Адвокаты Дмитрия Новикова потребовали отпустить его из-под ареста

04 августа 2021, 02:20

Суд в Невинномысске продлил срок ареста бывшего сочинского судьи, адвоката Дмитрия Новикова до 3 сентября. Адвокаты обжаловали продление срока под стражей, а также пожаловались на пыточные условия этапирования Новикова из Новороссийска. По их словам, так как определения Верховного суда об изменении места подсудности не вступили в силу, суд в Невинномысске вообще не имел права принимать решение о продлении меры пресечения.

Как писал "Кавказский узел", бывший судья Хостинского районного суда Сочи, адвокат Дмитрий Новиков был задержан в Москве 5 июня по подозрению в покушении на посредничество при передаче взятки. На допросе 6 июня он заявил о ложном доносе клиента, которому он озвучил стоимость своих услуг. 7 июня суд в Новороссийске арестовал Новикова до 3 августа. 12 июня Новикову было предъявлено обвинение. Вину он не признал. 28 июня судья Верховного суда РФ вынес постановление об изменении территориальной подсудности апелляционных жалоб Новикова и передал их на рассмотрение в Ставропольский краевой суд.

Судья Хостинского районного суда Сочи Дмитрий Новиков был обвинен в злоупотреблении полномочиями (часть 2 статьи 285 УК РФ), препятствовании осуществлению правосудия (часть 3 статьи 294 УК РФ) и вынесении заведомо неправосудных решений (часть 1 статьи 305 УК РФ). 6 июля 2018 года суд в Ростове-на-Дону признал его виновным, но освободил от назначенного наказания из-за истечения сроков давности. Своей вины Новиков не признал и связал приговор с тем, что разоблачал криминальные связи судей, следователей и прокуроров. В январе 2019 года Квалификационная коллегия судей Краснодарского края лишила Новикова статуса "судья в отставке". Ранее, в апреле 2010 года Квалификационная коллегия судей (ККС) Краснодарского края лишила Дмитрия Новикова статуса судьи, изменив формулировку увольнения в 2008 году с добровольной отставки на увольнение в связи с лишением статуса судьи. Спустя год решение КСС о досрочном прекращении полномочий Новикова было отменено.

3 августа защитники Дмитрия Новикова подали свои апелляции на постановление от 31 июля судьи Невинномысского городского суда Ставропольского края, который по ходатайству следователя продлил срок содержания под стражей Дмитрия Новикова до 3 сентября.

Следователь обратился в Невинномысский городской суд Ставропольского края с требованием продлить срок заключения под стражей «подозреваемому в покушении на дачу взятки Дмитрию Новикову». При этом защитники отметили, что за два месяца нахождения Новикова под стражей по уголовному делу следователь фактически бездействовал: в июне вынес постановление о привлечении Новикова в качестве обвиняемого, в июле назначил две экспертизы. Ни одно из этих действий не требовали даже присутствия Новикова у следователя.

Адвокат Роман Новиков рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в Новороссийске, где в СИЗО содержится его отец, была найдена съемная квартира, заключен договор на ее аренду с собственником, взяты с хозяина квартиры обязательства о том, что будут строго соблюдаться все требования домашнего ареста для арестанта, однако все было проигнорировано следователем. «Я лично отнес следователю и вручил заявление о переводе отца на домашний арест, но он не счел нужным отреагировать», - рассказал Новиков.

По его словам, в своем ходатайстве следователь указал, что «избрание иной меры, чем стража, не сможет исключить возможность обвиняемому скрыться от следствия, воздействовать на свидетелей и участников уголовного судопроизводства, тем самым помешать установлению истины по делу, и проведению быстрого и объективного расследования».

Суд, соглашаясь с доводами следователь, указал, что «нашли свое подтверждение подозрения в причастности Новикова к совершению инкриминированного ему преступления, отнесенного уголовным законом к особо тяжким, а в судебном заседании не установлено каких-либо обстоятельств подтверждающих невозможность содержания обвиняемого под стражей».

«Постановление суда о содержании Новикова под стражей может быть обжаловано в течении трех суток со дня его провозглашения 31 июля и эти сутки истекают 3 августа», - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник канцелярии по уголовным делам Невинномысского суда. Копии ходатайства следователя, постановление суда о продлении стражи и апелляции имеются в распоряжении «Кавказского узла».

