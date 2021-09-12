Обращение Кулаева к омбудсмену возмутило пользователей соцсетей

12 сентября 2021, 14:04

Нурпаша Кулаев заслужил пожизненное лишение свободы по делу о теракте в бесланской школе, указали пользователи соцсетей из Северной Осетии и Кабардино-Балкарии, комментируя обращение Кулаева к омбудсмену о пересмотре дела.

Как писал "Кавказский узел", Нурпаша Кулаев, осужденный на пожизненное лишение свободы по делу о теракте в бесланской школе, запросил у уполномоченному по правам человека в Северной Осетии Тамерлана Цгоева материалы своего уголовного дела в надежде на его пересмотр. Тамерлан Цгоев 10 сентября отказался сообщить подробности двух запросов Кулаева, сославшись на закон о защите персональных данных. Вероятность пересмотра дела и приговора Кулаеву минимальна, предположили опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Нурпаша Кулаев – единственный оставшийся в живых участник вооружённой террористической группы, которая 1 сентября 2004 года захватила здание школы в Беслане. С 1 по 3 сентября 2004 года террористы удерживали в здании школы более 1100 заложников, преимущественно детей, их родителей и сотрудников школы, в тяжелейших условиях. В результате захвата заложников и спонтанной операции по их освобождению погибли 334 человека. Кулаев был приговорён к смертной казни, но из-за моратория на этот вид наказания окончательная мера была изменена на пожизненное заключение в колонии особого режима, говорится в справке "Кавказского узла" "Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)".

Публикации об обращении Кулаева к североосетинскому омбудсмену размещены 10 сентября в Instagram-паблике "ЧП/Владикавказ", на который подписаны 413 тысяч подписчиков, и в одноименном паблике во "ВКонтакте", насчитывающем 96 тысяч подписчиков.

К 14.00 мск 12 сентября эти публикации набрали соответственно 253 и 24 комментария. Авторы большинства из них в резких выражениях раскритиковали Кулаева за обращение к омбудсмену, многие адресовали Кулаеву проклятия. Пользователи соцсетей, опубликовавшие комментарии, единодушно высказались за то, чтобы не смягчать приговор осужденному.

"Что за дичь я сейчас прочла? Какой пересмотр срока?! Это что вообще шутка такая?" – заявила, в частности, iivanova9216. "От наглости его я просто в шоке. [...] Ведь дети умирать не собирались. Когда им праздник превратили в ад. И после них он долго проживает. Не лучше ли заткнуться и молчать", - написал valera.ru1964. "А погибших вернуть смогут? Кто пересмотрит их "дело"?" – спросила aza.lianova.

"Какую совесть нужно ему иметь..." – прокомментировал обращение Кулаева ins_gir. "Я бы пересмотрел его дело и дал бы ему ещё пару пожизненных", - высказался sulimbek15. "Если хочет еще пожить, пусть сидит и не просится на свободу", - написала kesaevaelbak.

"Все, кто на пожизненном сидит, периодически подают прошение на пересмотр дела и о помиловании... Другое дело, кто их выпустит", - заметил st.marcus777. "Это ни для кого не приемлемо, стольких детей и людей жизни лишить, стольким сломать жизнь, еще наглости хватило о пересмотре рот открывать", - возмущенно написала Альбина Караева. "Выйдет - его сразу же убьют, толку оттуда уходить", - предположил Ахпер Батаев.

Аналогичное возмущение высказали и пользователи Instagram, позиционирующие себя как жители Кабардино-Балкарии, в комментариях к публикации в паблике "Происшествия Нальчик", насчитывающем 150 тысяч подписчиков.

"Пусть сидит", - написал, в частности, kokoev_m.a. "Ему не стыдно, столько детей убили", - возмутилась khaidukovazhaneta. "Ему не стыдно?" - написала и tarchokova6. "Смертная казнь!!" – эмоционально высказался martin_3753.

Еще на заседании суда потерпевшие просили приговорить Кулаева к смертной казни, рассказала 10 сентября "Кавказскому узлу" глава комитета "Матери Беслана" Сусанна Дудиева. "Мы просили отменить мораторий и приговор о пожизненном заключении заменить на смертную казнь. Мы понимаем, что это не в наших силах, но по-прежнему считаем, что для человека, для террориста, для тех, кто посягает на жизнь детей, самым суровым наказанием должна быть, конечно, смертная казнь", - сказала она.

Напомним, каждый год 1 сентября в Беслане начинается трехдневная вахта памяти. В этом году трехдневные траурные мероприятия в Северной Осетии начались с заупокойного богослужения и возложения цветов в бесланской школе.

На "Кавказском узле" также опубликована хроника "Беслан: захват заложников. Хроника событий".