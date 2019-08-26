Избиение жителя Геленджика. Скриншот сообщения в Instagram-паблике gelen_chp.

26 августа 2019, 08:05

Житель Геленджика сообщил об избиении казаками на праздновании Дня города

В Геленджике во время празднования Дня города казаки избили прохожего, попросившего о совместном фото, сообщили пользователи Instagram. Полиция начала проверку инцидента.

"В отдел МВД России по городу Геленджику поступило сообщение о причинении телесных повреждений 30-летнему местному жителю. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью определения степени вреда здоровью гражданина", - цитирует 25 августа пресс-службу  ГУ МВД по Краснодарскому краю ТАСС.

Инцидент произошел в Геленджике 24 августа во время празднования Дня города, сообщил в тот же день Instagram-канал "ЧП Геленджик". Ролик о происшествии собрал на этом канале на 8.00 мск 26 августа 22 106 просмотров.

На видео несколько мужчин в форме, похожей на казачью, избивают ногами лежащего на земле молодого человека. Затем пострадавший поднимается и пытается ответить нападавшим, получая от них снова удары ногами.

По информации автора сообщения, местный житель попросил у казаков сделать совместный снимок, но те ему отказали. Однако мужчина продолжил просить о фото, вследствие чего и произошла потасовка.

"Суть конфликта: парень хотел сфоткаться с казаками, сел на лавочку с двумя казаками, они сказали: "Мы при исполнении, не фоткай". Парень ответил: "И что, что при исполнении?", и понеслась, поворачиваюсь, вокруг него лежачего уже восемь человек бьют", - написал автор сообщения.

Обстоятельства инцидента выясняют в "Кубанском казачьем войске", сообщило 25 августа со ссылкой на пресс-службу войска РИА "Новости".

Примечание:

"Жители кубанской станицы рассказали о противостоянии курдов и казаков", "Казак задержан на Кубани из-за публикации "ВКонтакте", "В Сочи участницы группы Pussy Riot заявляют о своем избиении казаками".

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