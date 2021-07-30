Мэрия Сухума отчиталась о задержаниях общественного транспорта за пассажиров без масок

30 июля 2021, 08:05

В Сухуме сотрудники ГАИ по распоряжению мэрии задерживают и отправляют на штрафстоянку общественный транспорт, в котором пассажиры сидят без масок, заявил глава администрации города, объяснив это неэффективностью штрафов за нарушение антиковидных ограничений.

Как писал "Кавказский узел", в июне в связи с ростом числа инфицированных коронавирусом Абхазия попросила у России новую поставку вакцины "Спутник V" и помощь российских врачей. Российский мобильный госпиталь на 150 мест будет развернут в Абхазии для лечения пациентов с коронавирусом, сообщил президент Аслан Бжания. Властям Абхазии следует увеличить штрафы за многолюдные свадьбы и поминки и запретить массовые мероприятия, а для туристов ввести обязательные ПЦР-тесты или требовать сертификаты о вакцинации, заявили активисты.

На заседании городского оперативного штаба, в котором участвовали руководители центрального рынка, вещевого рынка, транспортных предприятий, были даны указания, чтобы люди, которые едут в общественном транспорте, надевали маски, но большая часть горожан подходит к этому безответственно, заявил глава Сухума Беслан Эшба.

Сотрудниками ГАИ уже были задержаны и отправлены на штрафстоянку пять автомобилей, в которых пассажиры сидели без масок, сообщило 29 июля со ссылкой на главу администрации столицы Абхазии Беслана Эшбу издание "Спутник.Абхазия". "Будем вынуждены высаживать пассажиров, и общественный транспорт отправлять на штрафные стоянки", – процитировало Беслана Эшбу издание.

"Штрафы мизерные, за нарушение режима перевозки пассажиров штраф 600 рублей", – пояснил глава администрации Сухума.

В администрации Сухума готовы пойти на крайние ограничительные меры, даже если к ним будут серьезные претензии, заявил он. В Сухуме ни в одном банкетном зале не проводятся свадьбы или поминальные мероприятия. В помещениях общественного питания возвращено обязательное ношение масок, перчаток и использование санитайзеров, отметил мэр.

В столице Абхазии на протяжении июля каждую неделю диагностируют COVID-19 у 500 - 600 человек. На прошлой неделе было 612 человек, из которых 570 взрослых и около 50 детей, сообщил Беслан Эшба.

"Ввиду этого нам пришлось, по рекомендации Минздрава, открыть ещё одно отделение на 14 койко-мест в здании детской больницы на первом этаже, где располагается городская поликлиника... Инфекционная больница работает под завязку, в таком режиме мы никогда не работали, даже в прошлом году такой загрузки не было", – сказал глава Сухума.

В Абхазии, по данным на вечер 29 июля, общее число выявленных заболевших COVID-19 составило 21735 человек, из них 17434 человека выздоровели и 304 умерли, сообщило в тот же день со ссылкой на оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции агентство "Апсадгьыл-инфо".

В Гудаутской ЦРБ скончались четыре женщины – 60, 82, 89 и 67 лет. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 509 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 156 из них.

На стационарном лечении в Гудаутской ЦРБ находятся 170 человек, из них в тяжелом состоянии 45 пациента, у 27 человек состояние здоровья средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 44 пациента (15 человек в тяжелом состоянии), в Очамчырской ЦРБ – 23, в Гагрской ЦРБ – 44 (20 человек в тяжелом состоянии), в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов, информировало агентство.

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