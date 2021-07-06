Туристы из России отметили игнорирование антиковидных ограничений в Абхазии

06 июля 2021, 04:50

Ни местные жители, ни туристы не носят маски, не соблюдают социальную дистанцию, рассказали "Кавказскому узлу" отдыхающие из России. Абхазцы также считают антиковидные ограничения недостаточно жесткими, но признают, что следить за их соблюдением попросту некому.

Как сообщал "Кавказский узел", 29 июня стало известно, что Абхазия попросила помощи России в борьбе с коронавирусом. Для лечения и предупреждения распространения коронавируса необходима новая поставка вакцины "Спутник V" и помощь российских врачей, сообщил Минздрав Абхазии. Местные врачи призвали ужесточить ограничения для туристов.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" отдыхающие признались, что и местные жители, и туристы в Абхазии ведут себя так, будто никакой пандемии нет.

Жительница Москвы Лидия Максимова долго думала, ехать ли на отдых в период пандемии или остаться дома, но после того как вакцинировалась, приняла решение поехать в Абхазию.

По словам женщины, на абхазских пляжах нет такого столпотворения, как на сочинских, кроме того в республике нет мест для многолюдных сборищ, таких как торговые центры и гипермаркеты. «Прямо на границе я поняла, что здесь ковида никто не боится. В очереди стояла почти три часа, люди вплотную друг к другу, в масках - единицы. В Абхазии вообще ни одного человека не видела в маске. Все целуются, обнимаются при встрече», - рассказала женщина.

По ее словам, об антиковидных мерах в Абхазии нет даже упоминания. «У нас на всех дверях магазинов висят объявления, что вход строго в масках. Здесь такого нет. Зашла в магазин, там небольшая очередь, пришлось минут 30 постоять. Попросила продавца надеть маску, она мне предложила проследовать в другой магазин», - рассказала женщина.

Жительница Иркутска Ольга Постникова также заявила, что в Сухуме она не видела ни одного человека в маске. «Ездили в маршрутке, в троллейбусе - никто маски не носит. Понятно, что жарко, но здоровье важнее. Я и моя семья привилась еще в ноябре, но мы все равно защищаем себя всеми доступными способами. Жители Абхазии не хотят защищать ни себя, ни своих гостей», - рассказала женщина.

Жительница Тюмени Юлия Бирюкова считает, что в Абхазии люди ведут себя так, как будто пандемии нет. Сама Бирюкова не вакцинировалась, поскольку переболела в марте.

«У меня антитела. Я перед поездкой сдала анализ и сделала ПЦР-тест, хоть он и не требуется для въезда в Абхазию. И это очень плохо. Я считаю, что власти республики должны обезопасить себя и других отдыхающих и ввести обязательные ПЦР-тесты для туристов», - считает женщина.

Отдыхающая из Анадыря Людмила Москалева также отметила «расслабленность» как местных жителей, так и отдыхающих. Она пока от вакцинирования воздерживается, поскольку имеет ряд противопоказаний в связи с хроническими заболеваниями.

«Я везде хожу в маске, меняю их каждые два часа. Поселились в маленьком гостевом доме с отдельным двориком, чтобы ни с кем не встречаться. В столовые и рестораны не ходим, питаемся в номере. Мне кажется, что только в Абхазии можно так самоизолироваться. Пугают, конечно, очереди на границе, где никто не соблюдает социальную дистанцию и не надевает маски», - рассказала женщина.

Все кафе и рестораны в Абхазии работают в обычном режиме, никаких ограничений в них нет, рассказала туристка из Москвы Людмила Перова.

«Обычная курортная жизнь без всяких ограничений. Людям не хочется на отдыхе думать об этой пандемии, устали все от нее. Я предпочитаю заходить в рестораны, где мало народу, или есть отдельные домики-беседки», - сообщила женщина.

