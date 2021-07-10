Мечеть. Фото: ДУМ КЧР https://dumkchr.ru/news/7-muftij-karachaevo-cherkesii-prizval-verujuschih-v-ramadan-molitsja-doma.html

10 июля 2021, 16:52

Коллективные молитвы приостановлены в мечетях Карачаево-Черкесии в связи с COVID-19

Проведение коллективных и пятничных намазов приостановлено в мечетях Карачаево-Черкесии по решению Духовного управления мусульман республики в связи с распространением коронавируса. На Курбан-байрам верующим рекомендовано провести молитву во дворах мечетей или в просторных местах.

"Кавказский узел" также писал, что массовые богослужения запрещены в Дагестане. Необходимость новых ограничений руководство республиканского Роспотребнадзора пояснило резким ростом темпов заражения коронавирусом и заболеваемости внебольничной пневмонией. Дагестанские верующие высказали мнение, что этот запрет необоснованный, поскольку большая часть жителей переболела коронавирусом, а еще одна часть прошла вакцинацию. В Чечне жителям было отказано в посещении мечетей без справки о вакцинации.

Решением Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесии в мечетях временно приостановлено проведение коллективных и пятничных намазов, сообщил сегодня председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий республики Исмаил-хаджи Бердиев.

"Такое решение принято в соответствии с рекомендациями эпидемиологов для сохранения здоровья наших жителей в условиях распространения коронавируса", - цитирует Бердиева "Интерфакс".

Муфтий уточнил, что проведение коллективных молитв приостанавливается до особого распоряжения. Он призвал мусульманское духовенство в предстоящий праздник Курбан-байрам, который отмечается 20 июля, провести праздничную молитву с соблюдением всех санитарных требований во дворах мечетей или в просторных местах.

Курбан-байрам (Ид аль-Адха) - праздник жертвоприношения в память решения пророка Ибрахима принести в жертву своего сына. Это один из двух главных мусульманских праздников, он отмечается через 70 дней после праздника Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) и приходится на десятый день месяца Зуль-хидж, который знаменует собой завершение хаджа - паломничества в Мекку, сообщается в справке о Курбан-байраме, опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

На сегодня в Карачаево-Черкесии общее число случаев заражения COVID-19 достигло 21 233. За период пандемии 20 432 человека выздоровели, 204 - скончались. "475 человек госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационарах. Остальные проходят лечение в изоляции", - сказано в сообщении на странице оперативного штаба республики в Instagram.

Напомним, 5 июля две больницы в Карачаево-Черкесии были перепрофилированы под ковидные госпитали. Всего в республике развернуто 735 коек для больных коронавирусной инфекцией.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Жителям Чечни отказано в посещении мечетей без справки о вакцинации", "Мечеть в Яблоновском не смогла вместить всех желающих на Ураза-байрам", "Снят запрет на коллективные пятничные намазы в мечетях Кубани и Адыгеи"

Автор: "Кавказский узел"

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