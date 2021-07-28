Наблюдатели спрогнозировали влияние приговора по делу Цкаева на практику пыток силовиками

28 июля 2021, 22:40

Решение суда по делу о смерти жителя Владикавказа Владимира Цкаева не изменит ситуацию с пытками в силовых структурах, считает журналист Зарина Бритаева. Этот приговор станет поводом для силовиков задуматься об обращении с задержанными, указала знакомая вдовы Цкаевой.

Как писал "Кавказский узел", сегодня суд назначил 10 полицейским сроки от двух до десяти с половиной лет по делу Цкаева, хотя прокурор просил для обвиняемых от шести до тринадцати лет. Все 10 подсудимых в последнем слове заявили о своей невиновности. Вдова Владимира Цкаева сочла приговор чрезмерно мягким. Силовикам не удалось замять дело о смерти Цкаева, а суд вынес решение о реальных сроках заключения благодаря широкому резонансу, указали опрошенные "Кавказским узлом" журналисты.

Родные ожидали, что решение суда будет более жестким, сказала корреспонденту «Кавказского узла» двоюродная сестра Владимира Цкаева Ирина Демурова. "Десять лет - это очень мало. И завтра те, кто работает в полиции также будут применять насилие... Судья очень лояльно отнёсся [к подсудимым]", - считает она.

Демурова утверждает, что не все виновные в смерти Цкаева понесли наказание. "Их не десять было, а больше. Еще есть те, кто не дошел до суда», - заявила она.

Поддержать Земфиру Цкаеву сегодня к зданию суда пришли неравнодушные люди. Местная жительница Ирина рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что она знакома с Цкаевой, и до пандемии посещала судебные заседания. «Я вижу, как Земфире тяжело. Думаю, любая поддержка не помешает. После произошедшего я стала по-другому смотреть на мир», - сказала Ирина.

Она призналась, что теперь у нее нет доверия к правоохранительным органам. «На заседаниях я видела, как подсудимые себя ведут. Я не заметила у них никаких переживаний, сострадания, чувства виновности. Наверное, у них каждый день происходит одно и тоже - это их работа допрашивать людей такими методами. И если бы не было такого резонанса... все так бы и замяли», - считает Ирина. По ее мнению, расследование дела велось недостаточно хорошо.

После оглашения приговора силовики задумаются об отношении к задержанным и не будут применять пытки, считает Ирина.

Журналист издания «Градус Осетии» Зарина Бритаева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что в числе других представителей СМИ пристально следила за процессом и пришла сегодня на оглашение приговора. "Приговор считаю достаточно мягким. Некоторые обвиняемые уже через два года выйдут и вновь будут жить среди нас, так и не раскаявшись в содеянном. В очередной раз правоохранительная система скомпрометировала себя, показав, что защита жизни и прав человека в этом государстве не в приоритете - система призвана защищать власть", - сказала она.

Бритаева отметила заслугу журналистов, которые в течение всего времени поддерживали в обществе резонанс дела Цкаева. "Иначе, как мне кажется, [подсудимые] получили бы ещё меньше сроки», - убеждена она.

Журналистка не считает, что после приговора, общественного осуждения причастных к гибели Цкаева в практике работы правоохранительных органов что-то изменится. "Пытки в полицейских участках давно стали нормой по всей стране. В том числе, благодаря лояльности закона», - сказала Бритаева.

Ранее журналист "Коммерсанта" Заур Фарниев высказался, что "такие приговоры, безусловно, будут влиять на дальнейшую практику в подобных случаях". "Сотрудники правоохранительных органов, как минимум, задумаются над тем, проводить какие-нибудь противоправные действия или нет", - сказал он.

Напомним, судебное следствие по делу Цкаева продолжалось более двух лет. Процесс должен был начаться 8 октября 2018 года, но неоднократно откладывался из-за необходимости дополнительного времени на ознакомление с делом адвокатов обвиняемых, болезни адвоката, болезни судьи. Предварительные слушания в Ленинском районном суде Владикавказа начались только 25 января 2019 года и проходили в закрытом режиме, 11 февраля 2019 года суд отклонил ходатайство о проведении в закрытом режиме основных слушаний. Защита всячески затягивала процесс, указала в январе 2021 года Земфира Цкаева. По ее словам, из 143 заседаний, которые должны были состояться, 73 были перенесены из-за подсудимых и их адвокатов. Судья пригрозил адвокатам и подсудимым мерами за систематические срывы заседаний.

Материалы о ходе этого процесса собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Цкаева: пытки и полиция".