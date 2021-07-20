Активисты призвали ужесточить антиковидные меры в Абхазии

20 июля 2021, 16:28

Властям Абхазии следует увеличить штрафы за многолюдные свадьбы и поминки и запретить массовые мероприятия, а для туристов ввести обязательные ПЦР-тесты или требовать сертификаты о вакцинации, указали авторы обращения к правительству. Для туристов из России тесты на коронавирус в Абхазии бесплатны, сообщили в Минздраве.

Как писал "Кавказский узел", 17 июля министр здравоохранения Эдуард Бутба связал рост заболеваемости коронавирусом в Абхазии с несознательностью граждан. Люди, даже зная о том, что заражены, посещают общественные места и ходят на работу, указал он. В тот же день в Гудаутской районной больнице было решено открыть дополнительное отделение для пациентов с коронавирусом.

30 июня власти Абхазии анонсировали введение с 5 июля запрета на проведение массовых свадеб и поминок, а 12 июля приостановили работу театров, музеев, концертных залов и других культурных учреждений. В начале июля отдыхающие из России рассказали, что в Абхазии ни местные жители, ни туристы не носят маски и не соблюдают социальную дистанцию. Местные жители назвали антиковидные ограничения недостаточно жесткими, но признали, что следить за их соблюдением попросту некому.

Авторы обращения к властям Абхазии потребовали ужесточить антиковидные меры

Общественность Абхазии потребовала у правительства введения адекватных карантинных мер, поддержав министра здравоохранения Эдуарда Бутбу, который предложил ужесточить антиковидные меры, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" председатель Детского фонда Абхазии Асида Ломия, одна из подписавших обращение.

"Поддерживаем предложение министра здравоохранения Республики Абхазии о введении адекватных ситуации карантинных мер во имя безопасности и здоровья жителей и гостей Абхазии. Сегодня уже очевидно, что Абхазию накрыла мощная волна эпидемии COVID-19, которая требует от власти и общества срочного реагирования. [...] Самая большая ответственность сегодня лежит на государстве, которое в этой, по факту, чрезвычайной ситуации обязано принять незамедлительные меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции и обеспечить их строгое соблюдение. Необходимо вводить меры, которые будут носить строго обязательный, а не рекомендательный характер. Мы считаем, что введение ограничений и обеспечение их строгого соблюдения не терпят отлагательства. Мы понимаем все риски, связанные с туристическим сезоном, но статистика заболеваемости свидетельствует о том, что, если сегодня не принять более жёсткие карантинные меры, завтра придется полностью закрывать страну", - говорится в обращении представителей гражданского общества к правительству Абхазии, подписанном 22 именами и опубликованном 14 июля государственным ИА "Апсныпресс".

По мнению Ломия, властями необходимо ввести штрафы на несоблюдение антиковидных мер, но при этом закрывать границу не нужно, поскольку распространению COVID-19 в республике способствуют многолюдные поминки и свадьбы, от которых жители отказываться не хотят.

"Сыграл свадьбу – заплати большой штраф. Мизерные штрафы ситуации не изменят. Я не говорю отменить свадьбы, пусть люди женятся, но не нужно собирать людей, не нужно подвергать себя и гостей опасности", - пояснила Асида Ломия.

По ее мнению, уже введенных антиковидных мер недостаточно, судя по росту ежедневного числа заболевших и умерших. "Даже этот факт не может жителей Абхазии соблюдать антиковидные меры", - сказала Ломия.

По данным оперштаба, 19 июля в Абхазии коронавирус подтвердился у 196 пациентов, и общее число случаев заражения с начала пандемии составило 20159. Из них выздоровели 16367 человек, скончались 282, в том числе пять - за сутки, сообщил вечером 19 июля "Sputnik Абхазия". Данные оперштаба на 20 июля в СМИ и государственных информагентствах Абхазии, по состоянию на 16.25 мск, не опубликованы.

Антиковидные меры властей Абхазии раскритиковала и член Совета директоров благотворительной организации «Центр гуманитарных программ» Лиана Кварчелия, также подписавшая обращение к правительству. "Высокая смертность заболевших и рост тяжелого протекания болезни, а также учитывая ограниченные людские, финансовые и технические ресурсы в системе здравоохранения, логично было бы сделать приоритетом обеспечение реально действующих профилактических мер. Для этого не нужно закрывать границы и запрещать работу общепита, поскольку эти меры ударят по бюджету", - сказала Кварчелия корреспонденту "Кавказского узла".

По ее мнению, власти должны отменить все массовые мероприятия, обеспечить термометрией сотрудников на государственной границе и обязать носить маску в местах скопления людей. Но главное, подчеркнула Кварчелия, - власти должны бороться с многолюдными свадьбами.

"Глава [сельской] администрации просто не может не знать о том, что в селе кто-то готовится к свадьбе. Предотвращение нарушений запрета на проведение массовых ритуальных обрядов должно стать прямой обязанностью глав администраций, и они должны нести персональную ответственность. Обяжите глав администраций строго следить за тем, чтобы были закрыты свадебные залы, а рестораны и кафе обслуживали бы клиентов только на улице, с соблюдением принципа социального дистанцирования", - предложила Кварчелия.

Она считает, что власти могут заставить владельцев магазинов, рынков и аптек ввести обязательные маски для персонала и посетителей и штрафовать, если не соблюдают. Кроме того, по мнению Кварчелия, возложить контроль за исполнением антиковидных мер следует на чиновников, поскольку правоохранительные органы "работают сейчас на пределе возможностей".

