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08:42, 18 июня 2026

Верховный суд утвердил штраф бывшему кандидату в депутаты Валентине Шостак 

Валентина Шостак. Фото предоставлено Валентиной Шостак

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший кандидат в депутаты горсовета Горячего Ключа Валентина Шостак назвала вынесенный вердикт ожидаемым и анонсировала продолжение своей гражданской активности.

«Кавказский узел» сообщал, что «Шостак была оштрафована на 2000 рублей за вмешательство в работу избирательной комиссии» в ноябре 2025 года.

Представители КПРФ во время выборов 12-14 сентября 2025 года сообщали о нарушениях в ходе голосования в Горячем Ключе. По их сообщениям, с одного из участков 13 сентября силой выдворили наблюдателей и кандидата, а внутри остался член комиссии, хотя участок должен быть закрыт и опечатан. Также сообщалось, что на участке 1007 в Горячем Ключе наблюдателю от КПРФ запрещали фиксировать подсчет голосов.

Вчера, 17 июня, бывший кандидат в депутаты Совета муниципального образования Горячий Ключ Валентина Шостак получила по почте решение Верховного суда Российской Федерации от 3 июня. Судья Сергей Кузьмичев оставил без удовлетворения жалобу на постановление мирового судьи, решение Горячеключевского городского суда и постановление Четвертого кассационного суда общей юрисдикции. Высшая судебная инстанция не нашла оснований для отмены штрафа, наложенного по статье 5.69 КоАП РФ о вмешательстве в осуществление избирательной комиссией полномочий.

Согласно материалам дела, инцидент произошел 12 сентября 2025 года на избирательном участке N10-38 в Горячем Ключе. По официальной версии, Шостак «допустила вмешательство в работу комиссии», «создавала помехи для участников голосования, провоцировала конфликты» и «вела видеосъемку на мобильный телефон без уведомления».

Сама же Валентина Шостак, по ее словам, пыталась зафиксировать нарушения на УИК. Однако члены комиссии расценили ее требование прозрачности как «дезорганизацию работы». В отношении нее оперативно составили протокол. Защита Шостак настаивала, что ограничения на видеосъемку, установленные для наблюдателей и СМИ, не регламентируют особый порядок для кандидатов в депутаты, однако суды всех уровней этот довод проигнорировали. 

Шостак считает вынесенный вердикт ожидаемым. «Мне теперь нельзя самой непосредственно участвовать в выборах, система сделала все, чтобы меня выставить нарушительницей. Но из Горячего Ключа я никуда не уеду. Буду помогать другим, консультировать людей и жалобы писать за них, если попросят. Юридически я готова защищать каждый честный голос издалека», - сказала активистка.

Решение Верховного суда назвал опасным маркером юрист и эксперт по избирательному праву, не пожелавший публиковать свое имя. «Статья 5.69 КоАП РФ изначально задумывалась как инструмент защиты комиссий от силового или административного давления извне. На практике же на Кубани мы видим ее зеркальное применение. Суд проигнорировал статус Шостак как кандидата. Кандидат имеет прямое право осуществлять контроль за ходом голосования. Назвать фиксацию происходящего на телефон "созданием помех" — это абсурд. Однако суды слепо принимают сторону председателей УИК. Это решение де-факто легализует запрет на любую независимую фиксацию нарушений на участках Кубани», - отметил собеседник корреспондента «Кавказского узла».

Преследование Шостак разворачивается на фоне жесткой зачистки электорального поля перед грядущими выборными кампаниями, считает член избирательной комиссии из Краснодарского края, ранее также отстраненный от этой работы через судебные механизмы.

«В нынешних условиях, когда на местах по 15–20 лет бессменно сидят одни и те же председатели и лояльные члены комиссий от "Единой России", ничего измениться не может. Выборная система в Краснодарском крае, да и в стране в целом, будет оставаться в виде, в каком она существует уже много лет. При таком тотальном контроле за всеми, кто фиксирует нарушения на выжженном поле гражданской активности волеизъявление граждан окончательно помножено на ноль»: -считает собеседник.

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Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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