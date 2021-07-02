Врачи Абхазии призвали ужесточить ограничения для туристов

02 июля 2021, 15:50

Туристы в Абхазии не соблюдают профилактические меры против коронавируса, а власти не следят за ними должным образом, в итоге растет число заразившихся, заявили опрошенные "Кавказским узлом" абхазские врачи. Жители Абхазии не спешат ставить прививки от коронавируса из-за недоверия к вакцине, указали аналитики.

Как сообщал "Кавказский узел", 29 июня стало известно, что Абхазия попросила помощи России в борьбе с коронавирусом. Для лечения и предупреждения распространения коронавируса необходима новая поставка вакцины "Спутник V" и помощь российских врачей, сообщил Минздрав Абхазии.

По данным на 1 июля тестирование на COVID-19 в Абхазии прошел 431 человек, подтверждены 145 тестов. В Гудаутской больнице скончался пациент 1952 года рождения, в учреждении на лечении находились 87 человек, из них 15 – в тяжелом состоянии. В Сухумской инфекционной больнице находились на лечении 39 пациентов с коронавирусом, из них 15 – в тяжелом состоянии, в Очамчырской больнице 27 пациентов, в Гагрской – 31, в Ткуарчалской – 15. Общее число случаев заражения коронавирусом в Абхазии достигло 17 488. Из них 15 490 человек выздоровели, 249 пациентов скончались, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба.

Врачи призвали ввести обязательную вакцинацию для работников сферы обслуживания

Власти Абхазии должны ужесточить контроль за соблюдением профилактических мер для въезжающих в страну туристов, заявил один из врачей сухумской больницы. "Необходимо вакцинировать сотрудников общепита, гостиничного бизнеса и сферы развлечений. Именно они сейчас под ударом, они каждый день общаются с приезжими. Но у нас сейчас курортный сезон в приоритете, а не здоровье населения", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла" на условиях анонимности.

Для въезжающих в страну туристов необходимо ввести те же требования, что ввели для приезжающих на курорты Краснодарского края, заявил врач из Гудаутского госпиталя для пациентов с коронавирусом. "В условиях пандемии это нормальная практика, наши власти бояться потерять туристов и не боятся терять своих граждан. Это неправильно. У нас не хватает врачей, мы их запрашиваем у России вместо того, чтобы заниматься профилактикой. Необходимо заставить жителей Абхазии носить маски и не собираться массово. Но, поскольку никакого наказания за это не предусмотрено, то население пренебрегает элементарными правилами защиты", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла" на условиях анонимности.

В Абхазии нет нехватки вакцин, но местные жители относятся к вакцинации недостаточно серьезно, считает завкафедрой экспериментальной биологии и медицины Абхазского государственного университета, кандидат биологических наук Лариса Ахуба. "Эффект от вакцинации появится в том случае, если иммунитет от коронавируса будет у 70 процентов жителей страны. Судя по тому, как общество относится к вакцине, возможно, мы не достигнем этого 70-процентного барьера, хотя вакцина в стране есть", – сказала Ахуба корреспонденту "Кавказского узла".

Она добавила, что в Абхазии растет количество желающих привиться. В Сухуме можно вакцинироваться в поликлиниках №1 и №3 и в городской больнице. В районах прививки ставят во всех центральных больницах. Списки на вакцинирование составляются на месяц вперед, ежедневно прививаются несколько десятков человек. Вакцинация населения – это единственный выход защитить жителей коронавируса, подчеркнула Лариса Ахуба.

На массовых мероприятиях, которые проводятся в республике, не соблюдаются основные требования – жители и туристы не носят масок, находятся в близком контакте, что способствует передаче вируса, заявила главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик. "Я требую, чтобы мы все обратили особое внимание на то, что не должны пренебрегать основными требованиями, маску нужно носить даже здоровому человеку особенно при посещении каких-то мероприятий в закрытых помещениях", – сказала Скорик корреспонденту "Кавказского узла".

Темпы вакцинации, по ее мнению, в Абхазии удовлетворительные. Привиться в Абхазии могут только абхазские граждане, для российских туристов прививки не предусмотрены, также нет смысла туристам проводить в республике ПЦР-тесты, поскольку они не требуются для въезда в Абхазию и для выезда из нее. При этом Абхазия оказывает лечение гражданам России – сейчас трое туристов лечатся в Сухумской инфекционной больнице, добавила главный санврач региона.

По ее словам, в республике на сегодня в Абхазии выявляются британский и индийский штаммы коронавируса, при этом они более заразные чем китайский. Врачи пытаются донести до населения информацию о необходимости использовать индивидуальные средства защиты и не участвовать в массовых мероприятиях, но это мало помогает, подчеркнула Скорик.

