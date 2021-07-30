Число задержанных по делу о беспорядках в Тбилиси выросло до 31

30 июля 2021, 11:17

Полицейские задержали еще двух подозреваемых в нападениях на журналистов в Тбилиси во время акции протеста 5 июля, и общее число задержанных по делу о беспорядках достигло 31, сообщило МВД.

Как писал "Кавказский узел", 5 июля во время беспорядков на акциях протеста против гей-парада в Тбилиси, по подсчетам журналистов, были избиты 53 представителя СМИ. Прокуратура признала потерпевшими 41 человека, среди которых 35 журналистов. В групповом насилии были обвинены 24 человека. 16 июля предъявлены обвинения последним двум из них.

С 1 по 5 июля в Тбилиси проходила "Неделя ЛГБТ", завершить которую планировалось "Маршем достоинства". Акции переросли в столкновения, которые закончились задержаниями. 11 июля родственники оператора телеканала "Пирвели" Лексо Лашкаравы нашли его мертвым в его доме. Журналист был сильно избит 5 июля во время беспорядков в Тбилиси, 13 июля он был похоронен в Тбилиси. После его смерти журналисты проводят в Грузии акции протеста.

МВД Грузии задержало двоих подозреваемых в совершении 5 июля в Тбилиси насилия во время акции против "Тбилиси Прайда", сообщил сегодня на своем сайте грузинский "Первый канал" со ссылкой на ведомство. По версии следствия, задержанные совершили нападение на оператора телекомпании "Формула".

Общее число задержанных по делу о беспорядках в Тбилиси 5 июля достигло 31. Из них 27 вменяется воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста. Троим – угроза насилием и групповое насилие, еще один задержан по статье о насилии, пишет сегодня на своем сайте телеканал "Рустави-2" со ссылкой на МВД Грузии.

Напомним, что после беспорядков в Тбилиси 5 июля один из избитых на акции журналистов, оператор "ТВ-Пирвели" Лексо Лашкарава, был найден родственниками мертвым в своем доме. Дело о его смерти расследуется по статье о самоубийстве. Смерть Лашкаравы вызвала в Грузии резонанс. Журналисты и оппозиционеры потребовали отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили и правительства. 11 и 13 июля прошли масштабные акции протеста в Тбилиси и других крупных городах страны. 14 июля телекомпании "ТВ-Пирвели", "Мтавари архи", "Формула" и "Кавкасия" на сутки приостановили вещание, требуя отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили и наказания виновных в смерти телеоператора Лексо Лашкаравы. Премьер заявил, что не будет выполнять требования протестующих.

16 июля грузинские правозащитники призвали правоохранителей привлечь к ответственности организаторов насилия. "Расследование ведется только по фактам незаконного вмешательства в профессиональную деятельность журналиста, преследования людей с применением насилия, повреждения чужого имущества. Однако ничего не говорится о том, расследуют ли следственные органы возможную организацию этих насильственных действий", - заявила омбудсмен Грузии Нино Ломджария в своем обращении.

Она также отметила, что событиям 5-6 июля предшествовали публичные призывы к насилию со стороны конкретных лиц, при этом не уточнив, о ком идет речь.

В свою очередь власти Грузии заявили о политизации инцидента. В частности, по мнению председателя правящей партии "Грузинская мечта" Ираклия Кобахидзе, оппозиция спекулирует темой смерти Лексо Лашкаравы. "Партийные медиаменеджеры показали свое аморальное лицо. Это когда ты пытаешься записать политические очки за счет своего умершего коллеги", - привело его слова 15 июля агентство "Новости-Грузия".