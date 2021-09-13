Жители Бобоквати возобновили протесты

13 сентября 2021, 01:24

Митинг с требованием передать им права собственности на 28 га земли провели жители аджарского села Бобоквати. Они утверждают, что после неудавшегося аукциона в июне власти не оставили намерений передать инвестору земли, которыми местные жители владеют со времен Османской империи.

Как писал "Кавказский узел", 19 июня жители села Бобоквати перекрыли железную дорогу Батуми - Тбилиси с требованием остановить аукцион по продаже земель на побережье. Полиция задержала четырех протестующих и разблокировала пути. 22 июня суд оштрафовал задержанных. Местные жители рассказали "Кавказскому узлу", что владеют землей еще со времен Османской империи, но власти Грузии всячески препятствуют ее регистрации. 25 июня стало известно, что аукцион не состоялся, так как никто из инвесторов не предложил стартовую цену. Власти пообещали жителям, что больше не будут выставлять на торги участки на побережье, но селяне не поверили и стали собирать документы, чтобы оформить право собственности на землю.

Жители Бобоквати вновь провели 12 сентября митинг на участке дороги Кобулети - Батуми с требованием легализовать 28 га земли. Участники акции утверждают, что земля, легализации которой они добиваются, была собственностью их предков, передает "Рустави 2".

150 семей в Бобоквати просят передать им землю в собственность. Один из организаторов акции, бывший пресс-секретарь председателя Верховного совета Аджарии Тамаз Бакуридзе заявил журналистам, что правительство вправе искать инвестора, но он должен "в первую очередь договориться с местными жителями".

Еще один участник акции заявил, что жители давали срок властям до 10 сентября, но "правительство ничего не сделало". "Акции будут проводиться пока власти не решат наши проблемы», - сказал он.

Указанная территория находится на балансе министерства экономики Аджарии. После того, как объявленный аукцион по отчуждения земли провалился, местные жители несколько раз встречались с представителями министерства, но никаких договоренностей достигнуто не было.

Бобоквати - не единственная проблемная с точки зрения права собственности на землю территория в Аджарии. Жительница поселка Зеленый мыс Нино рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что у ее семьи был сад на территории поселка еще в советские времена, и все документы об этом имеются, но оформить землю в собственность они не могут. По ее словам, 13 семей подали коллективный иск с требованием оформить право на землю в соответствии с современным законодательством. Но все суды в Грузии они проиграли.

По словам Нино, ее соседи, которые также проиграли все суды в Грузии, уже подали иск в Европейский суд по правам человека. «Тяжба идет уже шесть лет, но единственный положительный момент в этой ситуации, что их землю не могут продать. Мы тоже собираемся подать в Страсбург, хотя это связано с большими расходами. Но я хочу передать детям землю, которую получила моя бабушка», - сказала она. Нино подчеркнула, что ее уже не пускают в сад, за которым она ухаживала с детства.