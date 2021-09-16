Оппозиция в Ставропольском крае пожаловалась на неравные условия выборной гонки

16 сентября 2021, 18:34

Телеэфир посвящен в основном пиару партии власти, на дебаты времени почти не было выделено, указали в ставропольском отделении "Яблока". КПРФ пожаловалась на целенаправленное уничтожение листовок и нежелание рекламных компаний сотрудничать с оппозицией.

Как писал "Кавказский узел", на Ставрополье в сентябре, одновременно с выборами депутатов Госдумы, пройдут выборы депутатов краевой думы и представительных органов в пяти городах края — Ставрополе, Пятигорске, Кисловодске, Железноводске и Невинномысске. Жители края рассказали, что ждут от депутатов новой думы внимания к проблемам экологии, инфраструктуры, низких зарплат и пенсий. Исход выборов в краевую думу достаточно предсказуем, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. По их мнению, основная борьба идет между крупными партиями, кандидаты от которых побеждают из года в год. Агитация в регионе идет вяло и сводится к распространению листовок и установке билбордов.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Где, кого и как будут выбирать в эти дни в южных регионах страны, сообщается в справке "Кавказского узла" "Выборы-2021 на Юге России: главное о едином дне голосования".

Оппозиционеры добились демонтажа баннеров с губернатором

Власть "сушит" интерес населения к выборам, уделяя им минимум телевизионного эфира, считает глава ставропольского реготделения партии "Яблоко", кандидат в депутаты Государственной думы Виталий Зубенко. "Каждый телеканал показал только одни дебаты. Радио также не уделяет эфира дебатам. Наблюдаем при этом апатичность населения, люди не интересуются выборами", - отметил Зубенко.

Почти весь эфир, по его мнению, занимает пиар партии власти. "По телевидению и радио рассказывают про улучшение социалки - сколько было построено школ и детских садов. Тем не менее усилий власти недостаточно. Ресурс края позволяет качественнее распределять финансы", - заявил оппозиционер корреспонденту "Кавказского узла".

"Яблоко" подало в ставропольский избирком жалобу на нарушение избирательного законодательства. Там говорится, что в нескольких населенных пунктах висят баннеры с изображением губернатора Ставрополья Владимира Владимирова, который не имеет права агитировать за какую-либо партию. "Речь идет о некой "народной программе "Единой России". Избирком принял жалобы, плакаты были сняты", - рассказал Зубенко.

Кандидат недоволен организацией теледебатов

Кандидат в Госдуму от партии "Пенсионеры России" из Ставропольского края Юрий Мирзоев также пожаловался на то, как проводятся телевизионные дебаты. 3 сентября на одном из телеканалов должны были состояться дебаты между кандидатами от ЛДПР, "Единой России", "Гражданской платформы" и "Пенсионеров России", однако в связи с проведением Дальневосточного форума дебаты были отложены.

"Дебаты должны были начаться в 10 утра. Я приехал к 9:00. Ко мне подошел руководитель телеканала и сказал, мол, мы не будем организовывать дебаты, потому что идет Дальневосточный форум. Ни один представитель иных партий не приехал. Я потребовал, чтобы мне предоставили время. Согласно закону о выборах, если кандидаты не приходят на дебаты, то их время разделяется на других кандидатов. Я был готов вещать все выделенные в эфире 30 минут. Но мне отказали", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Мирзоев.

"При невыполнении политической партией, зарегистрированным кандидатом обязанности участия в совместном агитационном мероприятии доля эфирного времени, отведенная политической партии, зарегистрированному кандидату для участия в совместном агитационном мероприятии, распределяется между другими участниками совместного агитационного мероприятия (в том числе если в совместном агитационном мероприятии может принять участие только один участник)", - гласит 12 пункт статьи 65 федерального закона о выборах в Госдуму.

Отмененные дебаты с участием кандидатов в депутаты от Ставрополья состоялись 15 сентября. "Хоть они и состоялись, я считаю, что нарушение выборного законодательства налицо. Кроме того, <телекомпания> работает странно: они не выдают записи дебатов, а также лоббируют бан записей в Интернете, если их выкладывают партии. Я считаю, что идет блокировка дебатов", - указал Мирзоев.

Кандидат направил жалобы в ЦИК, Роскомнадзор и генпрокуратуру. Срок ответа на эти жалобы истекает 5 октября. По состоянию на 18.00 мск 16 сентября ни одно из этих ведомств не ответило на запросы "Кавказского узла" относительно жалоб.

Независимый политолог Дмитрий Орешкин считает, что в данном случае нельзя говорить о целенаправленных попытках местных властей помешать дебатам. "Мое ощущение, что ситуация вышла из-под контроля центральных органов власти. Москва не может контролировать весь выборный, электоральный процесс и делегирует это местным властям. А те решают проблему в меру своего понимания. Думается мне, что произошедшее - чисто организационный процесс. Местные СМИ проводят свою политику, слушают губернатора или своего начальника. Если говорить по-советски, то это называется "раздрай", а по-российски - "бардак". Но стратегических, политических шагов я все же тут не вижу", - сказал Орешкин корреспонденту "Кавказского узла".

Оппозиционная партия пожаловалась на уничтожение листовок

Руководитель отделения КПРФ в Промышленном районе Ставрополя Павел Кирсанов указал корреспонденту "Кавказского узла" на применение технологий "черного пиара" и на рекламные компании. "Срок "жизни" листовок 20-40 минут. Затем приходят нанятые люди, и срывают. Рекламные компании охотнее сотрудничают с "Единой Россией", а не с оппозицией - видимо, боятся, что к ним применят [админ]ресурс", - предположил Кирсанов.

При этом глава реготделения партии "Справедливая Россия" Александр Кузьмин считает, что "черного пиара" нет. По его словам, власти не мешают вывешиванию баннеров, агитация размещается и на маршрутных такси. "Я проводил встречи и в детских садах, и в горгазе, и в водоканале. Никто не препятствовал. Скандалов нет", - рассказал Кузьмин корреспонденту "Кавказского узла". По словам Кузьмина, "эсеры" готовы закрыть наблюдателями все участки в Ставропольском крае.

Кандидаты от ЛДПР на запросы корреспондента "Кавказского узла" не ответили. Представители "Единой России" в комментариях отказали, сославшись на отсутствие компетентного источника.

В Избирательной комиссии Ставропольского края сообщили, что не получали никаких жалоб от кандидатов в депутаты. При этом были рассмотрены 40 жалоб. "Основная часть поступивших обращений касалась вопросов справочного характера, связанных реализацией механизма "Мобильный избиратель", определением местонахождения избирательного участка, реализацией возможности голосования вне помещения для голосования и требовала разъяснения избирательного законодательства", - говорится в ответе избиркома "Кавказскому узлу".

Ряд обращений затрагивал и вопросы возможных нарушений порядка проведения агитации. Отдельные обращения были переданы в правоохранительные органы для проверки, указали в избиркоме.