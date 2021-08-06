Подсудимый отказался признать вину в убийстве Мамихана Умарова

Настоящий убийца блогера Мамихана Умарова скрылся, заявил на суде в Австрии обвиняемый Сарали Ахтаев. Он подтвердил версию следствия о том, что хотел продать Умарову пистолет.

Как писал "Кавказский узел", 4 июля 2020 года в Вене был убит уроженец Чечни Мамихан Умаров, известный как "Анзор из Вены". Первый подозреваемый, уроженец Чечни, был задержан в Линце. Позже задержали еще одного чеченца, сначала допрашиваемого как свидетеля.

Мамихан Умаров родился в 1977 году в Аргуне, а с 2005 года проживал в Австрии с документами на имя Beck Martin. С 9 апреля по 3 июля 2020 года он на чеченском языке вел в YouTube-канал Anzor Tscharto Beck Martin, на котором опубликовано 30 видео. Эти ролики собирали сотни тысяч просмотров. Блогер открыто критиковал и неоднократно оскорблял главу Чечни Рамзана Кадырова и его родителей, используя ненормативную лексику. Аналогичный стиль критики Кадырова использовал убитый во Франции блогер Мансур Старый, отмечается в справке "Кавказского узла" "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза". При этом Умаров долгие годы сотрудничал со спецслужбами Австрии, пытаясь выявить чеченских киллеров, засылаемых в Европу, заявили представители диаспоры, знавшие его лично. Умаров знал, что рискует, учитывая волну убийств чеченцев в Европе, отметил общественный деятель Муса Ломаев.

Процесс по делу об убийстве Мамихана Умарова начался сегодня в региональном суде города Корнойбурга. По версии следствия, Мамихан Умаров был убит во время сделки по обмену автомобиля на пистолет Glock 17, а обвиняемый - известный в чеченской диаспоре торговец оружием. Еще в ходе расследования подсудимый заявил, что Умаров хотел приобрести пистолет для своего сына. Сегодня обвиняемый рассказал, что в день убийства Умарова рассчитывал получить за оружие аванс в размере 10 тысяч евро. Однако продавец, по его словам, приехал на встречу без пистолета, а Умаров - без денег.

Подсудимый заявил, что никогда не был в машине Умарова, в которой и застрелили блогера. Уроженец Чечни добавил, что когда он покинул место встречи, Умаров еще был жив. Своей вины он не признал. "Против меня выступают четыре-пять человек, один подтверждает утверждения другого. <...> Это очень хорошо подготовленная операция. Человек, который на самом деле это сделал, сбежал", - сказал обвиняемый в суде.

Подсудимому напомнили о его собственных словах относительно возмездия Умарову за критику Кадырова. "Все об этом говорили", - ответил он.

Прокурор указал, что остается неясным, убили ли Умарова по политическим мотивам или же его смерть - следствие спора, возникшего во время сделки по покупке оружия. Защита считает, что это было заказное убийство, но преступник - не обвиняемый, а телохранитель самого Умарова, говорится в публикации австрийского издания Vorarlberg Online, переведенной "Кавказским узлом".

Сегодняшнее судебное заседание прошло при повышенных мерах безопасности. Информация телохранителя, на которого указывал адвокат в ходе процесса, ранее помогла полиции задержать обвиняемого. Сам телохранитель Умарова в апреле был приговорен к 14 годам заключения за попытку застрелить предполагаемого убийцу. Осужденный своей вины не признал. По его словам, он всего лишь хотел прострелить колеса автомобиля человека, который скрылся с места преступления. При этом выстрелов не было, поскольку пистолет заклинило, пишет австрийская газета Kurier.

Обвиняемый по делу об убийстве Мамихана Умарова - Сарали Ахтаев, сообщил 4 августа в своем Telegram-канале блогер Тумсо Абдурахманов.