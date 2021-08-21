Проезд под железнодорожным тоннелем под Анапой закрыт из-за подтопления

21 августа 2021, 03:19

Железнодорожный тоннель в поселке Пятихатки близ Анапы подтоплен после поднятия уровня воды в реке Можепсин, движение по нему запрещено.

Как писал "Кавказский узел", 20 августа в Славянском районе, где еще не до конца ликвидированы последствия недавних ливней, число подтопленных домов выросло до 47. В Крымском районе сегодня подтопило 50 частных домов и дворов, в станице Нижнебаканской и Крымске объявлен режим ЧС.

"В связи с поднятием уровня воды в реке Можепсин, проезд под железнодорожным тоннелем, расположенным на территории поселка Пятихатки... перекрыт для движения всех транспортных средств и пешеходов", - сообщило 20 августа отдел МВД России по Анапе на своей странице omvd_anapa в Instagram. Передвигаться по этому участку опасно для жизни, пояснила полиция.

Ранее жители Анапы пожаловались, что последствия масштабного наводнения 13 и 14 августа так и не начали ликвидировать, люди своими силами откачивают воду из домов. 19 августа МЧС Кубани отчиталось, что в крае подтоплены территории в 10 населенных пунктах, 1200 жителей Анапы оставались без электричества. Из бюджета начали выплачивать компенсации, однако на выплаты могут претендовать только те, кто прописан в пострадавших от воды домах, а не все те, кто реально пострадал. Вода до сих пор стоит в подтопленных домах в Анапе, имуществу нанесен серьезный урон, рассказали жители поселков Супсех и Уташ "Кавказскому узлу" 19 августа.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", днем 21 августа в Анапе солнечно, без осадков, температура воздуха +24 градуса, ветер скоростью четыре метра в секунду. В ночь на 22 августа ожидается слабый дождь, похолодает до +21, ветер стихнет до трех метров в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.