Жители Дагестана выступили против запрета на массовые богослужения

24 июня 2021, 10:08

Дагестанские верующие высказали мнение, что запрет в регионе богослужений с присутствием людей необоснованный, поскольку большая часть жителей переболела коронавирусом, а еще одна часть прошла вакцинацию. Вместо полного запрета власти могли бы ограничиться профилактикой по коронавирусу в мечетях, считают имамы. Схожее мнение высказали и аналитики.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 июня стало известно, что Роспотребнадзор Дагестана запретил массовые богослужения. Необходимость новых ограничений руководство ведомства пояснило резким ростом темпов заражения коронавирусом и заболеваемости внебольничной пневмонией.

За минувшие сутки в Дагестане зафиксированы четыре смерти от коронавируса, тесты на COVID-19 подтвердились у 99 пациентов. Общее число смертей от коронавируса за все время пандемии в регионе достигло 1526, а общее число заражений – 34931, следует из данных, опубликованных сегодня на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Верующие высказались относительно ограничений посещения мечетей в Дагестане

Житель Махачкалы по имени Мурад выступил против запрета коллективных молитв в мечетях. Если запрет будет принят на уровне руководства мечети, то возможности посещать ее во время коллективных молитв не будет, считает он. Однако Мурад усомнился в том, что все мечети Дагестана будут соблюдать карантинные меры. "Наверное, запретов во всех мечетях не будет, и у верующих будет возможность посетить какую-то из мечетей города", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Махачкалинец отметил, что большинство жителей республики переболело коронавирусом и имеет иммунитет, а определенная – малая часть дагестанцев – уже прошла процедуру вакцинации. Мурад заявил, что сам не болел коронавирусом, но решил вакцинироваться, так как доверяет отечественной вакцине. Во время прошлогодних запретов он не посещал мечеть, так как руководство мечетей призывало верующих не посещать коллективные молитвы.

Житель Махачкалы Сулейман рассказал, что будет посещать коллективные молитвы в мечетях, если будет возможность, несмотря на запрет регионального Роспотребнадзора. Верующий заявил, что при посещении мечети во время пятничных молитв старается проводить молитву вне мечети, а во дворе мечети на свежем воздухе.

Сулейман считает, что введённые Роспотребнадзором ограничения на коллективные молитвы необоснованны, так как в республике до сих пор проходят массовые мероприятия. "Если бы был полный запрет на массовые мероприятия, то это было бы понятно. Я не понимаю, почему первым запрет ввели на коллективные намазы в мечети", – сказал Сулейман корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению верующего, такими запретами профильные ведомства демонстрируют предвзятый и однобокий подход при борьбе с коронавирусом. Житель Махачкалы сообщил, что перенес COVID-19 в лёгкой форме. Тем не менее, он также прошел первый этап процедуры вакцинации.

Другой махачкалинец, Курбан, рассказал, что не будет посещать мечеть и коллективные молитвы, если региональные профильные ведомства введут полный запрет на это, а муфтият Дагестана поддержит его. Эпидемиологическая ситуация в Дагестане снова становится сложной, увеличивается количество больных и количество госпитализированных жителей, отметил он. "Если они сказали [Роспотребнадзор] и муфтият Дагестана выступает с тем, чтобы прекратить пятничные намазы, то я считаю, что надо прекратить пятничные намазы", – сказал Курбан корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, во время первой волны коронавируса он не посещал коллективные молитвы. Махачкалинец также отметил, что не болел коронавирусом. Однако верующий заявил, что не намерен ставить себе прививку. Он отметил, что не будет проходить вакцинацию из-за недоверия к российским чиновникам.

Имамы заявили о готовности последовать распоряжению властей

Несмотря на рост числа больных коронавирусом и внебольничной пневмонией, текущая ситуация не достигла прошлогодних показателей. В связи с этим, необходимости введения мер по полному запрету коллективных молитв в мечетях нет, считает имам махачкалинской мечети "Ихлас" Рахмуддин Бадруддинов. Если региональное отделение Роспотребнадзора укажет на необходимость соблюдения определенных мер во время коллективных молитв в виде ношения масок, антисептиков и соблюдения расстояния между молящимися, то руководство мечети готово обеспечить эти меры, отметил он.