В постановлении суда со слов заявлений следователя описана фабула обвинения. Как объяснили адвокаты, с этой целью силовиками был использован человек совершивший хулиганство. По легенде он должен был обратиться за адвокатской помощью к Дмитрию Новикову и просить его помочь оказать содействие в том, чтобы избежать заключения под стражу и переквалификации его статьи. По данным следствия, Дмитрий Новиков ему это обещал «за взятку», хотя, как утверждают адвокаты, это работа адвоката - защищать всех, даже преступников, и добиваться им смягчения меры пресечения. «Иначе для чего тогда нужны адвокаты?» - задается риторическим вопросом адвокат Анна Половинская.

«О взятке речь вообще не шла, а шла речь об оказании адвокатских услуг. Вознаграждение за работу адвоката является законным, как со стороны того, кто обращается за услугами, так и со стороны того, кто их оказывает. Между Новиковым и [клиентом] был заключен и подписан договор 24 мая 2021 года «об оказании юридической помощи», о котором следствию и суду известно от самого [клиента], но они его игнорируют», - пояснила адвокат корреспонденту "Кавказского узла" (копия договора об оказании адвокатских услуг также имеется в распоряжении «Кавказского узла»).

По мнению Половинской - о чем она заявила следствию - у следственных органов отсутствует повод и основания не только для продления срока содержания под стражей, но и для возбуждения уголовного дела.

"Все обстоятельства, предшествовавшие возбуждению уголовного дела, основаны на законе и вытекают из заключенного официального соглашения об оказании юридической помощи между адвокатом Новиковым Дмитрием Владимировичем и доверителем", - говорится в ее обращении к следователю (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла").

По ее словам, помощник Новикова Владимир Калугин, выполняя поручение адвоката, выехал на встречу с клиентов для оказания ему помощи "в перечислении гонорара на счет, указанный в соглашении". Инициатором встречи, отметила адвокат, был клиент, который, "сославшись на розыскные мероприятия в отношении него, попросил помощи в выполнении условия официального соглашения в части его оплаты".

"Он отказался самостоятельно перечислить гонорар на счет или карту по указанной причине. Настаивал на приезде в Новороссийск", - говорится в обращении Половинской.

Она отметила, что первым этапом оказания юридической помощи клиенты планировалась его явка с повинной и "способствование следствию, заглаживание вреда потерпевшим с целью рассчитывать на применение статьи 64 УК РФ или освобождение от рецидива".

"Новиков Д. В. и Калугин В. В. не имели предварительного сговора для каких-либо уголовно-наказуемых действий и в этой связи не подпадают под понятие «группы лиц». По версии следствия, данное преступление Новиков Д.В. и Калугин В.В. не смогли довести до конца по независящим от них обстоятельствам, так как в результате оперативно-розыскных мероприятий 01.06.2021 года Калугин В.В. был задержан", - заключила адвокат, добавив, что "Новикову вменяется адвокатская работа по избранию в отношении своего подзащитного на стадии предварительного следствия меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении и впоследствии назначения судом по ч. 1 ст. 213 УК РФ наказания, не связанного с реальным лишением свободы».

По словам Половинской, до суда и следствия она доводила информацию о легальности действий ее подзащитного, как адвоката. При этом клиент Новикова не интересует, по ее словам, никого, так как будучи лицом, совершившим преступление насильственного характера, тем не менее до сих пор находится на свободе. Более того, отметила адвокат, он дает интервью различным СМИ.

Адвокаты отметили, что СМИ без учета мнения сторон сняли в стенах суда репортаж и показали его в эфире еще до того, как суд вынес решение о продлении нахождения под стражей. «Зато когда мы по закону заявили ходатайство о ведении видеосъемки процесса, то нам было сразу же отказано», - отметил Роман Новиков.

Кроме того, как отметили защитники, в материалах уголовного дело имеется рапорт следствия о том, что Новиков не должен находиться на свободе, так как он может использовать в своих интересах "подконтрольные ему медиаресурсы и социальные сети".

По словам Анны Половинской, суд полностью проигнорировал ее доводы и по данному факту.

