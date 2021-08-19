Жители подтопленных районов Анапы попросили власти ускорить помощь

19 августа 2021, 18:47

Вода до сих пор стоит в подтопленных домах в Анапе, имуществу нанесен серьезный урон, но на выплаты могут претендовать только те, кто прописан в пострадавших от воды домах, рассказали жители поселков Супсех и Уташ. Власти помогут всем пострадавшим, жителям уже начали выдавать компенсации, сообщили в администрации города.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 13 августа на Черноморское побережье Краснодарского края обрушился мезоциклон, ливни продолжились и 14 августа. По данным МЧС, был эвакуирован 1531 человек. Больше остальных пострадали Анапа, Темрюкский и Крымский районы. В ночь на 17 августа в Краснодарском крае оставались подтопленными 758 частных домов, 1986 дворов и подвалы 15 многоэтажек. В Анапе, Славянском и Темрюкском районах в 32 пунктах временного размещения находились 1218 человек. 17 августа жители Анапы пожаловались на то, что последствия наводнения так и не начали ликвидировать, люди своими силам откачивают воду из домов. МЧС Кубани отчиталось сегодня, что в крае подтоплены территории в 10 населенных пунктах, 1200 жителей Анапы остаются без электричества.

Анапчане рассчитывают на более активную помощь от властей

В поселке Супсех смыло асфальт с дорог, вода затопила практически все домовладения, рассказала местная жительница Любовь. По ее словам, до сих пор не приехала комиссия для оценки ущерба, на оказывается помощь жителям Супсеха в откачке воды из их домов.

Балка в районе Супсеха переполнилась от дождей и вода из нее хлынула в поселок, рассказала Любовь. Он подчеркнула, что такое произошло впервые. "Балку осушили, вода немного из домов ушла, но все равно стоит примерно по колено. Мы вещи никакие не выносили, некуда их нести, так и стоит все в воде. Звоним в администрацию - нам обещают, что приедет комиссия, что помогут откачать воду, но пока ведрами вычерпываем", - сообщила она.

По ее словам, сегодня ночью в Анапе опять пошел дождь, но вода в доме не поднялась. "Дождь пошел, сели на машину и уехали к друзьям на другой конец города, у нас уже паника, боимся, что смоет", - подчеркнула Любовь.

Семья жителя поселка Уташ Николая после наводнения переночевала в пункте временного размещения. Утром решили вернуться домой, чтобы оценить масштабы разрушения и начать ликвидировать последствия, сообщил он. "Мы купили дом в Уташе почти 10 лет назад, пока работали в Сибири, приезжали на лето. Хотели дом перестроить со временем, он у нас староват, конечно. И не успели. Он пострадал довольно серьезно: по стенам кое-где пошли трещины, окна покосились, хотя мы их меняли на новые. Моментально пошел грибок по стенам, вздыбились полы", - рассказал Николай корреспонденту "Кавказского узла".

Члены комиссии посетили дом, осмотрели разрушения, отметил он. "Сказали, что за утерю имущества нам выплатят какую-то сумму, но только на жену, потому что мы с двумя сыновьями в доме не прописаны. По разрушениям в доме сказали, что нужна специальная комиссия, специалисты, которые установят можно ли жить в доме или нет. Видимо, сотрудники какого-то строительного департамента. Но я считаю, что жить в доме невозможно, ремонту он не подлежит", - сообщил Николай.

По его словам, сегодня в Уташе из-за дождей снова подтоплены дороги, вода пока не пришла в дома.

Подтопления нанесли ущерб бизнесу

Губернатор Кубани во время посещения Анапы потребовал снести все павильоны в прибрежной зоне. "Павильоны вдоль дороги к пляжу мешают уходить воде. Здесь она стоит третий день. Чтобы дать воде свободный выход к морю, необходимо убирать все постройки", - процитировала 18 августа слова Вениамина Кондратьева администрация Краснодарского края на своем сайте.

Предприниматель Алексей Андреев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что несколько лет подряд он приезжал в Анапу и занимался торговлей курортными товарами в павильонах у моря. Во время визита в Анапу губернатор Вениамин Кондратьев поручил городским властям снести все якобы незаконные павильоны, которые, по его мнению, мешают своде свободно уходить в море, сообщил Алексей.

"Я работаю по договору с администрацией, плачу налоги. На мою жену ИП зарегистрировано и договор у меня до октября. Аренду я уже заплатил. И вдруг павильоны стали незаконными. У них вся прибрежная полоса застроена незаконными гостиницами, они друг на друге, нет ливневок, нарушены все противопожарные требования. Поэтому воде некуда уходить", - заявил предприниматель.

По его словам, павильоны являются легкими конструкциями и во время наводнения они не смогли противостоять массе воды, торговые точки сильно пострадали.

К утру 19 августа на 1-м проезде в анапском поселке Джемете снесли торговые павильоны, которые перекрывали отток воды, на месте всю ночь работали 40 человек и пять единиц техники. На месте павильонов прорыли канал. В результате вода стала уходить в море с участков в районе Пионерского проспекта, проинформировали сегодня "Кубанские новости".

Власти пообещали помочь все пострадавшим

Всем пострадавшим помогут, однако сейчас все силы брошены на ликвидацию наводнения в районе Пионерского проспекта, где находятся пансионаты и гостиницы, он остается затопленным, люди эвакуированы, сообщил глава администрации Анапы Василий Швец.

"Сейчас работает 24 пункта временного размещения, в них проживают 779 человек, из них 332 ребенка. У них есть все необходимое, питание и медицинская помощь организованы", - рассказал глава города.

По его словам, трое суток шли работы по отводу воды из центра Анапы, русло обводного канала было прорыто и сделано три водотока к морю, для этого пришлось прорубить дюны, после чего вода из гостиниц и пансионатов стала уходить.

Начались выплаты пострадавшим от наводнения, сообщили в администрации. 50 тысяч выплачивается при частичной утере имущества первой необходимости, по 100 тысяч рублей на каждого зарегистрированного в доме - при полной потере имущества. Тем, кого признают пострадавшим от наводнения, положена единовременная помощь в размере 10 тысяч рублей.

"Должна быть постоянная регистрация по месту жительства в пострадавшем доме, а также вода должна зайти внутрь помещений. Спецкомиссии замеряют уровень воды в домах, фиксируют разрушения на фото и видео. Мониторинговые группы обошли 840 домов, списки пострадавших постоянно обновляются", - рассказал сотрудник пресс-службы. По его словам, на компенсацию не могут рассчитывать владельцы гостиниц и фермеры, поскольку по закону они обязаны страховать свои объекты.

Движение на федеральной автодороге "Новороссийск – Керчь" в районе поселка Виноградный сегодня ограничено в связи с подтоплением, сообщила пресс-служба ОМВД России по городу Анапе. Организован объезд через поселок, также размыто дорожное полотно в переулке Светлом в поселке Уташ, проинформировала пресс-служба.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Анапе сегодня в течение дня будет идти дождь, который продолжится и ночью. Днем температура составит +25 градусов, ночью снизится до +23, ветер скоростью 2 метра в секунду. Дождь ожидается также 20 августа, ветер усилится до 4 м/с, температура понизится до +21. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.