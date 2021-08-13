Азербайджан заявил об обстрелах позиций в двух районах

13 августа 2021, 22:14

Вооруженные силы Армении открыли огонь по позициям азербайджанских военных в направлении Кельбаджарского и Гедабекского районов Азербайджана, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", армянская и азербайджанская стороны регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах. Так, вечером 12 августа Армения сообщила о перестрелке на границе с Нахичеванью. Сегодня утром Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций в Лачинском, Физулинском и Ходжалинском районах с территории Армении и с позиций в зоне карабахского конфликта.

Армянские военные обстреляли позиции азербайджанских вооруженных сил, заявило сегодня Минобороны Азербайджана. "Обстрел велся с 16.25 (15.25 мск) до 20.30 (19.30 мск) из стрелкового оружия с позиций вооруженных сил Армении, расположенных в населенных пунктах Ашагы Загалы, Заркянд Басаркечарского района и населенного пункта Гёйсу Чямбяракского района по позициям азербайджанской армии в населенных пунктах Истису, Йухары Айрым Кельбаджарского района и населенного пункта Галакянд Гедабекского района", – сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

По данным ведомства, раненых и погибших среди азербайджанских военных нет. "Оперативная обстановка контролируется подразделениями азербайджанской армии", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

На сайте Минобороны Армении на 22.00 мск не содержится комментариев относительно заявления азербайджанской стороны.

"Кавказский узел" также писал, что после вывода военных Нагорного Карабаха с территории Кельбаджарского (Карвачарского) района 25 ноября 2020 года на его территорию вошли подразделения азербайджанской армии.

Обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном произошло в середине мая. Ереван обнаружил сотни азербайджанских солдат, зашедших на территорию, которую считает своей. О том, как это произошло, каковы позиции сторон и что говорят советские карты, говорится в справке "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении".

Новости о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".