политологов, слив данных слежки продемонстрировал изъяны грузинской демократии.

Один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта - Демократическое движение", мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что действия Службы государственной безопасности, которая прослушивала телефонные разговоры ряда лиц, оправданы с точки зрения обеспечения безопасности в стране.

"Служба безопасности для того и существует, чтобы обеспечивать в стране безопасность, и в рамках закона слушать того, кого нужно. Так происходит во всех странах. Соответственно, наша служба безопасности всегда должна быть на высоте, они обязательно должны слушать того, кого необходимо. Разумеется, в рамках закона. И если нужно, то и дипломатов", - заявил Каладзе 21 сентября.

Помощник главы Евросоюза по внешней политике Питер Стано заявил, что ЕС предпримет "соответствующие шаги" в ответ на прослушивание разговоров дипломатов в Грузии. По его словам, это является нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях, пишет jam-news.net. Аналогичное мнение высказал посол Германии в Грузии Хуберт Книрш. При этом он отметил, что сотрудничество с СГБ прекращено не будет. Издание при этом отмечает, что среди файлов прослушки, распространенных 13 сентября, есть записи разговоров посла ЕС в Грузии Карла Харцеля, посла Израиля Рана Гидора, а также сотрудников посольства США.

Представитель "Института европейских ценностей Грузии" Мамука Жгенти считает заявление Каладзе неприемлемым. "Каладзе выступил с неприемлемым заявлением о том, что силовики будут прослушивать дипломатов. если это необходимо, это - открытое нападение на Венскую конвенцию", - сказал Жгенти корреспонденту "Кавказского узла".

При этом он отметил, что подобные вопросы в основном обсуждаются в закрытом формате, а публичное обсуждение, подобное высказыванию Питера Стано, допускается в исключительных случаях, когда "перейдена черта".

По мнению аналитика "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Валерия Чечелашвили, европейских и американских дипломатов бессмысленно прослушивать из-за того, что они ничего не скрывают и "довольно откровенно" высказывают свое мнение и то, что считают нужным сказать.

"Тратить средства и ресурсы на их прослушивание - довольно неэффективное распределение ресурсов. Какой смысл их прослушивать? С ними всегда можно довольно откровенно поговорить и узнать их прямое мнение обо всех процессах, протекающих в Грузии", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Чечелашвили отметил, что в дипломатии применяются зеркальные меры, то есть в данном случае и грузинские дипломаты будут прослушиваться в других странах. И если раньше сотрудники дипмиссии в Грузии ощущали себя комфортно, то сейчас они находятся "под колпаком", окруженными и подавленными, что отразится и на сотрудничестве с ними. Более того, разглашенная информация о прослушке откажет влияние и на те страны, чьи дипмиссии не указаны в документах.

"Сильно напряглись и те страны, чьи дипмиссии не попали в документы, и это тоже отразится на их восприятии. Это бесследно не проходит ни для кого. У наших дипломатов, работающих в этих странах, тоже снизится уровень комфорта. После мероприятий такого рода резко падает уровень доверия со всеми вытекающими отсюда последствиями. Если крупные державы, конкурирующие между собой, могут себе такое позволить, то мы - нет. У нас и так достаточно ограничены ресурсы, и мы гораздо больше зависим от стратегических партнеров и не можем позволить себе действия, подрывающие между нами климат доверия", - заявил Чечелашвили.

Он отметил, что власти Грузии так и не выступили с четкими заявлениями о ситуации. При этом страна находится в глубоком политическом кризисе, напомнил он, и перед выборами страны-партнеры не станут демонстративно усложнять ситуацию.

На настроении населения подобные ситуации обязательно скажутся. Тем более, что раньше "Грузинская мечта" обвиняла "Единое национальное движение" в незаконном наблюдении за гражданами и прослушку, а теперь занимается тем же. Следовательно, негатив, с которым граждане относились к ЕНД, может транслироваться на "Грузинскую мечту", отметил аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Нодар Харшиладзе.

"Это мнение начинает укореняться в людях. Когда даст эффект - на выборах 2 октября или на последующих - покажет время, но процесс уже идет. Реакция стран на прослушку своих дипломатов будет после того, как "Грузинская мечта" проиграет выборы. До этого Евросоюз может применить санкции в отношении Грузии, но это не принципиально для "Грузинской мечты". С них спросят по полной после проигранных выборов", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".