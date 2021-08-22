Линия скоростного спуска в Матласе. Скриншот со страницы МВД по Дагестану в Инстаграм. https://www.instagram.com/p/CS1-GCLKgRC/

22 августа 2021, 07:32

Инструктор погиб при спасении туриста в Дагестане

Во время скоростного спуска на тросе инструктор, пытаясь принять с линии туриста, совался в пропасть и погиб, сообщило МДВ по Дагестану.

Инцидент произошел на площадке в Матласе.

Инструктор не смог правильно принять спускавшегося по линии туриста, и они вдвоём сорвались с площадки, сообщило МВД по Дагестану на своей странице mvd.dagestan в Instagram. В результате 30-ллетний инструктор, который не был пристёгнут страховочным тросом, сорвался вниз, говорится в сообщении ведомства.

Пострадавший был доставлен в ближайшее медучреждение, где он скончался, сообщила полиция.

"Кавказский узел" также писал, что в Сулакском каньоне две девушки-туристки упали в обрыв с неисправных качелей. Избежать серьезных травм им удалось лишь потому, что перед обрывом был скальный выступ. Прокуратура Дагестана 12 июля начала проверку обстоятельств инцидента. Власти района 14 июля отчитались, что качели у Сулакского каньона, с которых упали во время катания две девушки, демонтированы. Техника безопасности для туристов в Дагестане практически отсутствует, отметили писатель Владимир Севриновский и руководитель турфирмы Яна Мартиросова. Природные достопримечательности в Дагестане плохо подготовлены к приему посетителей, подчеркнули пользователи Instagram. Красоту природы не стоит портить металлическими ограждениями, указали другие комментаторы.

Примечание:

"Посетитель ресторана в Каспийске публично извинился за насмешки над туристками", "Пользователей соцсети возмутила антисанитария на пляжах Махачкалы", "Дагестанские чиновники ответили на критику за свалки в горах".

Автор: "Кавказский узел"

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