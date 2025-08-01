Отключение воды вынудило жителей Дербента покупать воду

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Часть кварталов в старой части Дербента более десяти дней остается без водоснабжения, подвоз воды организован не везде и ее не хватает всем нуждающимся, а бутилированная вода в магазинах подорожала, рассказали горожане.

Как писал "Кавказский узел", мэр Дербента 30 июля, после десятидневного отсутствия воды в ряде районов города, отчитался об увольнении руководства водоснабжающей организации. Он добавил, что горожанам произведут перерасчет платы за воду с учетом периода ее отсутствия.

Жители исторической части Дербента в 2024 году жаловались на проблему с подачей питьевой воды. По словам жителей, вода подается всего раз в два дня и то не больше, чем один час. Обращения к властям города и в "Водоканал" результата не дают, сообщили они.

Ремонтные работы на аварийном участке водовода "Кайтаг-Дербент" близ села Геджух завершились в 21.30 мск 30 июля, после этого вода была подана в город, сообщил представитель Единого оператора водоснабжения в Дагестане корреспонденту "Кавказского узла". Он отметил, что появление воды в домах конечных потребителей занимает некоторое время - сначала производится набор воды в 30-километровую магистральную трубу, а затем наполнение городских резервуаров, откуда вода уже подается населению.

Длительное отключение воды затронуло преимущественно старую часть Дербента, в первую очередь магалы (исторические кварталы старого города, расположенные возле крепостных стен, - прим. "Кавказского узла"), рассказали корреспонденту "Кавказского узла" местные жители.

По состоянию на 15.00 мск сегодня, 1 августа, воды не было на седьмом магале, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Амир.

Также в это время отсутствовала вода на улицах Мира и Генриха Гасанова, сообщил Султан. "Куда и во сколько направлялись водовозы, люди не знали. Многие покупали воду почти по тысяче рублей за тонну, чтобы наполнить дома емкости. Бутилированная вода подорожала, еще надо было поискать ее в магазинах", - рассказал мужчина.

Жительница магала Фарида рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что воды в их доме нет около 10 дней. "К нам в квартал водовозы не приезжали. Воду мы набираем на расположенном недалеко роднике, хотя там большие очереди. Покупать каждый день бутилированную воду мы не в состоянии. Ни детей искупать, ни постирать, еду приготовить нормально не можем", - пожаловалась женщина. Большой светомузыкальный фонтан, расположенный в центре Дербента, все это время продолжал работать, отметила она.

В 2022 году в Дербенте открылся большой светомузыкальный фонтан, реконструированный на средства Сбербанка, власти сделали его посещение платным. Пользователи Telegram в комментариях к публикациям о его открытии указали, что в республике по-прежнему остаются проблемы с водо- и электроснабжением. Были высказаны и предложения построить в республике новые водокачки и очистные сооружения. В мэрии сообщили, что фонтан имеет замкнутый цикл работы и не расходует много воды.

Подвоз воды осуществлялся лишь в некоторые локации, но приходилось выстаивать огромные очереди, и всем воды не хватало, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Салим. Он уточнил, что воду в его район, на улицы Мамедбекова и Эрлиха, подали лишь сегодня утром, до этого воды не было около 10 дней.

"Все эти дни, в сильную жару, я возил воду на машине, набирал ее на одной из автомоек, чтобы семья могла элементарно умыться, приготовить еду", - рассказал Салим.

Закон дает потребителям право на перерасчет платы за холодную воду в случае превышения допустимой продолжительности перерывов в ее подаче, что является важным механизмом защиты прав потребителей коммунальных услуг, сообщил "Монитор пациента и ЖКХ" в своем Telegram-канале. В частности, перерасчет платы за холодную воду производится в случае превышения допустимой продолжительности перерыва в ее подаче: восемь часов (суммарно) в течение месяца или четыре часа единовременно.

Юрист Али Алиев ранее рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что согласно федеральному закону "О водоснабжении и водоотведении", перебои с поставками воды допускаются только в чрезвычайных ситуациях, при этом отключение не должно длиться более 24 часов подряд, а местная администрация обязана обеспечить подвоз питьевой воды.

По словам юриста, потребители вправе не только требовать перерасчета платы за воду, но и подать иск в суд о компенсации убытков - в частности, расходов на покупку бутилированной воды и морального вреда, который взыскивается по закону "О защите прав потребителей". При этом самостоятельно подавать заявки на перерасчет не нужно: компания должна самостоятельно его произвести, но если этого не произошло, следует обратиться в Госжилинспекцию или прокуратуру.

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