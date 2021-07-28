Общественный резонанс повлиял на исход суда по делу Цкаева

28 июля 2021, 17:17

Благодаря широкому резонансу силовикам не удалось замять дело о смерти владикавказца Владимира Цкаева, а суд вынес решение о реальных сроках заключения, указали опрошенные "Кавказским узлом" журналисты.

"Кавказский узел" сообщал, что сегодня суд назначил 10 полицейским сроки от двух до десяти с половиной лет по делу Цкаева, хотя прокурор просил для обвиняемых от шести до тринадцати лет. Все 10 подсудимых в последнем слове заявили о своей невиновности. Вдова Владимира Цкаева сочла приговор чрезмерно мягким.

39-летний отец двоих детей Владимир Цкаев скончался в ночь на 1 ноября 2015 года после допроса в отделе полиции Владикавказа. Дело о его смерти рассматривалось с января 2019 года. Силовиков пытались отпустить на свободу, но акции протеста и замена следователей не позволили спустить дело на тормозах, говорится в справке "Кавказского узла" "Дело Цкаева: смерть после допроса в полиции". Корреспондент "Кавказского узла" регулярно присутствовал в зале суда с января 2019 года, предоставляя возможность изложить свою позицию всем сторонам процесса.

Редактор портала "ОсНова" Руслан Тотров заявил, что разочарован приговором. "Прокурор просил 13 лет лишения свободы для тех, кто принимал самое непосредственное участие в экзекуции над Цкаевым. Хотя мы прекрасно знаем, что пытали его все. Им в итоге дали 10 лет лишения свободы. Это справедливо? Я не знаю. Другим просят по шесть лет - в итоге судья сокращают реальное наказание в два раза. Вот я не знаю, насколько это справедливо. Я, как человек, который больше всех писал про это дело, очень разочарован. Разочарован судьей, потому что он - да, вел дело непредвзято, но в конце что-то пошло не так. Когда прокурор просит больше, а судья дает меньше - это дурно пахнет, я полагаю", - сказал Тотров корреспонденту "Кавказского узла".

При этом дело Цкаева, по мнению Тотрова, не потеряло актуальности, хотя со времени преступления минуло более пяти лет. "Вдова Цкаева - выдающаяся личность Земфира, - журналисты, общественники не давали делу забыться. Если резонанс и отразился на приговоре, то в сторону того, что государство и правоохранительная система не смогли замять это дело и закрыть его", - отметил журналист.

Однако, по его мнению, приговор по делу Цкаева вряд ли что-то изменит в практике работы правоохранительных органов. "Когда я интервьюировал следователя Хугаева, который вел это дело, он мне под камеру сказал: "Руслан, если вы надеетесь, что резонанс по делу Цкаева каким-то образом изменит практику работы правоохранителей, прекратит пытки в участках, то не надо на это рассчитывать"", - пояснил Руслан Тотров.

Осетинская журналистка Алина Алиханова подготовила анимационный роик о деле Цкаева, где рассказывается, как силовики пытались уйти от ответственности. Представитель полиции на суде утверждал, что Цкаев сам бился головой об пол в отделении.

Блогер Алик Пухаев считает приговор слишком мягким. "Я в этом вопросе буду опираться на мнение Земфиры, которая посчитала, что судья сильно отступил от того, что запрашивала прокуратура. Она собирается обжаловать приговор. Я с ней солидарен. Это слишком мягкий приговор", - сказал Пухаев корреспонденту "Кавказского узла".

Он уверен, что добиться наказания полицейских помог именно общественный резонанс. "Дело Цкаева оставалось резонансным на протяжении всего времени, поэтому в результате полицейским дали реальные сроки", - отметил Пухаев.

В отличие от Тотрова, он полагает, что этот приговор может повлиять на практику работы правоохранительных органов. "В умах многих полицейских пытки стали бы легализованными, если бы приговор был другим. А так, сроки реальные, и это подсказывает им, что все же не надо пытать людей", - пояснил блогер.

Журналист "Коммерсанта" Заур Фарниев сказал, что в целом он удовлетворен решением суда. "Если говорить об общем впечатлении от приговора, то я удовлетворен, потому что я считаю, что такие приговоры, безусловно, будут влиять на дальнейшую практику в подобных случаях. И те же самые сотрудники правоохранительных органов, как минимум, задумаются над тем, проводить какие-нибудь противоправные действия или нет", - заключил Фарниев.

Он также указал на влияние общественного резонанса на приговор. "Если бы не Земфира, не ее личные качества, не ее бойцовский характер, то этого дела не было бы вовсе. Потому что, к сожалению, случаев таких, когда из отдела выносили трупы, уже бывали, но они не получали такой огласки, такого резонанса, и зачастую просто спускались на тормозах", - пояснил журналист.