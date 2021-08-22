Инструктор погиб при спасении туриста в Дагестане

22 августа 2021, 07:32

Во время скоростного спуска на тросе инструктор, пытаясь принять с линии туриста, совался в пропасть и погиб, сообщило МДВ по Дагестану.

Инцидент произошел на площадке в Матласе.

Инструктор не смог правильно принять спускавшегося по линии туриста, и они вдвоём сорвались с площадки, сообщило МВД по Дагестану на своей странице mvd.dagestan в Instagram. В результате 30-ллетний инструктор, который не был пристёгнут страховочным тросом, сорвался вниз, говорится в сообщении ведомства.



Пострадавший был доставлен в ближайшее медучреждение, где он скончался, сообщила полиция.