По мнению Романа Новикова, все делается для того, чтобы морально и физически уничтожить отца. «Есть возможность проводить все заседание через видеоконференцсвязь, но, к сожалению, следователь и работники суда не приняли во внимание наше ходатайство «о проведении заседания для Дмитрия Владимировича по ВКС», и решили этапировать его в Невинномысский городской суд из СИЗО № 3 Новороссийска. Этапирование устроили с 1 часа ночи 30 июля. Везли восемь часов «спецэтапом» в «стакане», - рассказал он

По словам адвоката Алексея Золотухина, «стаканом» - называется "такая клетка в автозаке метр на метр размером, где перевозят заключенных". "Когда ВАЗ едет, сидящего в клетке на всех кочках мотает из стороны в сторону. Когда везут летним днем, там жарко, как в печке, потому что там нет проветривания. Воздух спертый. Зимой там страшно холодно. Если везут ночью, то человека просто болтает в темноте из стороны в сторону, как в консервной банке. Там нет возможности держаться за что-либо, сидя на лавочке. О том, чтобы прилечь, отдохнуть и поспать об этом вообще нет речи. Можно упасть и покалечиться. Это, скажем, такой редкий способ, предусмотренный нашей пенитенциарной системой, чтобы устроить максимальную пытку человеку", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Кроме того, по его словам, суд продлился почти сутки. "Суд начался 30 июля в 11 часов дня. А оглашение постановления закончилось лишь в 2 часа 15 мин 31 июля. То есть для Дмитрия Новикова вся эта ночная-дневная пыточная процедура длилась 24 часа без перерыва и сна», - отметил адвокат.

«Для нас всех остальных адвокатов и защитников, среди которых были я, Алексей Золотухин, Роман Новиков, Олег Решетняк и допущенный защитником брат Дмитрия Вадим Новиков это тоже была пытка отсутствием сна. Только единственно, что не везли нас всех в одном «стакане» вместе с Дмитрием Владимировичем. Все были очень уставшие: добираясь до суда и затем от самого процесса, который длился очень медленно, и затем только после полуночи судья вышел из совещательной комнаты и стал читать до 2 часов 15 минут ночи уже 31 июля свое постановление», - рассказала Анна Половинская.

По ее словам, условия поездки и суда не прошли для Дмитрия Новикова бесследно. «Около 15 часов Дмитрию Новикову стало плохо, и в суд была вызвана "скорая", которая даже побоялась оказать квалифицированную медицинскую помощь. Новиков был в ужасном физическом состоянии. Это было видно и понятно даже не медработнику: смертельно усталый и полностью измученный внешне, ведь он не спал всю ночь и ехал в таких условиях. Мы просили суд отложить судебное заседание, но нам отказали. Сотрудник скорой помощи просто кардиограмму сделал, без расшифровки. Врач на словах сказал, что рекомендует отдых и сон, но выписывать лекарства не стал. И по версии врача, если дать лекарство, то заключенный совсем уснет и не сможет участвовать в суде», - рассказала адвокат.

По словам Романа Новикова, в суде "людей, кроме силовиков и работников, вообще не было". "Когда судья удалился в совещательную комнату на несколько часов после полуночи, то все участники процесса были такие уставшие и измотанные, голодные, что улеглись на лавочки в зале суда», - рассказал он.

По словам адвоката Олега Решетняка, защитникам удалось выяснить, что после окончания суда Дмитрия Новикова повезли обратно в тех же условиях, в "стакане". Только, в отличие от «спецэтапа», новый этап может быть растянут на несколько таких ночных поездок, сказал он корреспонденту "Кавказского узла". «Обратно в Новороссийск его этапирует ФСИН через Пятигорск, Армавир, Краснодар с заездами в исправительные колонии. 3 августа нам удалось выяснить, что после суда его вывезли в ИК-4 станицы Александрия. От нас пытаются скрывать его место нахождения на пути в СИЗО № 3 Новороссийска», - рассказал адвокат.

По словам защитников Новикова, на 5 августа назначено заседание по определению места подсудности в Верховном суде, где ранее уже были вынесены два определения об изменении подсудности. Однако два судебных вердикта не вступили в силу, и адвокаты считают, что не вступившая в силу подсудность Невинномысского суда не может являться законной вместе с уже вынесенным вердиктом о продлении стражи Новикову. «Я отразила это в качестве основания для отмены постановления суда о продлении стражи в своей апелляции, поданной 3 августа», - рассказала Анна Половинская.

Комментариями других сторон процесса по поводу информации, озвученной адвокатами, "Кавказский узел" пока не располагает.