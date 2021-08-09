Турист пожаловался на нападение казаков в Геленджике

09 августа 2021, 02:40

54-летний мужчина снял на видео, как казак пытается выбить у него из рук телефон, оскорбляет его и угрожает арестом. По версии казаков, нетрезвые граждане хотели отогнать их от магазина, чтобы приобрести алкоголь, толкались и оскорбляли.

В Геленджике произошел конфликт между 54-летним мужчиной и казаками.

Видео инцидента размещено 8 августа в Telegram-канале "ЧП Новороссийск". Автор видео снимает мужчину, одетого в казачью форму. Мужчина спрашивает у него, какое тот имеет право его снимать, после чего настойчиво предлагает ему уйти и толкает его.

Автор видео прокомментировал произошедшее. По его словам, он подошел на набережной к казакам, "чтобы сделать обращение", но они не стали слушать. Мужчина заявил, что один из казаков грубо говорил с ним, и он решил "запечатлеть их поведение на видео".

По словам автора видео, казаку не понравилось, что его снимают, он "дал несколько лещей" отдыхающему и выбил из его рук телефон. "На сообщение о том, что я сейчас вызову полицию, мне ответили, что они работают совместно с ними, и если я их вызову, то меня оформят на 15 суток", - утверждает он.

По словам отдыхающего, инцидент произошел еще 30 июля, но он не мог выложить его в сеть, так как казак угрожал ему, что в таком случае его найдут. "Да, в Краснодарский край я отдыхать больше не приеду", - резюмировал автор видео.

Свою версию инцидента рассказали казаки. По их словам, они стояли возле одного из магазинов, и к ним подошли два нетрезвых гражданина, чтобы выразить недовольство тем, что они своим присутствием мешают продаже алкоголя, пишет 8 августа "Коммерсант".

Из показаний казаков в полицейском протоколе следует, что упомянутые граждане стали толкаться и оскорблять их. Когда один из них достал телефон и стал внимать, его попросили прекратить съемку, а после отказа попытались отвести руку с телефоном. "После проведенной разъяснительной беседы двое граждан прекратили видеосъемку и направились в неизвестном направлении", - приводит показания казаков издание.

Ранее "Кавказский узел" также писал, что в апреле в соцсетях получил распространение ролик с публичной поркой в Анапе. На его кадрах мужчину плетью избивают одетые в казачью форму мужчины. Герой ролика написал второе видео, на котором заявил, что избиение было постановочным.

В августе 2019 года житель Геленджика пожаловался, что его избили казаки во время празднования Дня города.

19 февраля 2014 года в Сочи произошел инцидент с участницами группы Pussy Riot и членом арт-группы "Война", на которых, по их словам, напали казаки, распылив слезоточивый газ и избив нагайками. Действия казаков попали на видео, казак Григорий Учкуров опознал на записи драки атамана Центрального районного казачьего общества города Николая Куца. После этого Учкурова исключили из Кубанского казачьего войска.

В аэропорту Анапы 17 мая 2016 года произошло нападение на Алексея Навального и его соратников, находившихся в туристической поездке в Краснодарском крае. По утверждению сотрудников фонда, на них напали казаки. По данным полиции, в ходе драки пострадали шесть сотрудников фонда, один из них был госпитализирован. Члены Анапского районного казачьего общества пытались остановить драку в городском аэропорту, утверждают сами казаки. Конфликт в Анапе между местными жителями и сотрудниками Фонда борьбы с коррупцией был спровоцирован казаками и должен квалифицироваться как хулиганство, заявили опрошенные "Кавказским узлом" юристы.