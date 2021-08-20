Самовыдвиженцы из регионов юга России обжаловали в ЕСПЧ недопуск на выборы

20 августа 2021, 11:47

Часть кандидатов в депутаты Госдумы не смогли собрать достаточное число подписей в связи с ограничениями из-за коронавируса, указал самовыдвиженец из Волгоградской области Тимофей Першин, попросив ЕСПЧ обязать власти России допустить его к выборам. Обращение поддержали 12 самовыдвиженцев из других регионов, в том числе земляк Першина и два кандидата из Калмыкии.

Как сообщал "Кавказский узел", Избирком Волгоградской области отказал в регистрации шести самовыдвиженцам и одному кандидату от "Яблока". Самовыдвиженец Тимофей Першин оспаривает отказ в регистрации в судах. По мнению опрошенных "Кавказским узлом" аналитиков, интриг и неожиданностей на выборах депутатов в Госдуму от Волгоградской области не предвидится, а спокойствие могут нарушить лишь всплески протестного голосования и противоборства сильных кандидатов в отдельных округах.

1 августа кандидаты в депутаты Госдумы в Калмыкии пожаловались на препятствия в выборной гонке. Председатель исполкома Съезда ойрат-калмыцкого народа, самовыдвиженец Валерий Бадмаев заявил о дискриминации беспартийных кандидатов, которые вынуждены в условиях пандемии и жары собирать почти семь тысяч подписей, а самовыдвиженец Валентина Эрдниева 23 июля направила письмо на имя председателя ЦИК Эллы Памфиловой с просьбой продлить срок сбора подписей на десять дней из-за тяжелых погодных условий. 6 августа стало известно, что Избирком Волгоградской области отказал в регистрации в качестве кандидата на выборах бизнесмену Виталию Любому, поскольку он не собрал достаточного числа голосов. Любый объяснил, что смог собрать только 7808 подписей из необходимых 14 014 из-за пандемии.

Самовыдвиженец Тимофей Першин направил сегодня в ЕСПЧ жалобу, в которой указал на массовое нарушение избирательных прав на выборах в Госдуму. Документ подписали еще 12 заявителей. Среди них самовыдвиженец из Волгоградской области Виталий Любый, Валерий Бадмаев и Валентина Эрдниева из Калмыкии, а также самовыдвиженцы из Ярославской, Кемеровской областей, Москвы, Пермского и Камчатского краев, Санкт-Петербурга и Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), рассказал Першин корреспонденту "Кавказского узла".

В жалобе он попросил ЕСПЧ, в соответствии со статьей 39 Регламента Европейского суда, возложить на Российскую Федерацию обязательства о допуске его и других самовыдвиженцев в Госдуму. В обращении указывается, что власти России нарушили статью 3, протокола №1 к Конвенции о защите прав человека, статью 14 этой же Конвенции, пункт №3 статьи 21 Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 года, статью 25 Международного пакта о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года, Конвенцию о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах–участницах Содружества независимых государств от 7 октября 2002 года.

Перечисленные положения были нарушены властями России, поскольку Першину и другим заявителям, которые подписали свои обращения в виде приложений к его обращению, а также большому числу других самовыдвиженцев в Госдуму, было отказано в регистрации на выборах. Всего отказано 163 кандидатам, указал Першин.

Он отметил, что нарушение проявилось в том, что в условиях пандемии, власти России не обеспечили разумной и безопасной возможности для сбора подписей в поддержку кандидатов в соответствии со статьями №45 и №47 ФЗ от 22.02.2014 №20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы" и обязали его и других кандидатов собирать подписи в размере трех процентов от числа избирателей, в среднем на каждого кандидата 14 тысяч подписей.

Першин обосновал невозможность сбора подписей риском заражения сборщиков и избирателей, угрозой административной и уголовной ответственности по статье 20.6.1 КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения" и статье 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил". Также он указал, что при сборе подписей невозможно соблюдение социальной дистанции. Заявитель назвал преграды для сбора подписей чрезмерными, указал, что из 174 самовыдвиженцев по всей России смогли собрать подписи 11 человек, остальные получили отказ.

"Для сбора подписей необходимо поставить под угрозу заражения огромное число людей, что, вероятно, является преступлением против граждан России, организованным властями Российской федерации", – сказал Першин корреспонденту "Кавказского узла".

Он попросил суд обязать властей России зарегистрировать его и других самовыдвиженцев в качестве кандидатов в депутаты Госдумы. "Чтобы собрать 14 тысяч подписей нужно обработать порядка 150 тысяч человек, так как соглашаются поставить подпись 5-10 процентов от тех лиц, с которыми контактируют сборщики подписей. Чтобы собрать подписи всем кандидатам по всей России необходимо совершить контакты порядка с 24 миллионами человек. Российская Федерация не предусмотрела возможность электронного или какого-то еще сбора подписей, в итоге может подвергнуть сумасшедшее количество людей риску заражения. А учитывая, что по официальным данным на территории Волгоградской области умирают 2,5 процента зараженных, то если заразится 100 человек, а умрут двое, то это просто преступление, на которое не может пойти ни одни из кандидатов. Все это чревато тяжкими последствиями и для сборщиков подписей, и для окружающих", – заявил Тимофей Першин.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября.

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