В терминале аэропорта Баку. Фото: официальный сайт https://photo.airlines-inform.ru/aviafoto/111442.html

02 августа 2021, 18:37

Азербайджан смягчил ограничения на въезд

Власти Азербайджана разрешили с 5 августа въезд воздушным путем жителям еще 20 стран, но сухопутные границы страны по-прежнему останутся закрытыми.

Как писал "Кавказский узел", правительство Азербайджана постановило с 10 июня принимать авиапассажиров из России и Турции при условии, что они прошли тест на коронавирус, а также вакцинировались или переболели COVID-19. 

Азербайджан расширил список государств, гражданам которых разрешается прилетать в Азербайджан из страны проживания. Поправку об этом в постановление кабинета министров Азербайджана "О мерах по продлению срока особого режима карантина и снятию некоторых ограничений" внес сегодня премьер-министр страны Али Асадов.

С 5 августа снимаются ограничения на прибытие в Азербайджан граждан 20 государств: ФРГ, Австрии, Бельгии, Чехии, Дании, Ирландии, Испании, Швеции, Швейцарии, Канады, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Польши, Португалии, Сербии, Сингапура, Словении, Словакии и Греции, а также постоянно проживающих в этих странах иностранцев и лиц без гражданства. Это решение связано с улучшением эпидемиологической ситуации с коронавирусом в указанных странах, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе правительства.

Граждане этих стран, а также постоянно проживающие на их территории иностранцы и лица без гражданства могут въезжать и выезжать из Азербайджана с паспортом COVID-19, пояснили корреспонденту "Кавказского узла" в оперштабе. Речь идет о документе, подтверждающем полную вакцинацию против COVID-19 или наличие иммунитета от COVID- 19. Помимо этого, иностранец также должен предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, выданный за 72 часа до вылета. При выезде из Азербайджана власти страны не будут требовать от иностранцев результатов теста на коронавирус 

Ранее, с 10 июня, Азербайджан разрешил въезд жителям России и Турции, а с 21 июня - США, Бахрейна, Объединенных Арабских Эмиратов, Великобритании, Израиля, Венгрии и Катара, напомнили в оперштабе. Граждане других государств могут прибывать в Азербайджан по специальным разрешениям для участия в международных мероприятиях или по служебной необходимости. Сухопутные границы останутся закрытыми по меньшей мере до 1 сентября, добавили в оперштабе.

За последние сутки выявлен 431 случай заражения коронавирусной инфекцией, 139 человек вылечились, три пациента скончались. С начала пандемии коронавирус зафиксирован у 344 951 человека, 333 267 из них вылечились, 5030 – умерли, лечение 6654 больных продолжается. На 2 августа вакцинацию от коронавируса прошли 5 041 622 человека, из них 2 117 496 получили обе дозы вакцины, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" 2 августа в Объединенном управлении территориальными медицинскими подразделениями.

"Кавказский узел" также писал, что 22 июля кабмин Азербайджана продлил до 1 сентября срок карантина. В этот период на выходных не будет работать общественный транспорт, включая Бакинский метрополитен, запрещено проводить массовые мероприятия, посещать театры, кинотеатры и концертные залы. Закрытыми остаются сухопутные границы, при этом 25 июля власти Азербайджана продлили срок временного пребывания в стране иностранным гражданам и лицам без гражданства до отмены ограничений на пересечение границы. 26 июля власти Азербайджана потребовали привить не менее 80% сотрудников предприятий.

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Два азербайджанских предпринимателя обвинены в продаже поддельных справок о COVID-19", "Баку разрешил иностранцам оставаться в стране до снятия ковидных ограничений", "Индийский штамм коронавируса "дельта" впервые выявлен в Азербайджане".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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