Обязательная вакцинация объявлена в Карачаево-Черкесии

02 августа 2021, 20:28

Роспотребнадзор обязал привиться до 7 сентября работников сферы услуг, бюджетников, государственных и муниципальных служащих в Карачаево-Черкесии.

Как писал "Кавказский узел", 5 июля две больницы в Карачаево-Черкесии были перепрофилированы под ковидные госпитали. Духовное управление мусульман республики объявило о приостановке коллективных и пятничных намазов в мечетях Карачаево-Черкесии.

Главный санитарный врач Карачаево-Черкесии постановил ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для тех, кто работает с людьми, сообщил со ссылкой на представителя Роспотребнадзора "Интерфакс-Юг".

Прививки обязательны для сотрудников здравоохранения, образования, торговли, туризма, соцзащиты и соцобслуживания, общественного транспорта, общепита, бытовых услуг, индустрии спорта и красоты, сообщил сотрудник ведомства. Кроме того, привиться обязаны судьи, государственные и муниципальные служащие, студенты старше 18 лет, члены избиркомов и наблюдатели на выборах, сказал он.

В соответствии с постановлением, первый компонент вакцины эти сотрудники должны получить до 16 августа, второй компонент - до 7 сентября, отметил сотрудник регионального Роспотребнадзора. По данным Минздрава республики, к сегодняшнему дню от коронавируса привились более 87 тысяч жителей, 70 из них полностью завершили вакцинацию, сообщается на сайте главы и правительства Карачаево-Черкесии.

Общее число случаев заражения COVID-19 в республике с начала пандемии достигло 22 503, 20 716 человек выздоровели, 314 - скончались, следует из данных сайта "Стопковид.рф".

Обязательная вакцинация для работников определенных сфер уже введена в ряде регионов Северного Кавказа. Так, 30 июня решили привить в обязательном порядке сотрудников госорганов, торговли, образования и ряда других отраслей в Чечне. 21 июля приняли решение об обязательной вакцинации в Дагестане, 15 июля - в Кабардино-Балкарии.

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