Минздав Абхазии сообщил о росте заболеваемости коронавирусом

Для въезда в Абхазию не требуются сертификаты о вакцинации и ПЦР-тесты, также на ее территории не введены жёсткие ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщил глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба. "Заболеваемость в стране растет, больные поступают в ковидные отделения уже тяжелые. Я неоднократно обращался к нашим гражданам и просил прислушиваться к медицинскому сообществу, но, как видим, наши граждане не носят масок, посещают массовые мероприятия", – сказал Бутба корреспонденту "Кавказского узла".

Резкий рост заболеваемости произошел в конце июня, если в начале месяца выявляли по 7-10 случаев в сутки, то 29 июня зафиксировали 138 случаев заболевания, отметил он. "В Гудаутском ковидном госпитале открыты дополнительные отделения на третьем и четвертом этажах, там тяжелые больные. В инфекционном корпусе реанимация на 14 коек вся заполнена, и мощности будут еще увеличены в связи с ростом больных растет", – рассказал министр.

В госпиталь в Гудауте привлечены врачи из всех лечебных учреждений Абхазии, а также студенты медколледжа. В больницах Абхазии большой коечный фонд и развертывание мобильных госпиталей не требуется. При этом в Абхазии не хватает реаниматологов, инфекционистов, детских инфекционистов, профильных специалистов, добавил он.

Абхазские врачи попросили помощи в отправке специалистов из России, сейчас на этот счет ведутся переговоры. Вакцинацию в Абхазии прошли более 4700 человек, 2197 из них получили второй компонент вакцины, отметил Эдуард Бутба. "С российской стороной ведется работа над выдачей сертификаты и QR-коды прошедшим вакцинацию жителям Абхазии. Информация о вакцинированных передается в Российскую Федерацию", – сообщил глава Минздрава Абхазии.

Абхазия запросила у России новую партию вакцины, количество доз будет определено в рабочем порядке с российскими коллегами. При этом пока не известны точные сроки поставок вакцины, пояснил министр.

Аналитики указали на слабый контроль за соблюдением профилактики по COVID-19

Вакцинация в Абхазии проходит хорошими темпами, за два месяца в республике привито почти пять тысяч человек. Это в основном представители старшего поколения, рассказала журналист Низфа Аршба. "В Минздрав пришло письмо из организации ветеранов ВОВ и труда, они попросили вакцинировать их членов и предоставили списки тех, кому по показаниям можно делать прививку. В перечне есть ветеран 1920 года рождения", – сказала Аршба корреспонденту "Кавказского узла".

При этом местные жители не доверяют вакцинам и опасаются прививаться, поскольку считают, что вакцина не прошла все необходимые испытания, добавила она. "Никто не знает какие будут побочные эффекты, при этом в Абхазии не зафиксировано их после вакцинирования, но привитые болеют, в том числе тяжело", – рассказала журналист.

Всего в Абхазию поступило шесть тысяч доз, причем только 1,5 тысячи из них в качестве российской гуманитарной помощи. Остальное власти Абхазии закупила. Ситуация с распространением коронавируса в регионе очень серьезная, при этом информация по COVID-19 соответствует действительности, полагает аналитик.

Новая вспышка заболеваемости коронавирусом не связана с началом курортного сезона. Причиной этого является проведение выборов муниципальных депутатов, выпускных экзаменов и последних звонков. Вводить требования для туристов об обязательном ПЦР-тесте для въезда в Абхазию невозможно, потому что это некому отслеживать и контролировать, считает Аршба.

Она отметила, что несмотря на рост заболеваемости жители Абхазии не носят маски. "Нагрузка и так большая на все возможные органы во время курортного сезона, на санитарные службы. У нас в санслужбе Сухума пять человек работает. Это физически невозможно! У нас эти частные гостевые дома, хостелы (я не имею ввиду крупные пансионаты, которые своей репутацией дорожат – а мелкие гостиницы) некому отслеживать", – пояснила Аршба.

Сложная ситуация с распространением коронавируса в Абхазии связана прежде всего с несоблюдением профилактики, считает также главред "Чегемской правды" Инал Хашиг.

Он напомнил, что с 5 июля в стране анонсировано введение запрета на проведение массовых мероприятий. "Если для других стран это никакой ни карантин, для Абхазии отмена массовых мероприятий – серьезная мера. Но, скорее всего, никто как всегда не подчинится и рост заболеваемости продолжится. Остановить распространение коронавируса в Абхазии может только ответственность самих граждан. Люди себя ведут как будто никакой пандемии и нет. После каждой свадьбы по сотне людей к врачам обращаются", – сказал Хашиг корреспонденту "Кавказского узла".

Если в ближайшее время ситуация не улучшится, Абхазия будет вынуждена попросить Россию развернуть в Сухуме военный госпиталь. Также Абхазия ждет новой партии вакцины из России. Первая партия подходит к концу, заключил Инал Хашиг.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".