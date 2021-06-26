Жители Бобоквати добиваются оформления права на землю

26 июня 2021, 03:49

Аукцион на земли в селе Бобоквати не состоялся, так как никто из инвесторов не предложил стартовую сумму, сообщил Минфин Аджарии. Власти пообещали больше не выставлять на торги участки на побережье, однако селяне не поверили и начали собирать документы, чтобы оформить право собственности на землю, заявили жители Бобоквати.

Как писал "Кавказский узел", 19 июня жители села Бобоквати перекрыли железную дорогу Батуми-Тбилиси с требованием остановить аукцион по продаже земель на побережье. Полиция задержала четырех протестующих и разблокировала пути. 22 июня суд оштрафовал задержанных. Местные жители рассказали "Кавказскому узлу", что владеют землей еще со времен Османской империи, но власти Грузии всячески препятствуют ее регистрации. 23 июня протестующие в селе Бобоквати установили палатку и организовали круглосуточное дежурство на земельном участке, который власти планируют продать инвесторам через аукцион. Эти земли были незаконно конфискованы у местных жителей, заявили активисты.

Аукцион земли в селении Бобоквати завершился безрезультатно, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник министерства экономики и финансов Аджарии. По его словам, никто не предложил стартовой суммы в 48 миллионов лари (порядка 16 миллионов долларов). «Аукцион закончился ничем, земля не продана, торги закрыты» - сказал чиновник.

Активисты назвали протесты причиной срыва аукциона

«Ни один инвестор даже не зарегистрировался на аукционе и не внес залоговую сумму, увидев протест людей 19 июня», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" член адвокатской ассоциации Грузии, организатор акции протеста Тамаз Бакуридзе.

Правительство Аджарии пообещало больше не выставлять эти земли на аукцион, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" жители Бобоквати, протестовавшие против приватизации земли. «Но мы больше не верим им на слово. Ведь юридически нет никаких преград, чтобы выставить эту землю на аукцион вновь. Поэтому мы решили через органы власти добиться признания нашего права на эту землю», - сказал Ефрем Мсхаладзе.

По его словам, жители села уже собрали обмерочные чертежи своих участков, их кадастровые номера, свидетельства соседей об использовании оспариваемой земли, и теперь намереваются обратиться в суд или в соответствующую комиссию для оформления своего права на землю. «У нас пока нет адвоката, поэтому мы не знаем, на какой закон опираться. Но то что у нас есть право, мы уверены», - сказал Мсхаладзе.

У жителей Бобоквати есть возможность оформить землю, на которую они претендуют, при условии, если эта земля используется, сказал Тамаз Бакуридзе.

«В Грузии есть закон "О признании права собственности на земельные участки, находящиеся во владении (пользовании) физических лиц и юридических лиц частного права". Согласно статьям пять и пять-прим. у любого физического лица есть право на подачу заявки об оформлении права собственности на землю, которая находится в собственности государства», - сказал он.

Вне зависимости от того, пользовался человек землей или нет, основанием для рассмотрения права на владение участком является его заявление в соответствующую комиссию, уполномоченную решить вопрос о пользовании землей, указано в законе "О признании права собственности на земельные участки, находящиеся во владении (пользовании) физических лиц и юридических лиц частного права". Как правило, это комиссии, сформированные при органах местного самоуправления. Однако в случаях курортных зон, как в Кобулети, государство имеет право самостоятельно сформировать комиссию. Подавая заявление, человек должен представить: документ, удостоверяющий правомерное владение (пользование) землями, кадастровый обмерочный чертеж земельного участка; документ, удостоверяющий уплату стоимости признания права собственности; идентификационные документы заинтересованного лица; иную документацию, предусмотренную законодательством Грузии. В случае самовольного занятия земли к заявлению должны прилагаться: документ, удостоверяющий самовольное занятие земли, или(и) показание свидетеля; кадастровый обмерочный чертеж земельного участка; информацию для установления размера стоимости признания права собственности; копии идентификационных документов заинтересованного лица.

«Однако мы видим, как исполняются в Грузии законы, поэтому мы рассчитываем выиграть это дело только в Европейском суде по правам человека», - заявил Бакуридзе.

Адвокат сказал, что не рассчитывает на быстрое и законное решение вопроса о приватизации земли в Бобоквати. «Мы видим, когда государство отказывает людям в приватизации участков, хотя у их родственников рядом есть приватизированная земля. Возникает вопрос: почему разрешили этим, но не позволили тем? И тут мы видим, что этот участок земли хотят продать инвестору за сумму, которая в шесть раз меньше рыночной. То есть, просто так не хотят людям отдавать эту землю», - сказал Бакуридзе.

Государство попытается провести еще два раунда аукциона, а если никто из инвесторов не согласится платить 48 миллионов лари, то земля будет выставлена за цену в один лари, считает он. «Тогда участвовать в аукционе смогут только местные люди, потому что сорвавшийся аукцион показал – ни один инвестор не придет на эту землю, увидев, как местное население смогло провести митинги и на несколько часов остановить железнодорожное сообщение Батуми с остальной страной", - предположил Бакуридзе.

Он усомнился, что люди согласятся продать землю за рыночную цену, однако отметил, что "этот на этот вопрос должны ответить самим люди и инвестор".

«Согласно условиям аукциона, только 30 процентов приватизируемой земли будут отданы под строительство отелей и других курортных объектов, а 70 процентов составит рекреационный зеленый массив. Кто из инвесторов потратит при таких условиях 220 миллионов долларов только на приобретение земли?» - задался вопросом Бакуридзе.

Выполнение всех условий для оформления права на землю не гарантирует согласия правительства, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Ассоциации молодых юристов. «Комиссия может указать, что там , согласно генеральному плану, будет проходить строительство магистральной трассы или иных объектов государственного значения. В этом случае, людям придется обращаться в суд, и уже в суде они должны будут доказать, что правительство незаконно отказывало им в оформлении этой земли», - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".