Дмитрий Богданов. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=C66PGphYcck

21 сентября 2021, 14:48

Директор сочинского пансионата "Знание" освобожден из-под домашнего ареста

Следователи смягчили меру пресечения гендиректору санатория "Знание" Дмитрию Богданову, который находился под домашним арестом по обвинению в злоупотреблении полномочиями.

Как писал "Кавказский узел", 23 августа стало известно, что Краснодарский краевой суд согласился перевести Дмитрия Богданова из СИЗО под домашний арест.

Защита Дмитрия Богданова неоднократно подавала жалобы на его арест. 27 июля адвокаты указали суду, что Богданов страдает серьезным заболеванием, и его состояние в изоляторе ухудшилось. 5 августа суд согласился перевести Богданова под домашний арест, однако 11 августа суд в Сочи постановил арестовать на два месяца Богданова, задержанного по новому делу сразу после освобождения из СИЗО.  Богданову стало плохо на заседании, "скорая" отвезла его в больницу, сообщил адвокат.

Об изменении меры пресечения Дмитрий Богданов сообщил сегодня на своей странице в Facebook. "Сегодня в полдень следователи, ведущие моё уголовное дело, пришли к мнению о том, что я, Богданов Дмитрий Владимирович, особой опасности для общества не представляю и потому меня можно перевести на подписку о невыезде. [...] Уже браслет сняли, и я могу передвигаться по городу", - написал он.

Домашний арест заменен Богданову на подписку о невыезде и надлежащем поведении, уточнил его адвокат Дмитрий Чечерин. По его словам, с сегодняшнего дня Дмитрий Богданов ограничен только выездом из Сочи и в ближайшее время продолжит работу в качестве председателя ликвидационной комиссии общества «Знание», пишет "РБК Краснодар".

Согласно постановлению следователя, у следствия нет оснований полагать, что, будучи на свободе, Дмитрий Богданов может угрожать свидетелям, другим участникам дела, уничтожить доказательства или иным путем помешать расследованию.

"С учетом изложенного, в целях обеспечения установленного законом порядка уголовного судопроизводства, следствие приходит к выводу о необходимости изменения Богданову Д.В. меры пресечения на более мягкую - на подписку о невыезде и надлежащем поведении", - цитирует документ издание.

Напомним, Дмитрий Богданов был объявлен в федеральный розыск и 30 мая задержан по обвинению в злоупотреблении полномочиями (часть 2 статьи 201 УК РФ) на посту директора санаторно-курортного комплекса "Знание". В 2016 году общество "Знание", просуществовавшее 75 лет, должно было ликвидироваться, а все имущество общества - передано в дар Российской Федерации. Богданов, по версии следствия, злоупотребил полномочиями, не передав государству пансионат общества.

Коллеги Богданова, опрошенные в июне "Кавказским узлом", охарактеризовали его как честного человека и связали уголовное дело с планами строительства жилого комплекса на месте пансионата.

Примечание:

"Защита потребовала вернуть Дымовскому право на реабилитацию", "Адвокаты Дмитрия Новикова потребовали отпустить его из-под ареста", "Следствие в одиннадцатый раз отказалось заводить дело о пытках Скиданова".

Автор: "Кавказский узел"

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