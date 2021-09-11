11 сентября 2021, 14:48

Турист сорвался со смотровой площадки в Абхазии

29-летний турист из Воронежа Сергей Пучков сорвался со смотровой площадки в Гагре. Он госпитализирован с тяжелыми травмами.

Сообщение об инциденте поступило спасателям сегодня ночью. "29-летний житель Воронежа Сергей Пучков накануне поздно ночью сорвался со смотровой площадки в Гагре и кубарем катился не менее 100 метров с обрыва к морю", - проинформировало МЧС Абхазии.

Спасатели на лодке переправили пострадавшего с труднодоступной части побережья к городскому пирсу и передали его врачам. "С многочисленными травмами и повреждениями Пучков доставлен в гагрскую районную больницу", - сказано в сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что 10 сентября российский турист погиб в горах Абхазии. Он сорвался в пропасть с 40-метровой высоты в районе Шакуранского водопада, сообщило МЧС Абхазии.

Примечание:

"Тело российского туриста найдено близ Гагры", "Пострадавшие в Абхазии туристы пожаловались на угрозы", "Поиски российского туриста возобновлены в Абхазии".

Автор: "Кавказский узел"

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