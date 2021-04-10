Пользователей соцсети возмутило избиение плетью жителя Анапы

10 апреля 2021, 08:29

Видео с избиением плетью местного жителя в окружении людей в казачьих папахах распространяется в анапских Instagram-пабликах. Герой ролика записал второе видео, на кадрах которого заявил, что избиение было постановочным. Пользователи соцсети назвали недопустимой публичную порку человека плетью и отказались верить, что она была ненастоящей.

Ролик с публичной поркой в Анапе был размещен 7 апреля в Telegram-канале kurator23. На кадрах ролика показан стоящий посередине двора мужчина, вокруг него - несколько человек, на головах которых надеты казачьи папахи. Двое из них ставят посередине двора скамью, на которую ложится стоящий посередине двора.

После этого один из присутствующих, одетый в военную форму, начинает наносить ему удары плетью. Судя по кадрам, удары наносятся достаточно сильно, а лежащий на скамье мужчина реагирует на них криками. "Лежи! За базар надо отвечать, за базаром надо следить", – говорит ему избивающий плетью.

После пятого удара лежащий на скамье не выдержал и попытался перевернуться на бок, чтобы избежать ударов плетью. Человек, избивающий его потребовал, чтобы тот принял исходное положение, после чего ударил его плетью еще два раза. При этом последний удар, как следует из ролика, вопреки крикам избиваемого, были сильнее предыдущих. Всего на видео показаны семь ударов плетью.

К 08.10 мск 10 апреля эта публикация в Telegram-канале kurator23, на который подписаны 1850 подписчиков набрала 16,9 тысячи просмотров и 19 комментариев. Большинство их авторов возмутились происходящим на кадрах видео. "Это вообще, что происходит?" – сппрашивает пользователь Set

"330 УК РФ", – отметил пользователь Павел.

"Это чо за [абсурд] вообще происходит?" – спросил также Григорий.

"Да! Так до средневековья дойдём", – возмутился Алексей.

Комментаторы сочли неправдой заявление о постановочном видео

9 апреля в Instagram-паблика chp.anapa был опубликован ролик, на котором показан избитый плетью человек. Он сидит казачьей папахе за столом, напротив него сидит еще один мужчина, также в казачьей папахе. "Вчера, братан, ролик я видел про себя <…> как помнишь, мы этот ролик снимали, как будто меня братья мои, казаки, пороли ногайкой. <…> Все подумали, что это настоящая казачья порка. Как будто я в чем-то там провинился", – заявил герой ролика с избиением, при этом обращаясь ко второму присутствующему в помещении.

Он также отметил, что следует наказать человека, который распространил видео с его избиением. "Надо в общем, кто, это, скинул ролик этот, засланного этого казачка найти, и реально по казачьим законам его наказать", – продолжил мужчина, обращаясь к другому присутствующему в комнате.

"Уважаемые пользователи! Снимаю это специально для вас, [для] всех этих соцсетей, что это была постанова. Никакой там ногайки настоящей не было. Вред мне физический никто не [наносил]. <…> Все это было постанова и не по-настоящему", – заявил он, уже обращаясь в объектив камеры.

К 08.11 мск эта публикация на странице Instagram-паблика chp.anapa, на который подписаны около 17 тысяч пользователей, набрала 6445 просмотров и 32 комментария. Большинство их авторов отказались верить сказанному на видео.

"Так орал от плетки… Уже понятно, что заставили сказать, что это шутка была", – считает пользователь lesya15rus.

"Лучше бы не оправдывался. Никто не верит", – высказала схожее мнение tatianaorel2211.

"Покажи спину для достоверной информации", – потребовал alekseipfanenshtil.

"Под угрозами заставили сказать. Спину покажи", – подчеркнула также evangelina101010.

"Хорошо, видно, дядьке пригрозили, чтобы молчал", – предположила nadezhda_makarenko23.

"Просмотрела видео и не поверила ни одному ихнему слову, что они не могут избить своей ногайкой. Еще как! И настоящей. Год назад у меня избили сына сначала плетками, а потом приехали к нему на работу и забрали. Сказали, что надо поговорить, а сами его избили. Но уже не плетками, а руками и ногами, что он плевался кровью и лежал в больнице", – пожаловалась elenacernobr.

Ролик, на кадрах которого мужчина заявил, что избиение было ненастоящим также был опубликован 9 апреля и на странице Instagram-паблика typoanapa 2.0. К 08.11 мск 10 апреля эта публикация набрала около 10 тысяч просмотров и 79 комментариев.

"Для чего это все? Спинку покажи", – потребовала oksanalavrinenko__.

"Это шоу тянет на ч.2 ст.117 УК РФ", – отметил пользователь advokat_anapa.

"Народ требует спину показать", – пишет udjin836.

"На видео ему было очень-очень больно. Почему-то прикрывает своих карателей – это не был прикол", – считает пользователь kabarda440.

"Во вчерашнем ролике не очень похоже на постанову. Пригрозили более сильной карой", – полагает также пользователь liudmilakad.

"Надо того, кто снимал, и реально по казачьим законам наказать? А казачьи законы чем-то от российских отличаются?" – задался вопросами пользователь volodialove_.