В начале первой волны пандемии в 2020 году руководство и общественный совет мечети "Ихлас" приняли решение о его закрытии, не дожидаясь рекомендации регионального Роспотребнадзора, отметил он. "В прошлом году мы одними из первых закрыли мечеть даже до того, как об этом сказали власти республики. Мы приняли такое решение, оценив ситуацию, не дожидаясь прямого указания властей", – сказал Бадруддинов корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, большое количество переболевших в прошлом году и тех, кто болел в течение этого года, не позволят показателям реальной статистики подняться до прошлогоднего уровня. Имам мечети "Ихлас" напомнил, что реакция верующих на прошлогодний инициированный руководством мечети полный запрет коллективных молитв была по большей части отрицательной, а определенная часть верующих даже пыталась проникнуть в мечеть, несмотря на заявление о приостановке коллективных молитв. "Были и те, которые высказывались очень жёстко [критикуя решение руководства мечети, – прим. "Кавказского узла"], выходили против [решения руководства мечети], приходили, вламывались в двери мечети", – пояснил Бадруддинов.

Руководство махачкалинской мечети "Тангим" готово проводить коллективные молитвы с соблюдением условий предъявляемых региональным отделением Роспотребнадзора, сообщил представитель мечети Магомед Магомедов. Официальных сообщений от регионального отделения Роспотребнадзора руководство мечети не получало, уточнил он. Магомедов предположил, что в рекомендациях Роспотребнадзора не говорится о полном безусловном закрытии мечетей, а функционирование мечетей для коллективных молитв будет возможно только при строгом соблюдении мер предосторожности в виде соблюдения социальной дистанции, ограничения количества прихожан во время каждой коллективной молитвы, использование антисептиков, а также обязательного ношения масок, предположил он.

Магомедов отметил, что нынешняя ситуация с возрастанием количества больных коронавирусом и внебольничной пневмонией не столь масштабна, как ситуация сложившаяся в регионе во время первой волны коронавируса.

Представитель мечети "Тангим" напомнил, что в период первой волны коронавируса руководство и общественный совет мечети, не дожидаясь рекомендаций профильных ведомств, также приняли решение о прекращении коллективных молитв. Мечеть была полностью закрыта в течение нескольких месяцев, сообщил Магомед Магомедов. В последующем, после улучшения эпидемиологической ситуации, руководство мечети возобновило ее работу с учётом строгого соблюдения индивидуальных и коллективных мер профилактики.

Аналитики назвали необоснованным запрет на проведение коллективных молитв

Полный запрет на проведение коллективных молитв в Дагестане необоснованный, считает руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов. Правозащитник отметил, что ситуация с заболеванием коронавирусом не настолько критична, как в прошлом году. В самих мечетях коллективные молитвы проводят за короткое время. Кроме того, верующие имеют возможность молиться не только внутри мечети, но и на свежем воздухе – во дворе мечети и рядом с ней, отметил Увайсов.

По его словам, после введения запрета на проведение коллективных молитв в прошлом году он не посещал мечеть. Увайсов подчеркнул, что он прошел полную процедуру вакцинации.

Если региональный Роспотребнадзор в своих рекомендациях не вводит полный запрет на проведение коллективных молитв, а лишь устанавливает определенные рекомендации к их проведению, то следует проводить коллективные молитвы в рамках этих ограничений, считает журналист Идрис Юсупов. Однако такого рода ограничения и полный запрет на коллективные молитвы часто встречают недопонимание, как со стороны руководства мечетей, так и со стороны верующих, отметил он. "Это вызывает вопросы у многих верующих и у имамов мечетей, почему именно бывает определенное внимание к религиозным организациям, в то время как другим организациям дозволено проводить массовые мероприятия", – сказал Юсупов корреспонденту "Кавказского узла".

Имамы мечетей и муфтият Дагестана проводят разъяснительную работу, в рамках которой призывают верующих, у которых есть симптомы простуды, не посещать мечети и не приходить на коллективные молитвы. Многие верующие берут на себя самостоятельную ответственность, что в случае недомогания, или, заболев, они сами отказываются от посещения мечети, рассказал Юсупов. "Имамы призывают таких людей не ходить в мечеть, говоря, что, во-первых, на них нет обязанности приходить, и во-вторых, есть обязанность не приходить", – объяснил Юсупов.

По мнению журналиста, он переболел коронавирусом дважды. Такие выводы Юсупов сделал, основываясь на симптомах болезни. Каких-либо анализов, чтобы удостовериться в своих предположениях, он не сдавал. Журналист отметил, что не намерен проходить процедуру вакцинации, так как у него есть много вопросов, как к самой вакцине, так и кампании по вакцинации.

Официальная статистика неоднократно подвергалась критике. Так, в Дагестане многим пациентам ставился диагноз "внебольничная пневмония". К 24 июля 2020 года с этим диагнозом в республике умерли 1194 человека, заявил Минздрав региона. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с пневмонией в действительности скончались от коронавируса, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

Динамика распространения коронавируса, в том числе на юге России, отражена в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".