По ее словам, она пока не прививалась, поскольку опасается побочных эффектов. «Я не отрицаю существование инфекции. Мало того, я сама болела в прошлом году, много знакомых ушли из жизни. Но столько противоречивой информации про эти вакцины, поэтому пока воздерживаюсь. Может быть, осенью сделаю прививку», - заключила женщина.

Житель Сухума Гурам считает, что необходимо не только ужесточить правила въезда в республику для туристов, но и ввести строгую ответственность для жителей Абхазии, которые не хотят носить маски и собираются на массовые свадьбы и поминки.

«Все эти меры, которые вводит президент, они же не работают. Потому что нет никакого контроля и наказания. С другой стороны, контролировать исполнение указов президента в нашей стране некому, у милиции личного состава не хватит. Поэтому ничего не изменится в нашем обществе», - сообщил мужчина.

Он отметил, что планирует вакцинироваться на этой неделе, пока в Абхазии есть вакцина. «Несколько раз записывался и менялись планы. Вакцину можно поставить только в первой половине дня, поскольку медицинского персонала не хватает. А это неудобно. На четверг отпросился с работы, пойду вакцинируюсь первым компонентом», - сообщил мужчина.

Жительница Гудауты Хатуна Озган считает, что необходимо ужесточить правила въезда для отдыхающих, пускать только тех, кто вакцинировался или с результатом ПЦР-теста.

«Краснодарский край не испугался потерять туристов, а мы готовы умереть тут все, но сезон отработать. При этом врачей не хватает, лекарств тоже. Лично я опасаюсь за жизнь и здоровье своей семьи», - рассказала женщина. Она отметила, что ни местные жители, ни отдыхающие не исполняют элементарных рекомендаций врачей, не носят маски, сидят в ресторанах, проводят многолюдные свадьбы.

Ужесточать антиковидные меры нецелесообразно, поскольку за их выполнением никто не будет следить, также считает жительница Гудауты Юля Лакоба.

«У нас много чего в стране невозможно, потому что люди привыкли жить так, как хотят. Никаких законов никто и знать не хочет, тем более их выполнять. Вот такая ситуация показывает, что власть на самом деле никакого влияния на народ не может оказывать», - считает женщина. Она также считает, что противоковидные меры необходимо вводить для туристов, которые приезжают в Абхазию из разных регионов России, в том числе тех, где введены жесткие ограничения.

Житель Гагры Гудиса Гамгия считает, что ужесточить антиковидные меры для туристов невозможно из-за отсутствия контролирующего органа.

«Кто будет проверять паспорт вакцинации и ПЦР-тесты? Некому. Я не думаю, что таможенники захотят это делать. Тут даже дело не в том, что абхазы такие безалаберные. Нет. Просто у нас развал везде, у нас нехватка квалифицированных кадров во всех службах. Повесить проверку документов на гостиницы – сразу бредовая идея. Никто не будет ничего проверять», - считает мужчина.

Жительница Сухума Сария Лагвилава считает, что перед началом курортного сезона необходимо было привить большинство жителей Абхазии, а потом пускать туристов.

«Но у нас вакцины долго не было, теперь она заканчивается. Всего шесть тысяч доз привезли. Когда будет следующая (поставка) - непонятно. В России вон тоже перебои. Поэтому нужно, конечно, самим беспокоится о своем здоровье. Забыть про сборища», - считает женщина

При этом она считает, что для туристов необходимо ввести требование о ПЦР-тесте. «Сейчас во всем мире это нормальное требование. И те, кто хотел приехать, спокойно сделают этот тест. Он делается быстро. Нужно становиться цивилизованными людьми. Я сама работаю в сфере гостеприимства. И если бы владельцев гостиниц заставили требовать справки, они бы требовали. У нас просто работать никто не хочет», - считает женщина.

По данным на 5 июля в Абхазии зарегистрировано 17 999 случаев инфицирования коронавирусом, суточный прирост - 181 зараженный. За сутки умерли три человека из числа инфицированных, общее число умерших достигло 254, говорится в сообщении оперативного штаба по защите населения от COVID-19.