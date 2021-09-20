Общественная палата отказалась признать нарушения на участке в Ставрополе

20 сентября 2021, 16:04

Жалобы члена избирательной комиссии участка №83 на нарушения при подсчете голосов и отсутствие пломб на ящиках с бюллетенями безосновательны, заявила Общественная палата Ставропольского края. Жалобы в суд бесперспективны, даже если нарушения были, предположил политолог.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 сентября член избирательной комиссии на участке №83 в Ставрополе Артем Гаврилов пожаловался, что ему не давали снимать на видео, как переносятся книги со списками избирателей, а также заявил, что на ящике с бюллетенями нет пломб.

17-19 сентября в Ставропольском крае проходили выборы депутатов федерального и регионального парламентов, а также представительных органов в Ставрополе, Пятигорске, Кисловодске, Железноводске и Невинномысске. Политики отметили, что предвыборная кампания в крае проходила вяло и свелась к распространению листовок и установке билбордов. Оппозиция в Ставропольском крае жаловалась на неравные условия выборной гонки.

Полиция не поддержала жалобы наблюдателя

Нарушений в работе сотрудников ТИК, на которых указывал Гаврилов, не найдено, говорится в полученном им сегодня ответе Общественной палаты. Более того, Общественная палата нашла нарушения в действиях самого Гаврилова.

"В ответе Общественной комиссии говорится, что я воспрепятствовал работе комиссии ТИК! Это, конечно, возмутительно. Говорится, что я собирался разгласить персональные данные избирателей, нарушал тайну голосования, хотя съемка велась в восьми метрах от урн, и лишь для того, чтобы не было вбросов", - указал Артем Гаврилов корреспонденту "Кавказского узла".

Наблюдатель рассказал, что 19 сентября он вызвал на участок полицию и указал прибывшим силовикам на нарушение федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". Гаврилов пожаловался, что ему запрещают снимать видео, и показал отсутствие пломб на урне.

"Полицейский полчаса читал закон. Но ничего не предпринял - видимо, у полиции установка была не вмешиваться в выборы. Любопытно, но когда стал снимать урны без пломб на телефон, тот же самый полицейский подлетел ко мне и стал ругаться, что я нарушаю тайну голосования… При этом на отсутствие пломб полицейский никак не реагировал… Факт отсутствия пломб зафиксирован мною на карте нарушений «Голоса»* (на сайте "Карта нарушений на выборах". - Прим. "Кавказского узла")", - рассказал Гаврилов.

На участке присутствовали "несколько спортивных мужиков из девяностых" - крепких мужчин в спортивных костюмах, которые мешали наблюдателям следить за соблюдением выборного процесса, заявил Артем Гаврилов. "Они буквально окружали каждого наблюдателя, членов УИК, которые пытались снимать или контролировать выборный процесс. Говорили: «А ты чего тут снимаешь, тебе зачем это надо?»", - рассказал Гаврилов.

Он также сообщил, что 19 сентября сотрудники ТИК отключили его камеры, стоявшие на штативах. "Когда я вызвал полицию, то мои штативы нашли где-то в другой аудитории. А камеры, разумеется, были отключены от розеток и не вели записи", - рассказал Гаврилов.

Наблюдатель заявил о масштабных приписках

Наблюдатель констатировал, что вбросов бюллетеней не зафиксировано, однако есть грубейшие нарушения при подсчете голосов. По словам Гаврилова, в общей сложности на его УИК проголосовало около 1100 человек, однако при подсчете бюллетеней их оказалось более 2200. Кроме того, при подсчете голосов часть бюллетеней откладывалась членами УИК из одной пачки в другую.

В итоге, как значится в предоставленном Гавриловым "Кавказскому узлу" протоколе, члены комиссии насчитали 1415 голосов за "Единую Россию", 333 - за КПРФ, 124 - за "Справедливую Россию", 90 - за ЛДПР и 67 - за партию "Новые люди". "Партия пенсионеров", "Родина", "Гражданская платформа", "Коммунистическая партия коммунисты России", "Российская партия свободы и справедливости", "Партия роста" и "Яблоко" набрали каждая от 2 до 20 голосов.

УИК №83 располагался в школе, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница учебного заведения. По ее словам, комиссия всю ночь подсчитывала голоса и завершила работу сегодня в 9:00. "Вся комиссия ушла спать. Работали три дня, не спали вообще. Какую-то информацию можно будет узнать завтра (21 сентября. - Прим. "Кавказского узла")", - заявила сотрудница школы.

Председатель избирательной комиссии №83 Николай Шишкин оказался недоступен для комментариев. В Общественной палате Ставропольского края корреспонденту "Кавказского узла" отказали в комментариях, сославшись на отсутствие компетентного сотрудника.

Политолог назвал "ночной фальсификат" распространенным нарушением

Указанные Гавриловым нарушения вряд ли будут учтены и повлияют на результаты выборов, считает политолог, специалист по избирательному процессу Дмитрий Орешкин.

"Для этого нужно решение членов УИК, профессиональные наблюдатели, и тогда приходят вышестоящие инстанции… Для того, чтобы отменить результаты выборов, должно быть решение суда, что будет не в пользу власти или избирательной комиссии. По сути, была пломба, не было ее или она была повреждена - решают в избирательной комиссии, так как для суда нужен акт, свидетельства полицейского, как минимум двух свидетелей, показания наблюдателей. Но если чего-то не хватает, то в суде председатель УИК скажет: пломба была нормальная, а акты и показания составлены в целях противодействия волеизъявлению граждан. А суд примет позицию сами понимаете кого", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Орешкин.

Приписку голосов эксперты по голосованию называет "ночным фальсификатом", указал Орешкин. "Это популярный, распространенный и эффективный способ фальсификации выборов. Для рядовой региональной избирательной комиссии это абсолютно нормально. Допустим, кое-какая партия лишь набирает 30 процентов - этого недостаточно, нужно более 50 процентов. Тогда председатель участковой комиссии идет в туалет, пишет явку на 1000 больше и приписывает той самой партии. А больше половины - это хороший результат, за который и поощрят", - пояснил Орешкин.

Подробнее об осенних выборах говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы-2021 на Юге России: главное о едином дне голосования". Новости о выборах в Ставропольском крае и других регионах собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы-2021: Юг России".