"Ненормально, когда в стране гуляют на свадьбах и развлекаются на концертах в то время, когда врачи кричат о том, что их силы и возможности на исходе, когда каждый день погибают люди. Ненормально, когда масса людей лечится дома, потому что в больницах уже нет мест и не хватает врачей", - сказала Кварчелия.

Президент Аслан Бжания не предпринимает никаких мер для того, чтобы остановить распространение коронавируса, предположила главный редактор газеты «Нужная» Изида Чания. "За полтора года у нас 20 тысяч заболевших и около 300 летальных случаев. Все те, кто предостерегал от открытия границ и говорил о тяжелой ситуации в больницах, подвергались давлению. Когда недовольство общественности достигло точки кипения, президент сменил одного министра здравоохранения на другого. Эта мера не принесла результата, заболеваемость и смертность от ковида растет. И будет расти: границы открыты, полностью отсутствует контроль за заболевшими, за соблюдением самоизоляции. При этом массовые мероприятия организуют сами власти - концерты, фестивали. Недавно в Сухуме массово отметил юбилей московский клуб байкеров. На этом фоне запрет на работу библиотек и театров выглядит комично", - сказала Чания корреспонденту "Кавказского узла".

3 июля несколько десятков байкеров из клуба "Первый Московский чаптер", отмечавшего 10-летний юбилей, проехали по улицам Сухума. Пригласил их в Абхазию советник президента Амиран Лагвилава, сообщил 6 июля на своем сайте "Первый независимый абхазский телеканал".

Закрытие театров назвал «абсурдной несправедливостью» директор Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера Ираклий Хинтба. "Закрытый театр, опоясанный толпами «безмасочников», скапливающихся на набережной. Иные места массового скопления людей без масок - с твёрдым, но ничем не обоснованным, убеждением, что «на открытом воздухе это безопасно». Нет ни сил, ни желания больше говорить об очевидном, когда даже врачи пишут в соцсетях, что совсем не с учреждений культуры надо было начинать", - сказал Хинтба корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Хинтбы, именно в его театре соблюдались антиковидные меры, там их возможно контролировать: не пускать в зал без масок, обеспечить социальную дистанцию. Репетиции в театре сейчас проходят, добавил он.

Минздрав Абхазии пообещал бесплатную помощь врачей туристам из России

Для всех пациентов в Абхазии, включая граждан России, все необходимые исследования, в том числе анализы, компьютерная томография в случае подозрения на коронавирусную инфекцию, проводятся бесплатно в том случае, если гражданин обращается в государственное учреждение здравоохранения, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Минздрава Абхазии.

Российский турист, почувствовав недомогание, может вызвать скорую помощь по месту своего временного проживания, а также обратиться в любую поликлинику и больницу Абхазии, добавил он. В случае, если состояние здоровья российского гражданина вызывает опасение или по его требованию его перевезут в лечебное учреждение Сочи, сообщил сотрудник Минздрава.

По данным Минздрава, сейчас в Абхазии работает один ковидный госпиталь - в Гудауте. Там на стационарном лечении находятся 192 пациента, из них в тяжелом состоянии 58 человек. В районных больницах созданы ковидные отделения: так, в Сухумской инфекционной больнице сейчас находятся 43 пациента, из них 18 в тяжелом состоянии, в Очамчырской ЦРБ – 26 пациентов, в Гагрской – 49, из них 12 в тяжелом состоянии, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов, сообщил сотрудник пресс-службы Минздрава.

Туристам, которые вернулись из Абхазии в Россию, не нужно предъявлять справки и ПЦР-тесты на границе, а также нет предписания самоизолироваться и делать тесты на коронавирусную инфекцию, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Заболевшим в Абхазии туристам пришлось ехать в сочинскую клинику

Турист из Ульяновска Максим Дерябин рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что заболел в Абхазии, но оказать медицинскую помощь ему там не смогли. "Я почувствовал ломоту в суставах и головную боль две недели назад. Думал, акклиматизация, но через два дня пропал нюх. Заболела жена, тоже температура около 38 градусов. Мы звонили в скорую, на горячую линию Минздрава Абхазии. Нам сказали, что у них своих граждан лечить некому", - поделился мужчина.

По его словам, они с женой не смогли в Сухуме сдать ПЦР-тесты и сделать компьютерную томографию ни бесплатно, ни платно. "Мы оказались в сложной ситуации, домой поехать в таком состоянии невозможно. Тогда нам посоветовали на такси поехать в Сочи и там сдать анализы платно. Тоже не без труда, но сделали. В Сочи остаться не смогли, там в гостиницах требуют ПЦР-тест. В лечебное учреждение нас не взяли, [сказав] идите в поликлинику по месту жительства", - рассказал Максим Дерябин.

Семейной паре, по словам туриста, "ничего не оставалось", кроме как вернуться в оплаченную гостиницу в Сухуме и там самоизолироваться в номере. "Течение у нас было, можно сказать, легкое. Изменений в легких не было, тест [на коронавирус] оказался положительным. В поликлинике в Адлере дали памятку о лечении и отправили. Если было бы поражение легких, то госпитализировали бы", - рассказал житель Ульяновска.

По его словам, их наблюдал врач частной клиники в режиме онлайн и давал рекомендации по лечению. Необходимые лекарства они купили в адлерской аптеке, а остальные препараты - в сухумской. "В ближайшее время поедем в Адлер, снова сдавать тест. Если отрицательный, поедем домой", - сказал турист.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".