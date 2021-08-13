Азербайджанский пост около села Ерасх. Фото Hayk Manukyan / Human Rights Defender of Armenia

13 августа 2021, 10:53

Азербайджан обвинил Армению в обстрелах

Армянские военные обстреляли азербайджанские позиции в Лачинском, Физулинском и Ходжалинском районах с территории Армении и с позиций в зоне карабахского конфликта, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как информировал "Кавказский узел", армянская и азербайджанская стороны регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах. Так вечером 12 августа Армения сообщила о перестрелке на границе с Нахичеванью.

Вечером 12 августа армянские военные обстреляли позиции азербайджанских солдат в Лачинском районе, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана. "12 августа в 21.26 (20.26 мск) подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Хазинавар Горисского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гарыгышлаг Лачинского района", – сказано в сообщении, опубликованном сегодня на сайте министерства.

Кроме того, обстрелы были и минувшей ночью, отметило ведомство. "13 августа с 02.30 (01.30 мск) из стрелкового оружия подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в населенных пунктах Йухары Вейселли Физулинского района, Сыгнах Ходжалинского района и в окрестностях города Шуша (армянское название – Шуши, – Прим. "Кавказского узла")", – информировало министерство.

Огонь в этих направлениях велся с территории зоны карабахского конфликта, погибших и раненых среди азербайджанских военных нет, сообщило оборонное ведомство.

В середине мая произошел новый виток конфликта между Арменией и Азербайджаном. Ереван обнаружил сотни азербайджанских солдат, зашедших на территорию, которую считает своей. О том, как это произошло, каковы позиции сторон и что говорят советские карты, говорится в справке "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении".

Новости о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" собирает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".

Примечание:

"Азербайджанский военный ранен при обстреле", "Азербайджан обвинил Армению в обстреле на границе Нахичевани", "Останки четырех военных найдены в Физулинском районе".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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