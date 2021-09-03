Минобрнауки Дагестана признало нехватку учебников в школах

03 сентября 2021, 09:58

Нехватка учебников в школах Дагестана связана с дефицитом муниципальных бюджетов, сообщило Минобрнауки республики. Ведомство отчиталось о финансировании закупок книг для учеников 5-6 классов, а недовольным родителям остальных школьников посоветовало обращаться в местные администрации.

Как сообщал "Кавказский узел", 29 августа в соцсети Instagram жители Дагестана пожаловались на нехватку учебников в школах, из-за чего они вынуждены покупать их за свой счет.

Общедоступность и бесплатность общего и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях гарантировано статье 43 Конституции Российской Федерации. Родители школьников не обязаны самостоятельно приобретать детям рабочие тетради, <…> учебные пособия для самостоятельной работы учащихся приобретаются за счет бюджетных ассигнований, информировала 5 сентября 2019 года на своем сайте Генпрокуратура России.

Обеспечение учебниками и учебными пособиями <…> осуществляется за счет ассигнований бюджета. Образовательные учреждения, которые вынуждают родителей покупать учебники для детей нарушают закон, привело 26 декабря 2018 года РИА "Новости" слова начальника пресс-службы Генпрокуратуры России Татьяны Захаровой.

На предстоящий учебный год муниципальные школы в Дагестане обеспечены учебниками на 82,6 процента, сообщило региональное Минобрнауки. "С 1 сентября 2013 года закупка учебников и учебных пособий для обеспечения муниципальных образовательных организаций осуществляется на муниципальном уровне. Напоминаем, что школы являются муниципальными учреждениями", – сказано в сообщении, опубликованном 2 сентября на странице ведомства в Instagram.

Из-за ограниченности муниципальных бюджетов, Минобрнауки Дагестана было принято решение направить средства на обеспечение учебниками учеников 5-6 классов, где наблюдается самая острая нехватка учебных материалов, а также на покупку книг для новых школ, добавило ведомство. "Всего на указанные цели в текущем году министерством было заложено 346 миллионов рублей, из которых 158 миллионов было направлено на погашение задолженности за покупку учебников в предыдущие годы", – заявило министерство.

Эта запись на странице Минобрнауки Дагестана в Instagram, на которую подписаны около 54,9 тысячи подписчиков, к 09.55 мск набрала 528 отметок "нравится" и 136 комментариев. Большая часть их авторов потребовала решить проблему с нехваткой учебников в школах. "Учимся в 56-й школе города Махачкалы и у меня три школьника и двум недодали по 5-6 книг . И что нам делать? Каждый год одно и тоже просто слов нет", – возмутилась saida300184. "Как обычно покупаем сами", – сыронизировал djama_hair05. "Как вы надоели со своими вечными оправданиями", – написала saidaradjabova5.

"Здравствуйте! Куда написать заявку, что в школе №6 села Ново Хушет тоже нехватка книг? В библиотеке говорят, неизвестно когда будут. На ваш сайт писать? То, что учетный год начинается 1 сентября, тоже видимо не знали, поэтому книг не рассчитали? Сегодня уже учителя призывают самим покупать, чем ждать неизвестно сколько", – написала kazimova17. "В администрацию", – ответило на это Минобрнауки Дагестана. "Администрацию города? Или нашего посёлка?" – снова спросила kazimova17. "Муниципалитета", – уточнило ведомство.

"Вот и я хочу пожаловаться, что в нашей школе в новом Парауле не хватает катастрофически книг. Три учебника по биологии на весь класс куда годится?" – задался вопросом пользователь sakinat7351. "Здравствуйте! Обратитесь в УО", – ответило на это Минобрнауки Дагестана.

"А если школа не муниципальная, а республиканская?" – спросила anarasulova. "Закупает учредитель", – ответило Минобрнауки Дагестана.

"Почему школы не обеспечат учебниками, почему не решается этот вопрос? Учебники далеко не дешёвое удовольствие, не все могут себе позволить приобрести их. А если семья многодетная и в семье несколько школьников, то представьте, сколько учебников придётся покупать родителям?" – спросил пользователь viam713.

Напомним, что в марте "Важные историй"* опубликовали результаты расследования, согласно которым на юге России сотни школ работают без водопровода, канализации и центрального отопления, сотням учебных зданий нужен капремонт, а часть помещений и вовсе стали аварийными. Больше трети аварийных школьных зданий страны приходится на Дагестан.

* приведен фрагмент сообщения, созданного и распространенного иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.