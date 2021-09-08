Закон об амнистии участников протестов в Тбилиси принят вопреки мнению оппозиции

08 сентября 2021, 11:53

Депутаты правящей партии "Грузинская мечта" обеспечили принятие закона об амнистии участников июньских протестов 2019 года и разгонявших их силовиков. Оппозиция выступала против амнистии сотрудников силовых структур.

Как сообщал "Кавказский узел", в ночь на 21 июня 2019 года силовики разогнали протестующих у здания парламента, применив слезоточивый газ и резиновые пули. По данным Минздрава, были госпитализированы 240 человек. Эти события известны как "Ночь Гаврилова". По меньшей мере три сотрудника полиции были обвинены в превышении полномочий при разгоне акции. 20 июня в Тбилиси состоялся митинг "Нет амнистии оккупантам", более 200 участников которого призвали не допустить амнистии силовиков, разгонявших протестующих.

Дела людей, получивших травмы на акции протеста, ведут адвокаты двух правозащитных организаций "Центра прав человека" и "Ассоциации" Молодых Юристов Грузии". Пять журналистов, в том числе и корреспондент "Кавказского узла", воспользовались услугами Центра прав человека, и их дела в связи с отказом прокуратуры признавать их потерпевшими, были направлены в Европейский Суд по правам человека в Страсбурге 29 февраля 2020 года. Дела 22 других человек "Ассоциация молодых юристов" направила в ЕСПЧ 7 апреля 2021 года. В отношении обеих групп (ЦПЧ и АМЮГ) ЕСПЧ уже провел коммуникацию с правительством Грузии и адвокатами.

Вечером 7 сентября парламент Грузии принял за закон "Об амнистии", первое слушание которого состоялось еще три месяца назад. От уголовной ответственности освобождаются все осужденные и обвиняемые - как демонстранты, так и силовики. Единственным исключением станут те, чья вина попадает под определение пыток, нечеловеческого обращения и обращения, содержащего унижение чести и достоинства. Также под амнистию не попадут те, кто давал приказ о целенаправленной стрельбе, и те, кто выполнял такой приказ и умышленно нанес вред здоровью людей.

За проголосовали 79 депутатов "Грузинской мечты", против закона об амнистии выступили 15 депутатов, указано на сайте парламента. Оппозиционные партии предлагали альтернативные проекты этого закона, вообще не предусматривавшие амнистию силовиков.

Правящая партия считает, что тем самым выполнила один из пунктов соглашения с оппозицией. "Хотя мы аннулировали соглашение, достигнутое между оппозиционными партиями и нами, тем не менее, мы оставили в повестке дня все вопросы, которые могут быть в национальных интересах. Сложилась комичная ситуация - аннулированное соглашение подписало «Национальное движение», но, несмотря на то, что было предусмотрено в соглашении, амнистию не поддержало", - указал корреспонденту "Кавказского узла" исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе.

Оппозиция заявила о фальсификации итогов выборов в Грузии 31 октября 2020 года и отказалась участвовать в работе парламента. В апреле правящая партия "Грузинская мечта" и большинство оппозиционных партий подписали соглашение и прекратили бойкот. Соглашение от 19 апреля было представлено президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Документ предполагал, что, если правящая партия наберет меньше 43% на предстоящих в октябре выборах в местные органы власти, то в 2022 году будут назначены досрочные парламентские выборы. Кроме того, предполагалась амнистия всех, кто проходил по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Соглашение также предполагало проведение масштабных реформ в избирательной и судебной сферах. 1 сентября "Грузинская мечта" заявила о выходе из соглашения с оппозицией.

Заседание парламента 7 сентября сопровождалось акцией протеста. Члены партии "Пора" (Droa), движения "Позор" (Shame) и жертвы разгона митинга 20 июня раскритиковали формулировки закона об амнистии. Когда они попытались сделать надпись на стене парламента, произошла стычка с силовиками, передал корреспондент "Кавказского узла".

Амнистия коснулась около 15 активистов, которые уже отбыли различные сроки наказания. Закон об амнистии важен для ЕНД, так как ее председатель Ника Мелия является главным обвиняемым в организации группового насилия во время акции протеста возле парламента. По этой статье ему грозит до шести лет тюрьмы, сообщили 7 сентября "Новости-Грузия".

Напомним, что июньские протесты в Грузии начались после того, как на заседании парламентской ассамблеи в здании парламента Грузии российский депутат Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. "Кавказский узел" сделал фоторепортаж о том, что происходило у здания парламента в Тбилиси вечером 20 июня 2020 года.