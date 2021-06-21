Участники митинга в Тбилиси выступили против амнистии силовиков

21 июня 2021, 01:56

В Тбилиси прошел митинг "Нет амнистии оккупантам", более 200 участников которого призвали не допустить амнистии силовиков, которые применили насилие в отношении протестующих в "ночь Гаврилова" 20 июня 2019 года.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 21 июня 2019 года силовики разогнали протестующих у здания парламента, применив слезоточивый газ и резиновые пули. По данным Минздрава, были госпитализированы 240 человек. По меньшей мере три сотрудника полиции обвинены в превышении полномочий при разгоне акции. Протесты начались после того, как на заседании парламентской ассамблеи в здании парламента Грузии российский депутат Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. "Кавказский узел" сделал фоторепортаж о том, что происходило у здания парламента в Тбилиси вечером 20 июня 2020 года.

Более 200 человек 20 июня приняли участие в митинге «Нет амнистии оккупантам» перед парламентом в Тбилиси с требованием расследовать насилие со стороны полиции во время разгона митинга в «ночь Гаврилова» 20 июня 2019 года.

«Мы требуем, чтобы парламент не допустил амнистии в отношении полицейских и политиков, которые стреляли по нам, когда мы протестовали против то, что представитель страны-оккупанта занял кресло спикера грузинского парламента. Это просто позорный день в нашей истории, и у государства есть единственный шанс снять позор с нации – наказать пособников оккупанта", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" организатор митинга Ираклий Павленишвили, пострадавший от действий полиции 20 июня 2019 года.

«В настоящее время прокуратура не признала меня потерпевшим, хотя национальный центр медицинской экспертизы выдал свидетельство о полученных мною травмах», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель Центра изучения советского прошлого Иракли Хвадагиани, который также получил 20 июня 2019 года.

Дела людей, получивших травмы в "Ночь Гаврилова", ведут адвокаты двух правозащитных организаций "Центра прав человека" и "Ассоциации" Молодых Юристов Грузии". Пять журналистов, в том числе и корреспондент "Кавказского Узла", воспользовались услугами Центра прав человека, и их дела в связи с отказом прокуратуры признавать их потерпевшими, были направлены в Европейский Суд по правам человека в Страсбурге 29 февраля 2020 года. Дела 22 других человек "Ассоциация молодых юристов" направила в ЕСПЧ 7 апреля 2021 года. В отношении обеих групп (ЦПЧ и АМЮГ) ЕСПЧ уже провел коммуникацию с правительством Грузии и адвокатами.

«Как мне сообщил адвокат, уже позавчера (18 июня) ЕСПЧ направил запросы в прокуратуру об обстоятельствах дела», - рассказал Хвадагиани.

По данным "Ассоциации молодых юристов Грузии", из 22 их подзащитных прокуратурой Грузии только трем предоставлен статус потерпевших – Маке Гомури (потерявшей глаз), Георгию Сулашвили (также потерявшему глаз) и журналистке Тамар Багашвили (ранение в голову и проникающее ранение в левое плечо).

В марте 2021 года прокуратура Грузии после начала коммуникации с ЕСПЧ предоставила статус потерпевших всем пятерым журналистам из группы "Центра прав человека".

По словам юриста "Центра прав человека", члена Ассоциации адвокатов Грузии Дито Нозаидзе, из Страсбурга пришел запрос о том, какие документы были поданы стороной защиты и какие следственные действия были проведены прокуратурой. Нозаидзе пояснил, что не получил, фактически, никаких результатов расследования.

«Прокуратура предоставила мне отчет о своих следственных действиях. Однако мне предоставили не все материалы дела, а только те документы, которые мы с клиентом подавали, а также три видеокадра , на которых видно, как мой доверитель получил ранение во время митинга», - сказал Нозаидзе.

По результатам коммуникации ЕСПЧ принял решение рассмотреть жалобу от лиц, чьи интересы представляет ЦПЧ. Группа потерпевших "АМЮГ" пока что ждет ответа от прокуратуры на запрос ЕСПЧ.

Представители обеих групп сегодня присутствовали на митинге и заявили, что выступают категорически против амнистии в отношении полицейских, стрелявших в них 20-21 июня, а также в отношении должностных лиц, отдававших эти приказы.

Один из пострадавших Бесо Тамлиани сказал корреспонденту "Кавказского узла", что настаивает на расследовании и не приемлет амнистии для чиновников и полицейских.

«Меня за участие в митинге уже осудили один раз. Я просидел девять месяцев в тюрьме. А теперь шьют второе дело по этому же эпизоду с теми же доказательствами. Это антиконституционное преследование. Так что я настаиваю на том, что амнистия для чиновников – это неприемлемая мера», - заявил он.

Как рассказал Тамлиани, во время задержания он подвергся избиению со стороны силовиков. «Уже когда я был в наручниках, меня били, ломали ребра. Когда доставили в участок, там избивали других задержанных. И мне было обидно уже не столько за то, что Гаврилов позволил себе, а то, что наши же полицейские так обращаются с нами. Как будто они не органы правопорядка Грузии, а сторонники оккупантов», - заявил Тамлиани.