Пострадавшими от потопа признаны жители 542 домов в Новороссийске

21 августа 2021, 12:36

Оценочные комиссии в Новороссийске и сельских округах обследовали свыше 800 домовладений, попавших в зону подтопления, жители 542 из них получат выплаты, сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 13 августа на Черноморское побережье Краснодарского края обрушился мезоциклон, ливни продолжились и 14 августа. Больше остальных пострадали Анапа, Темрюкский и Крымский районы. Вода до сих пор стоит в подтопленных домах в Анапе, имуществу нанесен серьезный урон, рассказали жители поселков Супсех и Уташ "Кавказскому узлу" 19 августа. 20 августа число подтопленных домов жителей Славянского и Крымского районов выросло до 67. В тот же день из-за дождей в Южном сельском поселении Крымского района в водоеме поднялась вода, в связи с угрозой подтопления спасатели эвакуировали 12 человек.

Жители Кубани пожаловались на большой ущерб от наводнения. В затопленных домах Геленджика, Новороссийска, Темрюкского района испорчена мебель и бытовая техника, вода залила огороды, сады, бахчи и уничтожила урожай, рассказали пострадавшие. Компенсации получат только те, кто зарегистрирован в затопленных домах, сообщили власти.

"На утро 21 августа оценочные комиссии в городе Новороссийске и сельских округах обследовали более 800 домовладений. По 542 из них будут назначены выплаты пострадавшим в результате ЧС. Формирование пакетов документов продолжается", - цитирует представителя оперштаба региона "Интерфакс".

В муниципалитете продолжают убирать мусор, камни и ветки, откачивать воду из дворов частных домов. "Сегодня утром объявлено очередное штормовое предупреждение. Все оперативные службы города-героя продолжают работать в режиме повышенной готовности", - сообщили в оперштабе.

Общая сумма финансовой помощи пострадавшим составит свыше 13,5 млн рублей. В Новороссийске компенсации начнут выплачивать с 23 августа. В Анапе к выплатам приступили с 19 августа, в Темрюкском районе - с 20 августа. Единовременная выплата каждому пострадавшему составит 10 тысяч рублей. За частичную утрату имущества - 50 тысяч рублей, за полную утрату - 100 тысяч рублей, сказано в сообщении на сайте администрации Краснодарского края.

К 20 августа откачка воды была завершена в 25 населенных пунктов в Темрюкском, Новороссийском, Анапском и Славянском районах. Подтопленными оставались 250 домов и более 600 приусадебных участков. "Всего в пострадавших муниципалитетах работают 82 оценочных комиссий. Они обследовали около 9 тыс. домовладений", - сказано в сообщении администрации.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в течение дня в Новороссийске будет идти дождь, который продолжится и ночью. Температура воздуха днем составит+23 градуса, ночью понизится до +20, ветер скоростью 4 метра в секунду. 22 августа вновь ожидаются осадки, температура повысится до +25. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.