115 домов жителей Кубани остаются в зоне подтопления

21 августа 2021, 17:22

В пунктах временного размещения после стихии на Кубани находятся 617 человек, в зоне подтопления остаются 115 домовладений в восьми населенных пунктах, сообщили в МЧС.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 13 августа на Черноморское побережье Краснодарского края обрушился мезоциклон, ливни продолжились и 14 августа. Больше остальных пострадали Анапа, Темрюкский и Крымский районы. Вода до сих пор стоит в подтопленных домах в Анапе, имуществу нанесен серьезный урон, рассказали жители поселков Супсех и Уташ "Кавказскому узлу" 19 августа. 20 августа число подтопленных домов жителей Славянского и Крымского районов выросло до 67. В тот же день из-за дождей в Южном сельском поселении Крымского района в водоеме поднялась вода, в связи с угрозой подтопления спасатели эвакуировали 12 человек. В Новороссийске пострадавшими от потопа признаны жители 542 домов, они получат компенсации, сообщили власти.

Жители Кубани пожаловались на большой ущерб от наводнения. В затопленных домах Геленджика, Новороссийска, Темрюкского района испорчена мебель и бытовая техника, вода залила огороды, сады, бахчи и уничтожила урожай, рассказали пострадавшие. Компенсации получат только те, кто зарегистрирован в затопленных домах, сообщили власти.

Пункты временного размещения действуют в 17 населенных пунктах Краснодарского края: 16 - в Анапе и один - в Славянске-на-Кубани. В них размещены 617 человек, в том числе 226 детей, сообщили сегодня в ГУ МЧС по региону.

В Анапе после стихии без энергоснабжения остаются 500 человек. Аварийно-восстановительные работы планируется завершить 22 августа. Спасатели продолжают работы по ликвидации подтоплений. С 13 по 21 августа воду откачали из 2,1 тысячи домовладений и 3,5 тысячи придомовых территорий. "30 населенных пунктов полностью освобождены от воды", - цитирует пресс-службу ведомства "Интерфакс".

По данным МЧС, в трех муниципальных образованиях остаются подтопленными восемь населенных пунктов, 115 домовладений и 399 придомовых территорий.