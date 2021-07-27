Опубликовано постановление об обязательной вакцинации в Чечне

27 июля 2021, 19:55

Обязательная вакцинация для работников госорганов, торговли, образования и ряда других отраслей была введена в Чечне еще 30 июня, следует из опубликованного сегодня постановления главного санитарного врача республики. Минздрав Чечни отчитался о вакцинации 60% взрослого населения, а замглавы правительства региона заявил, что непривитым будет запрещено пользоваться общественным транспортом.

Как писал "Кавказский узел", 16 июня глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил ввести жесткие ограничения по коронавирусу в случае низких темпов вакцинации в регионе. Это заявление прозвучало на фоне жалоб местных жителей на принудительную вакцинацию. С 9 июля жителям Чечни, не сделавшим прививку, запрещено посещать мечети. Без сертификатов о вакцинации от коронавируса в республике не обслуживают в магазинах, невозможно даже купить хлеба, пожаловались 7 июля местные жители. В Чечне бюджетников вакцинируют под страхом увольнения, а у непривитых водителей силовики отбирают машины, сообщил 26 июля Правозащитный центр "Мемориал"*. В тот же день Рамзан Кадыров потребовал привить от коронавируса абсолютно всех совершеннолетних жителей Чечни.

Обязательная вакцинация сотрудников ряда отраслей введена в Чечне, следует из постановления главного санитарного врача республики Риты Термулаевой. Вакцинацию от коронавируса должны пройти государственные и муниципальные служащие и сотрудники подведомственных организаций, работники сфер здравоохранения, образования, общепита, торговли, услуг санаторно-курортных организаций, гостиниц и туристической отрасли, транспорта; работники салонов красоты, СПА- и массажных салонов, бань, физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов, фитнес-центров. Также обязательной вакцинации подлежат сотрудники предприятий ЖКХ и энергетики, соцзащиты и социального обслуживания, МФЦ. Кроме этого, вакцинацию должны пройти представители СМИ, военнослужащие, сотрудники пунктов пропуска через границу, члены избиркомов и наблюдатели на выборах, студенты высших и средне-специальных учебных заведений старше 18 лет, говорится в документе, опубликованном сегодня на сайте Роспотребнадзора по Чечне.

В постановлении указано, что оно издано 30 июня и вступает в силу с момента подписания. В документе отмечается, что руководители предприятий должны до 25 июля обеспечить прививку первой дозой вакцины, а до 25 августа - второй дозой вакцины не менее 90% сотрудников.

Требование об обязательной вакцинации "не распространяется на лиц, имеющих противопоказания в соответствии с инструкцией по медицинскому применению иммунобиологических лекарственных препаратов, предназначенных для профилактики COVID-19", - говорится в документе.

Минздрав Чечни отчитался о вакцинации 60% взрослых жителей республики

В Чечне прививку сделали 568 тысяч человек, сообщил сегодня Минздрав Чечни. Это составляет 60% от числа взрослого населения. Доля вакцинированных лиц старше 60 лет составила свыше 50%, - приводятся слова министра здравоохранения Чечни Эльхана Сулейманова на странице ведомства в Instagram.

Ряд СМИ со ссылкой на главу Минздрава республики сообщили, что Чечня стала первым регионом в России, где вакцинацию от коронавируса прошли 100% взрослого населения. "Чечня первой из регионов РФ достигла 100% вакцинации от COVD-19 взрослого населения, что составляет 60% (568 тысяч человек) от общей численности жителей республики ( 910 тысяч человек). Я хочу поздравить с этим жителей республики, безусловно, это послужит укреплению и сохранению жизни населения", - привело слова Сулейманова РИА "Новости".

Численность населения Чечни на 1 июня 2021 года составляла 1 505 977 тысяч человек, следует из информации на сайте Чеченстата.

Глава чеченского Минздрава пояснил, что имел в виду под "100% вакцинацией взрослого населения", сообщил Telegram-канал Readovka. "Если помните, было обращение главы республики, после которого люди активно начали прививаться. Из 909 тысяч взрослого населения 568 тысяч уже вакцинировано", — пояснил Сулейманов.

Задачу вакцинировать 60 % россиян ранее поставил министр здравоохранения Михаил Мурашко. "60% взрослого населения должно быть привито уже к осени", - процитировало его 25 мая ТАСС. В 11 районах Чечни уже привито 60% взрослого населения, сообщило 26 июля со ссылкой на руководителя оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Вахита Усмаева РИА "Новости". Добиться 60-процентной вакцинации россиян к осени не удастся, этот срок будет сдвинут, заявил 26 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого привел "Интерфакс".

В Чечне заявили о новых ограничениях для непривитых

Власти Чечни запретили ходить в магазины и мечети людям, которые не привились от коронавируса, заявил сегодня заместитель председателя правительства республики и руководитель регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом Вахит Усмаев, сообщил "Дождь" со ссылкой на трансляцию выступления Усмаева на ЧГТРК "Грозный".